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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Борисове

Печь для бани/сауны

1 300 р.

Печь для бани/сауны

Минская, Борисов

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Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веники берёзовые,дубовые 3р 3.50р

Бесплатно

Веники берёзовые,дубовые 3р 3.50р

Минская, Борисов

Баня

14 200 р.

Баня

Минская, Борисов

Веники берёзовые для бани

5 р.

Веники берёзовые для бани

Минская, Борисов

Мебель для бани(стол, скамейка, лавка, стул)

Договорная

Мебель для бани(стол, скамейка, лавка, стул)

Минская, Борисов

Баня 5,5*2,5 м

14 200 р.

Баня 5,5*2,5 м

Минская, Борисов

Продам баню срочно

850 р.

Продам баню срочно

Минская, Борисов

Печь для бани, печка, котёл, топка

1 250 р.

Печь для бани, печка, котёл, топка

Минская, Борисов

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3 р.

Веник березовый

Минская, Борисов

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Печь,котел для бани,в баню, банная

Договорная

Печь,котел для бани,в баню, банная

Минская, Борисов

Купель

3 500 р.

Купель

Минская, Борисов

Бани

Договорная

Бани

Минская, Борисов

Дверь для бани

150 р.

Дверь для бани

Минская, Борисов

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ЭКО Банька

7 200 р.

ЭКО Банька

Минская, Борисов

Помощь в обустройстве бани

1 р.

Помощь в обустройстве бани

Минская, Борисов

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

7 190 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 190 р.

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани под ''ключ''

2 700 р.

Бани под ''ключ''

Могилев

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Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Котёл для бани

540 р.

Котёл для бани

Гомельская, Добруш

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня

Договорная

Баня

Гродно

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

6 190 р.

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

6 700 р.

Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

Гомель

баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
баня 3м

4 900 р.

баня 3м

Минская, Узда

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

3 019 р.

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

Минская, Узда

Доставка
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

5 790 р.

Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

9 090 р.

Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ

4 400 р.

Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ

Могилев

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

6 890 р.

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

8 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Котел в баню котел для бани печь в баню печь для б

Договорная

Котел в баню котел для бани печь в баню печь для б

Могилев

Котел в баню котел для бани печь в баню для бани

Договорная

Котел в баню котел для бани печь в баню для бани

Могилев

Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo

1 700 р.

Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo

Гомель

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

3 890 р.

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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