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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Бобруйске

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Термопот Midea MP-8104

125 р.

Термопот Midea MP-8104

Могилевская, Бобруйск

Фильтр для воды

5 р.

Фильтр для воды

Могилевская, Бобруйск

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Сепаратор для молока ОМЬ 3М (60 л/ч)

250 р.

Сепаратор для молока ОМЬ 3М (60 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Маслобойка электрическая 20 л

460 р.

Маслобойка электрическая 20 л

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сепаратор для молока ЗОРЬКА 120 (100 л/ч)

290 р.

Сепаратор для молока ЗОРЬКА 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сепаратор для молока СИБИРЬ 2М (60 л/ч)

210 р.

Сепаратор для молока СИБИРЬ 2М (60 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Измельчитель

10 р.

Измельчитель

Могилевская, Бобруйск

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Электро самовар трехлитровый

75 р.

Электро самовар трехлитровый

Могилевская, Бобруйск

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Кофемашина

Договорная

Кофемашина

Могилевская, Бобруйск

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Ретро хлеборезка

Бесплатно

Ретро хлеборезка

Могилевская, Бобруйск

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Блюдо стекло

20 р.

Блюдо стекло

Могилевская, Бобруйск

Перчатки кухонная

Договорная

Перчатки кухонная

Могилевская, Бобруйск

мини холодильник и подогреватель

35 р.

мини холодильник и подогреватель

Могилевская, Бобруйск

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Филтры для воды

70 р.

Филтры для воды

Могилевская, Бобруйск

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Автоклав

640 р.

Автоклав

Могилевская, Бобруйск

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Найсердайсер терка

15 р.

Найсердайсер терка

Могилевская, Бобруйск

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Кулер для воды

60 р.

Кулер для воды

Могилевская, Бобруйск

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Электросамовар

160 р.

Электросамовар

Могилевская, Бобруйск

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Многофункциональный кухонный измельчитель

40 р.

Многофункциональный кухонный измельчитель

Могилевская, Бобруйск

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Сменные фильтры для воды в кувшины

35 р.

Сменные фильтры для воды в кувшины

Могилевская, Бобруйск

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Чопер, измельчитель новый

15 р.

Чопер, измельчитель новый

Могилевская, Бобруйск

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Мороженица ORION

35 р.

Мороженица ORION

Могилевская, Бобруйск

Чоппер для нарезки овощей

10 р.

Чоппер для нарезки овощей

Могилевская, Бобруйск

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Электроорешница на 24 ореха

65 р.

Электроорешница на 24 ореха

Могилевская, Бобруйск

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Электроорешница на 24 ореха

65 р.

Электроорешница на 24 ореха

Могилевская, Бобруйск

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Кулер

60 р.

Кулер

Могилевская, Бобруйск

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электрокипятильники

8 р.

электрокипятильники

Могилевская, Бобруйск

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Сковородка гриль, с мраморный покрытием

35 р.

Сковородка гриль, с мраморный покрытием

Могилевская, Бобруйск

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Газовый редуктор для баллона

15 р.

Газовый редуктор для баллона

Могилевская, Бобруйск

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Вертел для духовки

30 р.

Вертел для духовки

Могилевская, Бобруйск

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Морожница новая цена снижена

80 р.

Морожница новая цена снижена

Могилевская, Бобруйск

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Кипятильник.

5 р.

Кипятильник.

Могилевская, Бобруйск

Термопот

Договорная

Термопот

Могилевская, Бобруйск

Гриль для курицы

5 р.

Гриль для курицы

Могилевская, Бобруйск

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Электро печь

180 р.

Электро печь

Могилевская, Бобруйск

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Ломтерезка слайсер Severin

100 р.

Ломтерезка слайсер Severin

Могилевская, Бобруйск

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Ланч бокс

30 р.

Ланч бокс

Могилевская, Бобруйск

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Электро сковорода печь ''Чудо''.СССР

45 р.

Электро сковорода печь ''Чудо''.СССР

Могилевская, Бобруйск

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Вакуумные системы

680 р.

Вакуумные системы

Могилевская, Бобруйск

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Капучинатор

120 р.

Капучинатор

Могилевская, Бобруйск

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Машинка для выравнивания крышек для консервации.

10 р.

Машинка для выравнивания крышек для консервации.

Могилевская, Бобруйск

Вакуумная система для банок

5 р.

Вакуумная система для банок

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.88 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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