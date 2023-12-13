Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Бобруйске
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
125 р.
Термопот Midea MP-8104
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Фильтр для воды
Могилевская, Бобруйск
250 р.
Сепаратор для молока ОМЬ 3М (60 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
460 р.
Маслобойка электрическая 20 л
Могилевская, Бобруйск
290 р.
Сепаратор для молока ЗОРЬКА 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
210 р.
Сепаратор для молока СИБИРЬ 2М (60 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Измельчитель
Могилевская, Бобруйск
75 р.
Электро самовар трехлитровый
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Кофемашина
Могилевская, Бобруйск
Бесплатно
Ретро хлеборезка
Могилевская, Бобруйск
20 р.
Блюдо стекло
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Перчатки кухонная
Могилевская, Бобруйск
35 р.
мини холодильник и подогреватель
Могилевская, Бобруйск
70 р.
Филтры для воды
Могилевская, Бобруйск
640 р.
Автоклав
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Найсердайсер терка
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Кулер для воды
Могилевская, Бобруйск
160 р.
Электросамовар
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Многофункциональный кухонный измельчитель
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Сменные фильтры для воды в кувшины
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Чопер, измельчитель новый
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Мороженица ORION
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Чоппер для нарезки овощей
Могилевская, Бобруйск
65 р.
Электроорешница на 24 ореха
Могилевская, Бобруйск
65 р.
Электроорешница на 24 ореха
Могилевская, Бобруйск
60 р.
Кулер
Могилевская, Бобруйск
8 р.
электрокипятильники
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Сковородка гриль, с мраморный покрытием
Могилевская, Бобруйск
15 р.
Газовый редуктор для баллона
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Вертел для духовки
Могилевская, Бобруйск
80 р.
Морожница новая цена снижена
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Кипятильник.
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Термопот
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Гриль для курицы
Могилевская, Бобруйск
180 р.
Электро печь
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Ломтерезка слайсер Severin
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Ланч бокс
Могилевская, Бобруйск
45 р.
Электро сковорода печь ''Чудо''.СССР
Могилевская, Бобруйск
680 р.
Вакуумные системы
Могилевская, Бобруйск
120 р.
Капучинатор
Могилевская, Бобруйск
10 р.
Машинка для выравнивания крышек для консервации.
Могилевская, Бобруйск
5 р.
Вакуумная система для банок
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.88 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
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140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
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277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
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87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный