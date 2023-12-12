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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Бобруйске

40 р.

Продам

Могилевская, Бобруйск

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Линолеум 3100/2400

50 р.

Линолеум 3100/2400

Могилевская, Бобруйск

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Паркетная доска Coswick

Договорная

Паркетная доска Coswick

Могилевская, Бобруйск

Линолеум

Договорная

Линолеум

Могилевская, Бобруйск

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Линолеум

130 р.

Линолеум

Могилевская, Бобруйск

Ламинат

200 р.

Ламинат

Могилевская, Бобруйск

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Примыкания плитки и ламината

30 р.

Примыкания плитки и ламината

Могилевская, Бобруйск

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Линолеум

Договорная

Линолеум

Могилевская, Бобруйск

Ламинат Дуб Эри

29 р.

Ламинат Дуб Эри

Могилевская, Бобруйск

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Ламинат новый из новостройки

Договорная

Ламинат новый из новостройки

Могилевская, Бобруйск

Подложка листовая. Цена за всё.

2.50 р.

Подложка листовая. Цена за всё.

Могилевская, Бобруйск

Плинтус

3.99 р.

Плинтус

Могилевская, Бобруйск

Ламинат

150 р.

Ламинат

Могилевская, Бобруйск

Подложка ТЗИ Flexotex 10 мм

80 р.

Подложка ТЗИ Flexotex 10 мм

Могилевская, Бобруйск

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Подложка под ламинат. Гармошка. Толщина 3мм.

50 р.

Подложка под ламинат. Гармошка. Толщина 3мм.

Могилевская, Бобруйск

Ламинат

160 р.

Ламинат

Могилевская, Бобруйск

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Подложка

80 р.

Подложка

Могилевская, Бобруйск

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue Дуб каньон 4 кВ

100 р.

Ламинат Kastamonu Floorpan Blue Дуб каньон 4 кВ

Могилевская, Бобруйск

Доска паркетная ( массив - дуб)

150 р.

Доска паркетная ( массив - дуб)

Могилевская, Бобруйск

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Пол лам.EGGER Дуб Крестон белый EHL 33 Кл 4V 10 мм

70 р.

Пол лам.EGGER Дуб Крестон белый EHL 33 Кл 4V 10 мм

Могилевская, Бобруйск

Немецкий ламинат

60 р.

Немецкий ламинат

Могилевская, Бобруйск

Напольное покрытие Ламинат

20 р.

Напольное покрытие Ламинат

Могилевская, Бобруйск

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Листовая подложка

12 р.

Листовая подложка

Могилевская, Бобруйск

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

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