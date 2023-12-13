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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Бобруйске

Стекло узорчатое

Договорная

Стекло узорчатое

Могилевская, Бобруйск

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Договорная

Срочно продам линолеум

Могилевская, Бобруйск

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40 р.

Продам

Могилевская, Бобруйск

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пленка, профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка, профиль для натяжных потолков

Могилевская, Бобруйск

плитка

20 р.

плитка

Могилевская, Бобруйск

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Анкер

0.40 р.

Анкер

Могилевская, Бобруйск

Линолеум 3100/2400

50 р.

Линолеум 3100/2400

Могилевская, Бобруйск

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Снежка потолки фасады и т.п Краска

60 р.

Снежка потолки фасады и т.п Краска

Могилевская, Бобруйск

пленка и профиль для натяжных потолков

Договорная

пленка и профиль для натяжных потолков

Могилевская, Бобруйск

Плитка

100 р.

Плитка

Могилевская, Бобруйск

Керамогранит 40x40 некондиция.

11 р.

Керамогранит 40x40 некондиция.

Могилевская, Бобруйск

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Обои Kerama Marazzi

100 р.

Обои Kerama Marazzi

Могилевская, Бобруйск

Паркетная доска Coswick

Договорная

Паркетная доска Coswick

Могилевская, Бобруйск

Кольца из фанеры 15 мм.

30 р.

Кольца из фанеры 15 мм.

Могилевская, Бобруйск

Искусственный снег аэрозоль.

7 р.

Искусственный снег аэрозоль.

Могилевская, Бобруйск

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Могилевская, Бобруйск

Доставка
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Фотообои ''Пальмовые листья'' 3D

85 р.

Фотообои ''Пальмовые листья'' 3D

Могилевская, Бобруйск

Плитка ''Прага'' декоративная

15 р.

Плитка ''Прага'' декоративная

Могилевская, Бобруйск

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Декоративная плитка ''Прага''

15 р.

Декоративная плитка ''Прага''

Могилевская, Бобруйск

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Плитка для ванной

200 р.

Плитка для ванной

Могилевская, Бобруйск

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Плитка керамогранит битый

Договорная

Плитка керамогранит битый

Могилевская, Бобруйск

Обои метровые 1 катушка

20 р.

Обои метровые 1 катушка

Могилевская, Бобруйск

Обои остаток 1 катушка

35 р.

Обои остаток 1 катушка

Могилевская, Бобруйск

Плитка

25 р.

Плитка

Могилевская, Бобруйск

Соединитель одноуровневый ''краб'' KNAUF (0.9 мм)

1 р.

Соединитель одноуровневый ''краб'' KNAUF (0.9 мм)

Могилевская, Бобруйск

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Линолеум

Договорная

Линолеум

Могилевская, Бобруйск

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Потолок стеклянный

70 р.

Потолок стеклянный

Могилевская, Бобруйск

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Обои флизелиновые,1трубка

30 р.

Обои флизелиновые,1трубка

Могилевская, Бобруйск

Обои метровые

50 р.

Обои метровые

Могилевская, Бобруйск

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Обои для стен

10 р.

Обои для стен

Могилевская, Бобруйск

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Продам обои виниловые на флизелиновой основе

50 р.

Продам обои виниловые на флизелиновой основе

Могилевская, Бобруйск

Продам обои

50 р.

Продам обои

Могилевская, Бобруйск

Продам обои

50 р.

Продам обои

Могилевская, Бобруйск

Клинкерные термопанели - Производитель

33 р.

Клинкерные термопанели - Производитель

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Собственное производство - Клинкерных Термопанелей

32 р.

Собственное производство - Клинкерных Термопанелей

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гибкий кирпич АМК / Brickbel

32 р.

Гибкий кирпич АМК / Brickbel

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сайдинг Döcke LUX Блок-Хаус

18.43 р.

Сайдинг Döcke LUX Блок-Хаус

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Плитка из натурального камня сланец

60 р.

Плитка из натурального камня сланец

Могилевская, Бобруйск

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Линолеум

130 р.

Линолеум

Могилевская, Бобруйск

доски ламинированные

Договорная

доски ламинированные

Могилевская, Бобруйск

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Ламинат

200 р.

Ламинат

Могилевская, Бобруйск

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Стекло

Договорная

Стекло

Могилевская, Бобруйск

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Эпоксидная смола в больших фасовках

45 р.

Эпоксидная смола в больших фасовках

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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