logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
IT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
Работа

Вакансии в Белыничах

no-resultsВ Белыничах нет таких объявлений, но они есть в других городах
ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
vip

1 400 р.

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ

Минск, Московский

Оператор токарных станков ЧПУ
vip

Договорная

Оператор токарных станков ЧПУ

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Водитель категории С
vip

4 500 р.

Водитель категории С

Брестская, Барановичи

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брест

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Гродно

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Гомель

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Барановичи

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Могилев

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Договорная

Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.

Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...

Минск, Фрунзенский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Могилевская, Бобруйск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Минская, Борисов

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Брестская, Пинск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебская, Орша

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...

Минск, Советский

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Гомельская, Мозырь

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Витебская, Новополоцк

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Гродненская, Лида

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Минская, Молодечно

Требуется продавец в ТЦ

Договорная

Требуется продавец в ТЦ

Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда

Минск, Центральный

Требуется швея

1 000 р.

Требуется швея

Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...

Минск, Фрунзенский

Грузчик-разнорабочий

700 р.

Грузчик-разнорабочий

Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...

Могилев

Швеи

1 900 р.

Швеи

Приглашаем на работу швей! Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику. Максимально гибкий график. Высокая оплата труда + премии, карьерный рост. Пошив трико...

Витебск

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

1 000 р.

Помощник по хозяйству

Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.

Брест

Продавец Флорист

Договорная

Продавец Флорист

Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону

Гомель

Требуется водитель кат В

1 600 р.

Требуется водитель кат В

Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600

Минск, Центральный

Работа,вахта.

110 р.

Работа,вахта.

Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО &lt;&lt; Ренесанс СПБ&gt;&gt; Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...

Витебск

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ

Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.

Брестская, Барановичи

Отделочник

2 000 р.

Отделочник

Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.

Минск, Ленинский

Водитель арендного автомобиля под Uber

Договорная

Водитель арендного автомобиля под Uber

Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...

Минск, Первомайский

Договорная

Сборщик-монтажник корпусной мебели

В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.

Брест

автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию

Договорная

автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию

автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...

Могилев

Договорная

Водитель категории Д

Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.

Брестская, Пинск

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

3 500 р.

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...

Витебская, Орша

700 р.

Продавец в зоомагазин и рыбалки

Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...

Минская, Жодино

80 р.

Перевозка продуктов

Перевозка продуктов питания, работа каждый день, нужны водители как на подработку так и на постоянной основе.

Минск, Фрунзенский

Требуется продавец-консультант

950 р.

Требуется продавец-консультант

Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...

Брестская, Ивацевичи

1 500 р.

Требуются рабочие

Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.

Минская, Молодечно

1 100 р.

продавец непродовольственных товаров

Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...

Минск, Советский

vip

1 200 р.

Работник в деревообрабатывающий цех

На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.

Брест

800 р.

Требуется продавец в мясной магазин

Требуется продавец в мясной магазин

Брестская, Барановичи

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

1 100 р.

Требуется приемщик-оценщик в ломбард

Ломбард приглашает на работу в дружный коллектив кассира-оценщика (желательно мужчину) до 45 лет со знанием техники и немного компьютера. От Вас желание работать, от нас соц. пакет и комфортное рабоче...

Минск, Советский

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель категория С, Орша

Договорная

Водитель категория С, Орша

На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...

Витебская, Орша

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее