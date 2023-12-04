Работа, бизнес, учёба в Белыничах
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Белыничи
Договорная
Ищу подработку
Могилевская, Белыничи
Договорная
Работа
Могилевская, Белыничи
Договорная
Ищу работу
Могилевская, Белыничи
Договорная
Ищу
Могилевская, Белыничи
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
900 р.
Продавец в продовольственный магазин
Могилев
Договорная
Ищу подработку на выходных
Минская, Смолевичи
Договорная
Ищу подработку
Гродно
Договорная
Вакансия портная
Гродно
1 500 р.
водитель категории СЕ
Витебск
1 254 р.
Водитель погрузчика - комплектовщик
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтажник натяжных потолков.
Могилев
Договорная
Работа
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Водитель категории D
Могилев
3 000 р.
Монтажник
Минск, Ленинский
1 500 р.
Вакансия
Минск, Советский
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
Бесплатно
Требуется Водитель кат.С.
Витебская, Орша
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ АВТОЭЛЕКТРИК , РАБОТА , ВАКАНСИЯ
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется слесарь по ремонту автомобилей .Работа ,
Брестская, Пинск
Договорная
Требуется моторист на СТО , работа , вакансии
Брестская, Пинск
Договорная
Требуются сантехники
Брестская, Пинск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ , ВАКАНСИЯ , РАБОТА
Брестская, Пинск
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Витебск
2 500 р.
Маляр отделочник
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
строительство и ремонт
Гомель
1 500 р.
Рамщик
Минская, Другие города
4 000 р.
Вакансия Мастер/прораб СМР
Минск, Советский
3 000 р.
Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.
Витебск
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Минск, Советский
1 300 р.
Водитель легкого автомобиля, Яндекс-такси
Гомель
Договорная
Отделочник
Могилев
Договорная
Требуются официанты
Могилев
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Брест
Договорная
Строитель - плиточник
Гродно
3 000 р.
Водитель такси на личном автомобиле
Витебск
Договорная
Ищу Работу на своём Авто
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Брестская, Пинск
Договорная
Водитель. Ищу работу
Гомельская, Корма
Договорная
Аутсортинговые и консалтинговые услуги
Брестская, Пинск
10 р.
Расклейка листовок
Гродно
2 000 р.
Водитель экскаватора-погрузчика Амкодор 702ЕМ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Работа подработка
Минская, Жодино
1 500 р.
Швея
Брест
Договорная
Ищу подработку
Могилев
2 000 р.
Каменщик
Брест
1 500 р.
Каркасник
Брест
1 500 р.
Обойщик мебели
Брест
1 500 р.
Каркасник
Минская, Минский район
1 500 р.
Электрогазосварщик
Брест
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Преподаватель курсов Таможенное оформление
Брест
Договорная
Ищу работу
Гомель
Договорная
Ищу работу-подработку
Гомельская, Жлобин
2 200 р.
Автослесарь (установка автостекла)
Брест
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев