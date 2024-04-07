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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Барановичах

Картофель

0.30 р.

Картофель

Брестская, Барановичи

Многолетние цветы

1 р.

Многолетние цветы

Брестская, Барановичи

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Калган, корень калгана.

12 р.

Калган, корень калгана.

Брестская, Барановичи

Сабельник, корень сабельника.

12 р.

Сабельник, корень сабельника.

Брестская, Барановичи

Зелёные грецкие орехи молочной спелости 600 гр.

18 р.

Зелёные грецкие орехи молочной спелости 600 гр.

Брестская, Барановичи

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Корень одуванчика, корень лопуха.

12 р.

Корень одуванчика, корень лопуха.

Брестская, Барановичи

Разнотравье, травы, рассада, корни.

5 р.

Разнотравье, травы, рассада, корни.

Брестская, Барановичи

Корень окопника

12 р.

Корень окопника

Брестская, Барановичи

Семенной картофель

0.40 р.

Семенной картофель

Брестская, Барановичи

Самшит

30 р.

Самшит

Брестская, Барановичи

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Гейхера

2 р.

Гейхера

Брестская, Барановичи

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Гортензия вариегатная эйфория Пинк в двух размерах предзаказ на понедельник

65 р.

Гортензия вариегатная эйфория Пинк в двух размерах предзаказ на понедельник

Брестская, Барановичи

Малина

1 р.

Малина

Брестская, Барановичи

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Роза кустовая

35 р.

Роза кустовая

Брестская, Барановичи

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Роза плетущаяся

35 р.

Роза плетущаяся

Брестская, Барановичи

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Нарциссы на срез

0.60 р.

Нарциссы на срез

Брестская, Барановичи

Кусты голубики возрастом 5-6 лет

100 р.

Кусты голубики возрастом 5-6 лет

Брестская, Барановичи

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Можжевельник обыкновенный

10 р.

Можжевельник обыкновенный

Брестская, Барановичи

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Маргаритка белая

0.50 р.

Маргаритка белая

Брестская, Барановичи

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Туя даника

7 р.

Туя даника

Брестская, Барановичи

Туя холмструп

70 р.

Туя холмструп

Брестская, Барановичи

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Люпин

Договорная

Люпин

Брестская, Барановичи

георгины

5 р.

георгины

Брестская, Барановичи

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Картошка

15 р.

Картошка

Брестская, Барановичи

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Клубни георгин

4 р.

Клубни георгин

Брестская, Барановичи

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Шаровидные туи Тедди

6 р.

Шаровидные туи Тедди

Брестская, Барановичи

Цветы декоративная трава -колосняк

4 р.

Цветы декоративная трава -колосняк

Брестская, Барановичи

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Флоксы, птицемлечник

3 р.

Флоксы, птицемлечник

Брестская, Барановичи

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Продам

Договорная

Продам

Брестская, Барановичи

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Картофель

0.30 р.

Картофель

Брестская, Барановичи

Продам туи

99 р.

Продам туи

Брестская, Барановичи

Горшки

20 р.

Горшки

Брестская, Барановичи

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0.60 р.

Семена картофеля

Брестская, Барановичи

Черенки батата. Бронь.

Договорная

Черенки батата. Бронь.

Брестская, Барановичи

Картофель семенной

0.80 р.

Картофель семенной

Брестская, Барановичи

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Шаровидная туя Даника

6 р.

Шаровидная туя Даника

Брестская, Барановичи

Самшиты

5 р.

Самшиты

Брестская, Барановичи

Растение/продам

Договорная

Растение/продам

Брестская, Барановичи

Лук перо

10 р.

Лук перо

Брестская, Барановичи

Продам редис

3.50 р.

Продам редис

Брестская, Барановичи

Тюльпаны

25 р.

Тюльпаны

Брестская, Барановичи

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Колеусы

2.50 р.

Колеусы

Брестская, Барановичи

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Картофель семенной, Венета.

0.50 р.

Картофель семенной, Венета.

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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