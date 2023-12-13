Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Барановичах
Договорная
Шлифовальные диски, насадки, листы
Брестская, Барановичи
10 р.
Набор надфилей
Брестская, Барановичи
35 р.
Диспенсер для малярки
Брестская, Барановичи
Договорная
универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06
Брестская, Барановичи
20 р.
Шурик
Брестская, Барановичи
160 р.
Бур сверло по бетону.
Брестская, Барановичи
750 р.
Набор инструментов
Брестская, Барановичи
25 р.
Набор абразивных паст
Брестская, Барановичи
1 900 р.
Рейсмус Makita 2012NB
Брестская, Барановичи
1 900 р.
Рейсмус Makita 2012NB
Брестская, Барановичи
Договорная
Аренда электро/бензоинструмента
Брестская, Барановичи
10 р.
Сверло победитовое СССР
Брестская, Барановичи
40 р.
Продам набор
Брестская, Барановичи
75 р.
Аккумулятор Makita BL1016 (12В/1.5 Ah)
Брестская, Барановичи
Договорная
Проточеные сверла по металу
Брестская, Барановичи
69.99 р.
Гравер аккумуляторный
Брестская, Барановичи
70 р.
Фрезерные пластины
Брестская, Барановичи
20 р.
Свёрла
Брестская, Барановичи
10 р.
Резцы по дереву
Брестская, Барановичи
1 р.
Перманентные маркеры
Брестская, Барановичи
Договорная
Инструмент
Брестская, Барановичи
50 р.
Ящик для инструмента
Брестская, Барановичи
140 р.
Детектор проводки Bosch DMF 10 zoom PROFESSIONAL
Брестская, Барановичи
60 р.
Строительный инструмент
Брестская, Барановичи
70 р.
Строительный инструмент
Брестская, Барановичи
320 р.
Реноватор AEG omni 300-KIT1
Брестская, Барановичи
1 р.
Для резки метала
Брестская, Барановичи
45 р.
Мини наковальня
Брестская, Барановичи
20 р.
Лампа паяльная
Брестская, Барановичи
50 р.
Зарядное устройство
Брестская, Барановичи
5 р.
Валик поролоновый
Брестская, Барановичи
Договорная
Степлер
Брестская, Барановичи
Договорная
Диск по дереву
Брестская, Барановичи
Договорная
Продам строительный инструмент
Брестская, Барановичи
4 р.
Нож строительный
Брестская, Барановичи
10 р.
Пила
Брестская, Барановичи
60 р.
Продам оборотистый двиг на 220 нождак - гриндер
Брестская, Барановичи
Договорная
Продам метрические плашки
Брестская, Барановичи
49.95 р.
Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт
Брестская, Барановичи
130 р.
Стойка для УШМ (115/125 млм) с протяжкой
Брестская, Барановичи
110 р.
диски на бензорез 350
Брестская, Барановичи
295 р.
RYOBI гайковерт + АКБ распродажа.
Брестская, Барановичи
Договорная
Сверла , плашки , метчики разные
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный
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189.79 р.
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D
Минск, Центральный
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14.88 р.
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)
Минск, Центральный
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12.71 р.
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)
Минск, Центральный
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35.94 р.
Стенд Deko DKTB10
Минск, Центральный
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81.31 р.
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
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158.58 р.
Тиски Deko CL11
Минск, Центральный