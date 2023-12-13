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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Барановичах

Шлифовальные диски, насадки, листы

Договорная

Шлифовальные диски, насадки, листы

Брестская, Барановичи

Набор надфилей

10 р.

Набор надфилей

Брестская, Барановичи

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Диспенсер для малярки

35 р.

Диспенсер для малярки

Брестская, Барановичи

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06

Договорная

универсальный инструмент 7 в 1 РАССРОЧКА 06

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шурик

20 р.

Шурик

Брестская, Барановичи

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Бур сверло по бетону.

160 р.

Бур сверло по бетону.

Брестская, Барановичи

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Набор инструментов

750 р.

Набор инструментов

Брестская, Барановичи

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Набор абразивных паст

25 р.

Набор абразивных паст

Брестская, Барановичи

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Рейсмус Makita 2012NB

1 900 р.

Рейсмус Makita 2012NB

Брестская, Барановичи

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Рейсмус Makita 2012NB

1 900 р.

Рейсмус Makita 2012NB

Брестская, Барановичи

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Аренда электро/бензоинструмента

Договорная

Аренда электро/бензоинструмента

Брестская, Барановичи

Сверло победитовое СССР

10 р.

Сверло победитовое СССР

Брестская, Барановичи

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Продам набор

40 р.

Продам набор

Брестская, Барановичи

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Аккумулятор Makita BL1016 (12В/1.5 Ah)

75 р.

Аккумулятор Makita BL1016 (12В/1.5 Ah)

Брестская, Барановичи

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Проточеные сверла по металу

Договорная

Проточеные сверла по металу

Брестская, Барановичи

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Гравер аккумуляторный

69.99 р.

Гравер аккумуляторный

Брестская, Барановичи

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Фрезерные пластины

70 р.

Фрезерные пластины

Брестская, Барановичи

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Свёрла

20 р.

Свёрла

Брестская, Барановичи

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Резцы по дереву

10 р.

Резцы по дереву

Брестская, Барановичи

Перманентные маркеры

1 р.

Перманентные маркеры

Брестская, Барановичи

Инструмент

Договорная

Инструмент

Брестская, Барановичи

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Ящик для инструмента

50 р.

Ящик для инструмента

Брестская, Барановичи

Детектор проводки Bosch DMF 10 zoom PROFESSIONAL

140 р.

Детектор проводки Bosch DMF 10 zoom PROFESSIONAL

Брестская, Барановичи

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Строительный инструмент

60 р.

Строительный инструмент

Брестская, Барановичи

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Строительный инструмент

70 р.

Строительный инструмент

Брестская, Барановичи

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Реноватор AEG omni 300-KIT1

320 р.

Реноватор AEG omni 300-KIT1

Брестская, Барановичи

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Для резки метала

1 р.

Для резки метала

Брестская, Барановичи

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Мини наковальня

45 р.

Мини наковальня

Брестская, Барановичи

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Лампа паяльная

20 р.

Лампа паяльная

Брестская, Барановичи

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Зарядное устройство

50 р.

Зарядное устройство

Брестская, Барановичи

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Валик поролоновый

5 р.

Валик поролоновый

Брестская, Барановичи

Степлер

Договорная

Степлер

Брестская, Барановичи

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Диск по дереву

Договорная

Диск по дереву

Брестская, Барановичи

Продам строительный инструмент

Договорная

Продам строительный инструмент

Брестская, Барановичи

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Нож строительный

4 р.

Нож строительный

Брестская, Барановичи

Пила

10 р.

Пила

Брестская, Барановичи

Продам оборотистый двиг на 220 нождак - гриндер

60 р.

Продам оборотистый двиг на 220 нождак - гриндер

Брестская, Барановичи

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Продам метрические плашки

Договорная

Продам метрические плашки

Брестская, Барановичи

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Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт

49.95 р.

Набор комбинир. ключей 6-22мм ''САТИН'' CrV 12шт

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Стойка для УШМ (115/125 млм) с протяжкой

130 р.

Стойка для УШМ (115/125 млм) с протяжкой

Брестская, Барановичи

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диски на бензорез 350

110 р.

диски на бензорез 350

Брестская, Барановичи

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RYOBI гайковерт + АКБ распродажа.

295 р.

RYOBI гайковерт + АКБ распродажа.

Брестская, Барановичи

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Сверла , плашки , метчики разные

Договорная

Сверла , плашки , метчики разные

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Онлайн-заказ

189.79 р.

Лазерный нивелир Instrumax Constructor 4D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Онлайн-заказ

14.88 р.

Клеевые стержни Fubag PRGC 200 412351 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Онлайн-заказ

12.71 р.

Клеевые стержни Fubag PRGT 150 41149 (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стенд Deko DKTB10

Онлайн-заказ

35.94 р.

Стенд Deko DKTB10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Онлайн-заказ

81.31 р.

Радиатор алюминиевый Rommer Plus 200 (3 секции)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тиски Deko CL11

Онлайн-заказ

158.58 р.

Тиски Deko CL11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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