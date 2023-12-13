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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Барановичах

Насадка для швабры новая

3 р.

Насадка для швабры новая

Брестская, Барановичи

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Верёвка крученая из синт.нити (25 м)

7 р.

Верёвка крученая из синт.нити (25 м)

Брестская, Барановичи

Сковороды

55 р.

Сковороды

Брестская, Барановичи

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Канистры

2 р.

Канистры

Брестская, Барановичи

Стакан в ванную. Новый.

10 р.

Стакан в ванную. Новый.

Брестская, Барановичи

Гладильные доски мини

5 р.

Гладильные доски мини

Брестская, Барановичи

лапы сапожные

Договорная

лапы сапожные

Брестская, Барановичи

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Все для дома

55 р.

Все для дома

Брестская, Барановичи

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Scyzoryk

50 р.

Scyzoryk

Брестская, Барановичи

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Перчатки хозяйственные

0.40 р.

Перчатки хозяйственные

Брестская, Барановичи

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Канистры

10 р.

Канистры

Брестская, Барановичи

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Бочка на 220л. ОЦИНКОВАННАЯ (НОВАЯ).

80 р.

Бочка на 220л. ОЦИНКОВАННАЯ (НОВАЯ).

Брестская, Барановичи

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Zip пакеты с застежкой - 1000 штук

25 р.

Zip пакеты с застежкой - 1000 штук

Брестская, Барановичи

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Веревка джут 6.5 мм

70 р.

Веревка джут 6.5 мм

Брестская, Барановичи

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Сменная кассета на фильтр

5 р.

Сменная кассета на фильтр

Брестская, Барановичи

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Дистиллятор

20 р.

Дистиллятор

Брестская, Барановичи

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Контейнер для яиц -22 шт. отдам за шоколадку

Договорная

Контейнер для яиц -22 шт. отдам за шоколадку

Брестская, Барановичи

Запчасти grohe

Договорная

Запчасти grohe

Брестская, Барановичи

40 М гирлянды для улицы и дома

Договорная

40 М гирлянды для улицы и дома

Брестская, Барановичи

Лента сантиметровая

1 р.

Лента сантиметровая

Брестская, Барановичи

Отпугиватель ультразвуковой новый

10 р.

Отпугиватель ультразвуковой новый

Брестская, Барановичи

Держатель для пакетов новый

4 р.

Держатель для пакетов новый

Брестская, Барановичи

Освежитель воздуха

30 р.

Освежитель воздуха

Брестская, Барановичи

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Термометр

5 р.

Термометр

Брестская, Барановичи

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Пеллеты, гранулы древесные

5 р.

Пеллеты, гранулы древесные

Брестская, Барановичи

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Сетка для глажки белья новая

3 р.

Сетка для глажки белья новая

Брестская, Барановичи

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Выжигатель

Договорная

Выжигатель

Брестская, Барановичи

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Верёвка джутовая 6,5мм

70 р.

Верёвка джутовая 6,5мм

Брестская, Барановичи

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Замок навесной

4 р.

Замок навесной

Брестская, Барановичи

Сетки для овощей

2 р.

Сетки для овощей

Брестская, Барановичи

Вешалка для галстуков / носков

6 р.

Вешалка для галстуков / носков

Брестская, Барановичи

Термометр

3 р.

Термометр

Брестская, Барановичи

Ополаскиватель гранулы

20 р.

Ополаскиватель гранулы

Брестская, Барановичи

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Фартук и прихватка

5 р.

Фартук и прихватка

Брестская, Барановичи

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Решётка на порог

30 р.

Решётка на порог

Брестская, Барановичи

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Перчатка кольчужная 3х-палая

34 р.

Перчатка кольчужная 3х-палая

Брестская, Барановичи

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Строительные смеси

Бесплатно

Строительные смеси

Брестская, Барановичи

SIMPLICOL INTENSIV Краска для окрашивания текстиля

50 р.

SIMPLICOL INTENSIV Краска для окрашивания текстиля

Брестская, Барановичи

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весы безмен ссср

Договорная

весы безмен ссср

Брестская, Барановичи

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1000 рецептов домашних заготовок

10 р.

1000 рецептов домашних заготовок

Брестская, Барановичи

Мыльница

5 р.

Мыльница

Брестская, Барановичи

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Дистиллятор

75 р.

Дистиллятор

Брестская, Барановичи

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Наковальня 2,5 кг

35 р.

Наковальня 2,5 кг

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

14 р.

Метеостанция,гигрометр, погодная станция, часы

Витебск

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды «Сияние» двухсторонние, повышенной прочности (12*6*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Онлайн-заказ

25 р.

Щетка для очистки одежды от шерсти Hurricane Fur Wizard Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Онлайн-заказ

12.50 р.

ЭКОКИЛЛЕР универсальный от насекомых (тараканов, муравьев, клопов, блох и др. ползающих насекомых),

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Онлайн-заказ

3.50 р.

Губки для мытья посуды поролоновые «Сияние» (12*4.5*3см) 4 шт. Гарант чистоты

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Онлайн-заказ

28 р.
19 р.-32%

Антивибрационные резиновые подставки Shock Pad для холодильника, стиральных/сушильных машин

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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