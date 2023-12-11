Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Барановичах
120 р.
колодец декоративный
Брестская, Барановичи
10 р.
Торнадо от сорняков 1,5 литра
Брестская, Барановичи
150 р.
Мельница деревянная, декоративная
Брестская, Барановичи
50 р.
Вывеска « Моя любимая дача»
Брестская, Барановичи
75 р.
Колун
Брестская, Барановичи
900 р.
Хозяйственная ёмкость.
Брестская, Барановичи
70 р.
Проволока колючая.
Брестская, Барановичи
Договорная
Морковка дровокола ( конус )на дрель
Брестская, Барановичи
3 р.
Опилки сухие, цена за мешок 200л
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Остатки производства на дрова
Брестская, Барановичи
130 р.
Флюгер
Брестская, Барановичи
6 р.
Продукты
Брестская, Барановичи
50 р.
Контэйнер овощной
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Отдам даром солому
Брестская, Барановичи
10 р.
Пена для гризунов
Брестская, Барановичи
100 р.
Бачок ( ёмкость) из нежавейки на 3 6л
Брестская, Барановичи
2.50 р.
Продам опилки
Брестская, Барановичи
80 р.
Два новых фитосветильника для растений
Брестская, Барановичи
Договорная
Кормазапарник
Брестская, Барановичи
15 р.
Кормушка для птиц (пластиковая)
Брестская, Барановичи
Договорная
Сетки для овощей
Брестская, Барановичи
35 р.
Колун
Брестская, Барановичи
1 000 р.
миникоптильня
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Черная пленка
Брестская, Барановичи
6 р.
КОРЕНЬ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ.
Брестская, Барановичи
15 р.
отпугиватель
Брестская, Барановичи
2.56 р.
Сетка фасадная, затеняющая 35 55 80
Брестская, Барановичи
Договорная
Геотекстиль, ткань для газонов, водоемов
Брестская, Барановичи
45 р.
Масло штиль
Брестская, Барановичи
80 р.
Фильтр для воды
Брестская, Барановичи
10 р.
флюгеры
Брестская, Барановичи
5 р.
Для цветов
Брестская, Барановичи
Договорная
Плазменная резка металла.
Брестская, Барановичи
Договорная
Сад огород
Брестская, Барановичи
Договорная
Топоры , молотки , ножовки , рубанок
Брестская, Барановичи
18 р.
Трава искусственная, газон
Брестская, Барановичи
100 р.
Продам
Брестская, Барановичи
Договорная
Камень с Охотского моря
Брестская, Барановичи
150 р.
Избушка на курьих ножках, мельница, мостик и други
Брестская, Барановичи
10 р.
Менташки для кос
Брестская, Барановичи
9 р.
Гранитный щебень 5-10мм мытый
Брестская, Барановичи
150 р.
Опилки
Брестская, Барановичи
100 р.
Колья деревянные
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный