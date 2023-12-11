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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Барановичах

колодец декоративный

120 р.

колодец декоративный

Брестская, Барановичи

10 р.

Торнадо от сорняков 1,5 литра

Брестская, Барановичи

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Мельница деревянная, декоративная

150 р.

Мельница деревянная, декоративная

Брестская, Барановичи

Вывеска « Моя любимая дача»

50 р.

Вывеска « Моя любимая дача»

Брестская, Барановичи

Колун

75 р.

Колун

Брестская, Барановичи

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Хозяйственная ёмкость.

900 р.

Хозяйственная ёмкость.

Брестская, Барановичи

70 р.

Проволока колючая.

Брестская, Барановичи

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Морковка дровокола ( конус )на дрель

Договорная

Морковка дровокола ( конус )на дрель

Брестская, Барановичи

Опилки сухие, цена за мешок 200л

3 р.

Опилки сухие, цена за мешок 200л

Брестская, Барановичи

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Остатки производства на дрова

Бесплатно

Остатки производства на дрова

Брестская, Барановичи

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Флюгер

130 р.

Флюгер

Брестская, Барановичи

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Продукты

6 р.

Продукты

Брестская, Барановичи

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Контэйнер овощной

50 р.

Контэйнер овощной

Брестская, Барановичи

Отдам даром солому

Бесплатно

Отдам даром солому

Брестская, Барановичи

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Пена для гризунов

10 р.

Пена для гризунов

Брестская, Барановичи

Бачок ( ёмкость) из нежавейки на 3 6л

100 р.

Бачок ( ёмкость) из нежавейки на 3 6л

Брестская, Барановичи

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2.50 р.

Продам опилки

Брестская, Барановичи

Два новых фитосветильника для растений

80 р.

Два новых фитосветильника для растений

Брестская, Барановичи

Кормазапарник

Договорная

Кормазапарник

Брестская, Барановичи

Кормушка для птиц (пластиковая)

15 р.

Кормушка для птиц (пластиковая)

Брестская, Барановичи

Сетки для овощей

Договорная

Сетки для овощей

Брестская, Барановичи

Колун

35 р.

Колун

Брестская, Барановичи

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миникоптильня

1 000 р.

миникоптильня

Брестская, Барановичи

Бесплатно

Черная пленка

Брестская, Барановичи

КОРЕНЬ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ.

6 р.

КОРЕНЬ ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ.

Брестская, Барановичи

отпугиватель

15 р.

отпугиватель

Брестская, Барановичи

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Сетка фасадная, затеняющая 35 55 80

2.56 р.

Сетка фасадная, затеняющая 35 55 80

Брестская, Барановичи

Геотекстиль, ткань для газонов, водоемов

Договорная

Геотекстиль, ткань для газонов, водоемов

Брестская, Барановичи

Масло штиль

45 р.

Масло штиль

Брестская, Барановичи

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Фильтр для воды

80 р.

Фильтр для воды

Брестская, Барановичи

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флюгеры

10 р.

флюгеры

Брестская, Барановичи

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Для цветов

5 р.

Для цветов

Брестская, Барановичи

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Плазменная резка металла.

Договорная

Плазменная резка металла.

Брестская, Барановичи

Сад огород

Договорная

Сад огород

Брестская, Барановичи

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Топоры , молотки , ножовки , рубанок

Договорная

Топоры , молотки , ножовки , рубанок

Брестская, Барановичи

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Трава искусственная, газон

18 р.

Трава искусственная, газон

Брестская, Барановичи

Продам

100 р.

Продам

Брестская, Барановичи

Камень с Охотского моря

Договорная

Камень с Охотского моря

Брестская, Барановичи

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Избушка на курьих ножках, мельница, мостик и други

150 р.

Избушка на курьих ножках, мельница, мостик и други

Брестская, Барановичи

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Менташки для кос

10 р.

Менташки для кос

Брестская, Барановичи

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Гранитный щебень 5-10мм мытый

9 р.

Гранитный щебень 5-10мм мытый

Брестская, Барановичи

Опилки

150 р.

Опилки

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Колья деревянные

100 р.

Колья деревянные

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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