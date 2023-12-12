logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Прочая техника для кухни
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Барановичах

Электроштопор (набор сомелье)

60 р.

Электроштопор (набор сомелье)

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кухонные принадлежности

Договорная

Кухонные принадлежности

Брестская, Барановичи

Газовый балон

65 р.

Газовый балон

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Аксессуары для аэрогриля

25 р.

Аксессуары для аэрогриля

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Овощная протирка TOMATALO TRIO

80 р.

Овощная протирка TOMATALO TRIO

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Яйцеварка электрическая, Германия

20 р.

Яйцеварка электрическая, Германия

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Гриль- раклетница , Германия

80 р.

Гриль- раклетница , Германия

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
кипятильник на 50литров КНЭ 50

95 р.

кипятильник на 50литров КНЭ 50

Брестская, Барановичи

badge-icon
Керогаз новый

100 р.

Керогаз новый

Брестская, Барановичи

Электропечь

200 р.

Электропечь

Брестская, Барановичи

badge-icon
Ионизатор щелочной воды

150 р.

Ионизатор щелочной воды

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ланч-бокс

30 р.

Ланч-бокс

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Овощерезка

15 р.

Овощерезка

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Элктрошинковка-терка

40 р.

Элктрошинковка-терка

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фильтр для воды

25 р.

Фильтр для воды

Брестская, Барановичи

Самовар электрический СССР

50 р.

Самовар электрический СССР

Брестская, Барановичи

badge-icon
Газовое оборудование

50 р.

Газовое оборудование

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Электроштопор(набор сомелье)

70 р.

Электроштопор(набор сомелье)

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Колбасный шприц

40 р.

Колбасный шприц

Брестская, Барановичи

badge-icon
Планетарный миксер Delimano delux

715 р.

Планетарный миксер Delimano delux

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Овощерезка Kaizerhoff

17 р.

Овощерезка Kaizerhoff

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Весы колобок

15 р.

Весы колобок

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Фильтр-кувшин для воды

15 р.

Фильтр-кувшин для воды

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Овощерезка

30 р.

Овощерезка

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Для герметичной упаковки Zepter VacSy

400 р.

Для герметичной упаковки Zepter VacSy

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Насадка на кран

8 р.

Насадка на кран

Брестская, Барановичи

badge-icon
Электрошашлычница

100 р.

Электрошашлычница

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электрическая точилка для ножей

105 р.

Электрическая точилка для ножей

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кипятильник новый большой СССР

20 р.

Кипятильник новый большой СССР

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Шынковка

20 р.

Шынковка

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Найсер-дайсер

10 р.

Найсер-дайсер

Брестская, Барановичи

badge-icon
Самовар

150 р.

Самовар

Брестская, Барановичи

badge-icon
Кондитерский шприц

40 р.

Кондитерский шприц

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Нарезка овощей и фруктов

12 р.

Нарезка овощей и фруктов

Брестская, Барановичи

Набор кухонный, новый

5 р.

Набор кухонный, новый

Брестская, Барановичи

badge-icon
Минипечка-тостер

80 р.

Минипечка-тостер

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
ТЭН духовки нижний

15 р.

ТЭН духовки нижний

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Чайник со свистком, металлический

18 р.

Чайник со свистком, металлический

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Вспениватель для молока

10 р.

Вспениватель для молока

Брестская, Барановичи

Мясорыхлитель

800 р.

Мясорыхлитель

Брестская, Барановичи

badge-icon
Для кухни, сковорода б.у.

15 р.

Для кухни, сковорода б.у.

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Самовар СССР новый

60 р.

Самовар СССР новый

Брестская, Барановичи

КУЛЛЕР НАСТОЛЬНЫЙ

150 р.

КУЛЛЕР НАСТОЛЬНЫЙ

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.88 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой

Онлайн-заказ

37 р.

Портативный ручной бутылка-блендер для смузи Mini JuiceА-578, 420 ml Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья