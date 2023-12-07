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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Барановичах

МАВИТ

100 р.

МАВИТ

Брестская, Барановичи

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Ионизатор воды

Договорная

Ионизатор воды

Брестская, Барановичи

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Дарсонваль

60 р.

Дарсонваль

Брестская, Барановичи

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Пульсометр НОВЫЙ с батарейками

20 р.

Пульсометр НОВЫЙ с батарейками

Брестская, Барановичи

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Кислородный концентратор

1 400 р.

Кислородный концентратор

Брестская, Барановичи

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Продам мед.синию лампу

30 р.

Продам мед.синию лампу

Брестская, Барановичи

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Многофункциональная салфетка

50 р.

Многофункциональная салфетка

Брестская, Барановичи

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Чехол для зубной щетки

1.50 р.

Чехол для зубной щетки

Брестская, Барановичи

Грелка электрическая

20 р.

Грелка электрическая

Брестская, Барановичи

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Электрогрелка времен СССР

10 р.

Электрогрелка времен СССР

Брестская, Барановичи

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Зажимы для прикорневого объема

15 р.

Зажимы для прикорневого объема

Брестская, Барановичи

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Ультразвуковой аппарат

35 р.

Ультразвуковой аппарат

Брестская, Барановичи

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Блок питания Mast Halo Power

130 р.

Блок питания Mast Halo Power

Брестская, Барановичи

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Аппарат виброакустический ВИТАФОН

95 р.

Аппарат виброакустический ВИТАФОН

Брестская, Барановичи

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Тонометр профессиональный

100 р.

Тонометр профессиональный

Брестская, Барановичи

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Массажер для чистки лица

25 р.

Массажер для чистки лица

Брестская, Барановичи

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электропростынь / простыня с подогревом

66 р.

электропростынь / простыня с подогревом

Брестская, Барановичи

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Тренажёр

150 р.

Тренажёр

Брестская, Барановичи

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Массажёр для лица

20 р.

Массажёр для лица

Брестская, Барановичи

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Маникюрный стол

Договорная

Маникюрный стол

Брестская, Барановичи

Весы механические

Договорная

Весы механические

Брестская, Барановичи

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Тапок электрический

25 р.

Тапок электрический

Брестская, Барановичи

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Зарядка к триммеру

30 р.

Зарядка к триммеру

Брестская, Барановичи

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Лампа из Гималайской соли

50 р.

Лампа из Гималайской соли

Брестская, Барановичи

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Лампы для солярия

7 р.

Лампы для солярия

Брестская, Барановичи

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Пояс, массажный, новый

20 р.

Пояс, массажный, новый

Брестская, Барановичи

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Солярий

Договорная

Солярий

Брестская, Барановичи

Фреза для маникюра

2.50 р.

Фреза для маникюра

Брестская, Барановичи

Пульсоксиметр / оксиметр

18 р.

Пульсоксиметр / оксиметр

Брестская, Барановичи

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Бигуди, мягкие

4 р.

Бигуди, мягкие

Брестская, Барановичи

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Электросушилка для рук

Договорная

Электросушилка для рук

Брестская, Барановичи

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Техника для красоты и здоровья

50 р.

Техника для красоты и здоровья

Брестская, Барановичи

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Техника для красоты и здоровья

40 р.

Техника для красоты и здоровья

Брестская, Барановичи

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Бигуди алюминиевые, пластиковые СССР (разные)

Договорная

Бигуди алюминиевые, пластиковые СССР (разные)

Брестская, Барановичи

Лампа

5 р.

Лампа

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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