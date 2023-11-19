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Компьютерная техникаОргтехника

Прочая оргтехника в Барановичах

Картридж ленточный

Договорная

Картридж ленточный

Брестская, Барановичи

Пресс для сублимационной печати

3 500 р.

Пресс для сублимационной печати

Брестская, Барановичи

Калонка сабуфер

150 р.

Калонка сабуфер

Брестская, Барановичи

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Продам машинку для счета денежных купюр на запчаст

10 р.

Продам машинку для счета денежных купюр на запчаст

Брестская, Барановичи

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

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Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

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Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

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899.80 р.

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Ламинатор

130 р.

Ламинатор

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Счетчик банкнот

300 р.

Счетчик банкнот

Минск, Заводской

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Ламинатор А3 Гелиос ЛМ а3-4м

200 р.

Ламинатор А3 Гелиос ЛМ а3-4м

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Ламинатор Buro BU-L280

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75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

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34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

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Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

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126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
CANON NP 1318 копировальный аппарат А3

320 р.

CANON NP 1318 копировальный аппарат А3

Минская, Молодечно

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Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Онлайн-заказ

9 421 р.
8 458.35 р.-10%

Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canon mf 3010

650 р.

Canon mf 3010

Минск, Первомайский

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Ламинатор Office Kit A3 L3215

94.50 р.

Ламинатор Office Kit A3 L3215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

123.75 р.

Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ламинатор цифровой

80 р.

ламинатор цифровой

Минск, Фрунзенский

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Ламинатор А4, для офиса и дома.

100 р.

Ламинатор А4, для офиса и дома.

Могилевская, Осиповичи

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Брошюровщик Fellowes Pulsar 300 E

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1 979.37 р.

Брошюровщик Fellowes Pulsar 300 E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор A3 Fellowes Calibre A3

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1 061 р.
955.22 р.-10%

Ламинатор A3 Fellowes Calibre A3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тату принтер / MHT-P8008

250 р.

Тату принтер / MHT-P8008

Гомельская, Светлогорск

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ламинатор HQ 236

100 р.

ламинатор HQ 236

Витебская, Полоцк

Электрическая печатная машинка Canon QS100 РАБОЧАЯ

Договорная

Электрическая печатная машинка Canon QS100 РАБОЧАЯ

Минск, Центральный

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блок питания принтера

Договорная

блок питания принтера

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ламинатор гелеос лм а4-4r

150 р.

ламинатор гелеос лм а4-4r

Гродно

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Термопереплетчик Unibind XU238

210 р.

Термопереплетчик Unibind XU238

Минск, Московский

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Широкоформатная инженерная система для печати/скан

35 900 р.

Широкоформатная инженерная система для печати/скан

Минск, Московский

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Сканер

270 р.

Сканер

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Печатная машинка

89 р.

Печатная машинка

Гродненская, Лида

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Плоттер HP DesignJet 2500CP с подрезкой

150 р.

Плоттер HP DesignJet 2500CP с подрезкой

Брестская, Лунинец

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Принтер сканер

15 р.

Принтер сканер

Брест

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Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

100 р.

Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

Минск, Фрунзенский

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Ксерокс

20 р.

Ксерокс

Минск, Московский

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Ламинатор

79 р.

Ламинатор

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Презентер Logitech Wireless R400

35 р.

Презентер Logitech Wireless R400

Минск, Центральный

Компьютеры, мониторы, коммутаторы, модемы

Договорная

Компьютеры, мониторы, коммутаторы, модемы

Гомельская, Мозырь

Пишущая машинка ссср

Договорная

Пишущая машинка ссср

Витебск

Фотобумага

15 р.

Фотобумага

Брестская, Пружаны

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POLLY PERFORMER 566

109 844 р.

POLLY PERFORMER 566

Минск, Советский

Продаю монитор

50 р.

Продаю монитор

Гомельская, Светлогорск

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Фотоаппарат цифровой

80 р.

Фотоаппарат цифровой

Гродно

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Печатная машинка ибица

50 р.

Печатная машинка ибица

Витебская, Полоцк

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Титан-А

90 р.

Титан-А

Минск, Ленинский

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Ламинатор Гелеос

55 р.

Ламинатор Гелеос

Гомель

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Машинка электропечатающая Optima SP 20 Беларусь

50 р.

Машинка электропечатающая Optima SP 20 Беларусь

Минск, Первомайский

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4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400

50 р.

4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400

Минск, Московский

Перфобиндер Fellowes Pulsar 300

300 р.

Перфобиндер Fellowes Pulsar 300

Могилевская, Бобруйск

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Ризограф

850 р.

Ризограф

Гомельская, Мозырь

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Epson стенд для сканера MFP Scanner Stand 36''

Договорная

Epson стенд для сканера MFP Scanner Stand 36''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик Gladwork iBind A8

Онлайн-заказ

94.88 р.

Брошюровщик Gladwork iBind A8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор brauberg

130 р.

Ламинатор brauberg

Брест

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Беспородной маршрутизатор D-Link Dap-1360

90 р.

Беспородной маршрутизатор D-Link Dap-1360

Минск, Московский

Canon цветной

8 р.

Canon цветной

Минск, Фрунзенский

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Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

80 р.

Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

Минск, Московский

Спектрофотометр X Rite I1 Pro

1 600 р.

Спектрофотометр X Rite I1 Pro

Минск, Фрунзенский

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Экран проекцион.на треноге150*150 ClassicSolution

200 р.

Экран проекцион.на треноге150*150 ClassicSolution

Минск, Московский

Брошюровщик

1 300 р.

Брошюровщик

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

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551.30 р.

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Онлайн-заказ

899.80 р.

Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Офисный спикерфон Logitech P710e

Онлайн-заказ

638.51 р.

Офисный спикерфон Logitech P710e

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик RENZ RW 360

Онлайн-заказ

4 036.14 р.

Брошюровщик RENZ RW 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Buro BU-L280

Онлайн-заказ

75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

Онлайн-заказ

34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Онлайн-заказ

126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Онлайн-заказ

9 421 р.
8 458.35 р.-10%

Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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