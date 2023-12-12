logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Полки, стеллажи, шкафчики
Полки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Материал
Для комнаты
Состояние
Продавец
Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Барановичах

стеллаж под металл

500 р.

стеллаж под металл

Брестская, Барановичи

полки для обуви

85 р.

полки для обуви

Брестская, Барановичи

badge-icon
Этажерка

18 р.

Этажерка

Брестская, Барановичи

Полки соты

90 р.

Полки соты

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полки

10 р.

Полки

Брестская, Барановичи

Винтажный книжный шкаф.

70 р.

Винтажный книжный шкаф.

Брестская, Барановичи

Полка, новая

20 р.

Полка, новая

Брестская, Барановичи

Полка

60 р.

Полка

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка навесная.

30 р.

Полка навесная.

Брестская, Барановичи

Шкафчик

30 р.

Шкафчик

Брестская, Барановичи

Органайзер подвесной

13 р.

Органайзер подвесной

Брестская, Барановичи

Тумба под телевизор/комод

60 р.

Тумба под телевизор/комод

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка

15 р.

Полка

Брестская, Барановичи

Полка в детскую комнату

30 р.

Полка в детскую комнату

Брестская, Барановичи

Полка для ванной Fixen Sobita

20 р.

Полка для ванной Fixen Sobita

Брестская, Барановичи

badge-icon
Тумбочка с зеркалом СССР. Ящики открываются

Договорная

Тумбочка с зеркалом СССР. Ящики открываются

Брестская, Барановичи

badge-icon
Подвесная полка

150 р.

Подвесная полка

Брестская, Барановичи

Полка в стиле Лофт

Договорная

Полка в стиле Лофт

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка деревянная

65 р.

Полка деревянная

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка

32 р.

Полка

Брестская, Барановичи

Полка

70 р.

Полка

Брестская, Барановичи

badge-icon
Стеллаж

Договорная

Стеллаж

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка, срочно

15 р.

Полка, срочно

Брестская, Барановичи

Пластиковые элементы для этажерок/сушилка

15 р.

Пластиковые элементы для этажерок/сушилка

Брестская, Барановичи

Этажерка на колёсиках пластиковая

70 р.

Этажерка на колёсиках пластиковая

Брестская, Барановичи

Угловая полочка

50 р.

Угловая полочка

Брестская, Барановичи

Навесные полки

300 р.

Навесные полки

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка для крышек

20 р.

Полка для крышек

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка из нержавейки на рейлинг

50 р.

Полка из нержавейки на рейлинг

Брестская, Барановичи

Мебель

60 р.

Мебель

Брестская, Барановичи

стеллаж

110 р.

стеллаж

Брестская, Барановичи

Стеллаж

300 р.

Стеллаж

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка

45 р.

Полка

Брестская, Барановичи

Полочки

15 р.

Полочки

Брестская, Барановичи

Полка.

10 р.

Полка.

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полочка.

20 р.

Полочка.

Брестская, Барановичи

badge-icon
Мебель , торговое оборудование

15 р.

Мебель , торговое оборудование

Брестская, Барановичи

Полка угловая

25 р.

Полка угловая

Брестская, Барановичи

badge-icon
Шкаф под товары

Договорная

Шкаф под товары

Брестская, Барановичи

badge-icon
Полка настольная

25 р.

Полка настольная

Брестская, Барановичи

badge-icon
Настенная полка Икеа

25 р.

Настенная полка Икеа

Брестская, Барановичи

badge-icon
Этажерка лофт

250 р.

Этажерка лофт

Брестская, Барановичи

badge-icon
Стеллаж ультра

50 р.

Стеллаж ультра

Брестская, Барановичи

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель