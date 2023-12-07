logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Пленки, стекла
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Барановичах

Защитное стекло на Huawei Р30 lite / honor 20s

5 р.

Защитное стекло на Huawei Р30 lite / honor 20s

Брестская, Барановичи

Стекло для redmi note 10

5 р.

Стекло для redmi note 10

Брестская, Барановичи

Плёнка для Xiaomi 12t (pro)

5 р.

Плёнка для Xiaomi 12t (pro)

Брестская, Барановичи

Плёнка для redmi note 10 pro

5 р.

Плёнка для redmi note 10 pro

Брестская, Барановичи

Плёнка на корпус samsung a32

10 р.

Плёнка на корпус samsung a32

Брестская, Барановичи

Защитное стекло ZTE BLADE V8

Бесплатно

Защитное стекло ZTE BLADE V8

Брестская, Барановичи

Защитные стёкла 3 штуки, для айфона 7+ и 8+

10 р.

Защитные стёкла 3 штуки, для айфона 7+ и 8+

Брестская, Барановичи

badge-icon

5 р.

Защитное стекло для Самсунг А02,А02S

Брестская, Барановичи

badge-icon
Защитное стекло на redmi 12

8 р.

Защитное стекло на redmi 12

Брестская, Барановичи

badge-icon
Защитные стекла айфон 14про

15 р.

Защитные стекла айфон 14про

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Для айфона

20 р.

Для айфона

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Защитное стекло айфон 12

5 р.

Защитное стекло айфон 12

Брестская, Барановичи

badge-icon
Стекло для iPhone 12 mini

8 р.

Стекло для iPhone 12 mini

Брестская, Барановичи

Продам Бампера, стекло, чехол iphone 11 pro max

10 р.

Продам Бампера, стекло, чехол iphone 11 pro max

Брестская, Барановичи

Пленка и защитное стекло для Iphone 7 plus

11 р.

Пленка и защитное стекло для Iphone 7 plus

Брестская, Барановичи

Защитное стекло срочно

30 р.

Защитное стекло срочно

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Заднее Защитное стекло iPhone 8 7

8.96 р.

Заднее Защитное стекло iPhone 8 7

Брестская, Барановичи

badge-icon
Защитное стекло на Lenovo K3 note

10 р.

Защитное стекло на Lenovo K3 note

Брестская, Барановичи

Защитное стекло на iPhone 12 Pro Max

5 р.

Защитное стекло на iPhone 12 Pro Max

Брестская, Барановичи

badge-icon
Защитное стекло iPhone 6, 6s, 7, 8 Plus

6.50 р.

Защитное стекло iPhone 6, 6s, 7, 8 Plus

Брестская, Барановичи

Новое стекло на Xiaomi Redmi Note 10 Pro

5 р.

Новое стекло на Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Брестская, Барановичи

badge-icon
Новое стекло 9 D на Redmi 9, 9T, Note 8 Pro, Poco

5 р.

Новое стекло 9 D на Redmi 9, 9T, Note 8 Pro, Poco

Брестская, Барановичи

badge-icon
Стекло на телефон ксиоми редми нот 9А срочно

30 р.

Стекло на телефон ксиоми редми нот 9А срочно

Брестская, Барановичи

badge-icon
badge-icon
Защитное стекло Xiaomi Mi11 Lite 2шт.

10 р.

Защитное стекло Xiaomi Mi11 Lite 2шт.

Брестская, Барановичи

Стёкла и плёнки

1 р.

Стёкла и плёнки

Брестская, Барановичи

Товары с доставкой от магазинов

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Совместимые устройства

AppleHonorHuaweiXiaomi
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники