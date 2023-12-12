Товары от Куфар Маркета
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Оснастка для сверления в Барановичах
Договорная
Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX
Брестская, Барановичи
Договорная
Круг отрезной
Брестская, Барановичи
2 р.
лезвия для цикли
Брестская, Барановичи
35 р.
Продам сверло по бетону 20*400 мм. 2 шт.
Брестская, Барановичи
45 р.
Коронка для розеток
Брестская, Барановичи
5 р.
Зубило, перфоратор
Брестская, Барановичи
70 р.
Алмазный круг
Брестская, Барановичи
Договорная
Отрезные круги 180х2,0 / 180х3,0
Брестская, Барановичи
2.50 р.
Круги отрезные или обмен
Брестская, Барановичи
35 р.
Щётки для шуруповёрта
Брестская, Барановичи
50 р.
Круги наждачные Mirka 150мм абразивные диски
Брестская, Барановичи
7 р.
Сверло по металлу Proline - 125x81 мм
Брестская, Барановичи
7 р.
Сверло по бетону и камню Bohrer - 10x200 мм
Брестская, Барановичи
2.50 р.
Круги отрезные
Брестская, Барановичи
Договорная
Фреза концевая ф8, по дереву.
Брестская, Барановичи
100 р.
Круг 450
Брестская, Барановичи
0.95 р.
Круг отрезной по металлу 125х1,2
Брестская, Барановичи
1.34 р.
Бур (сверло) по бетону 6х110 SDS+ SFT
Брестская, Барановичи
150 р.
Диск алмазный д.400 (бензорез)
Брестская, Барановичи
1.75 р.
Сверло по бетону
Брестская, Барановичи
20 р.
Пила двуручная
Брестская, Барановичи
4 р.
Зачистные круги 230*6*22.23
Брестская, Барановичи
Договорная
Набор сверл Gepard.Монтаж
Брестская, Барановичи
7 р.
Сверло,коронка по керамике балеринка
Брестская, Барановичи
20 р.
Шарожки
Брестская, Барановичи
60 р.
Диск по бетону
Брестская, Барановичи
5 р.
Развёртки метчики
Брестская, Барановичи
Договорная
сверла, нож канцелярский выдвижной
Брестская, Барановичи
Договорная
Деревянная заготовка (дуб)
Брестская, Барановичи
125 р.
Сверла центровые , фрезы..
Брестская, Барановичи
1 р.
сверла от 0,1мм,метчики,плашки времён СССР новые
Брестская, Барановичи
20 р.
Бур по бетону
Брестская, Барановичи
100 р.
Патрон Makita
Брестская, Барановичи
35 р.
Диск пильный
Брестская, Барановичи
695 р.
Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353z (новая)
Брестская, Барановичи
20 р.
Насадка
Брестская, Барановичи
250 р.
Круги точильные, Диски абразивные
Брестская, Барановичи
150 р.
Круг алмазный отрезной
Брестская, Барановичи
250 р.
Круг алмазный CARBON
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
387.35 р.
Коронки Bosch 2.608.601.741
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
368.62 р.
Коронки Bosch 2.608.601.362
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
382.30 р.
Коронки Bosch 2.608.580.518
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
351.06 р.
Коронки Total TAC2811221
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
240 р.
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
530.76 р.
Коронки AEG Powertools 4932373886
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
305.20 р.
Коронки Bosch 2.608.587.135
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
309.48 р.
Коронки Total TAC2811021
Минск, Центральный