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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Барановичах

Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Договорная

Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Брестская, Барановичи

Круг отрезной

Договорная

Круг отрезной

Брестская, Барановичи

лезвия для цикли

2 р.

лезвия для цикли

Брестская, Барановичи

Продам сверло по бетону 20*400 мм. 2 шт.

35 р.

Продам сверло по бетону 20*400 мм. 2 шт.

Брестская, Барановичи

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Коронка для розеток

45 р.

Коронка для розеток

Брестская, Барановичи

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Зубило, перфоратор

5 р.

Зубило, перфоратор

Брестская, Барановичи

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Алмазный круг

70 р.

Алмазный круг

Брестская, Барановичи

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Отрезные круги 180х2,0 / 180х3,0

Договорная

Отрезные круги 180х2,0 / 180х3,0

Брестская, Барановичи

Круги отрезные или обмен

2.50 р.

Круги отрезные или обмен

Брестская, Барановичи

Щётки для шуруповёрта

35 р.

Щётки для шуруповёрта

Брестская, Барановичи

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Круги наждачные Mirka 150мм абразивные диски

50 р.

Круги наждачные Mirka 150мм абразивные диски

Брестская, Барановичи

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Сверло по металлу Proline - 125x81 мм

7 р.

Сверло по металлу Proline - 125x81 мм

Брестская, Барановичи

Сверло по бетону и камню Bohrer - 10x200 мм

7 р.

Сверло по бетону и камню Bohrer - 10x200 мм

Брестская, Барановичи

Круги отрезные

2.50 р.

Круги отрезные

Брестская, Барановичи

Фреза концевая ф8, по дереву.

Договорная

Фреза концевая ф8, по дереву.

Брестская, Барановичи

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Круг 450

100 р.

Круг 450

Брестская, Барановичи

Круг отрезной по металлу 125х1,2

0.95 р.

Круг отрезной по металлу 125х1,2

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Бур (сверло) по бетону 6х110 SDS+ SFT

1.34 р.

Бур (сверло) по бетону 6х110 SDS+ SFT

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Диск алмазный д.400 (бензорез)

150 р.

Диск алмазный д.400 (бензорез)

Брестская, Барановичи

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Сверло по бетону

1.75 р.

Сверло по бетону

Брестская, Барановичи

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Пила двуручная

20 р.

Пила двуручная

Брестская, Барановичи

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Зачистные круги 230*6*22.23

4 р.

Зачистные круги 230*6*22.23

Брестская, Барановичи

Набор сверл Gepard.Монтаж

Договорная

Набор сверл Gepard.Монтаж

Брестская, Барановичи

Сверло,коронка по керамике балеринка

7 р.

Сверло,коронка по керамике балеринка

Брестская, Барановичи

Шарожки

20 р.

Шарожки

Брестская, Барановичи

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Диск по бетону

60 р.

Диск по бетону

Брестская, Барановичи

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Развёртки метчики

5 р.

Развёртки метчики

Брестская, Барановичи

сверла, нож канцелярский выдвижной

Договорная

сверла, нож канцелярский выдвижной

Брестская, Барановичи

Деревянная заготовка (дуб)

Договорная

Деревянная заготовка (дуб)

Брестская, Барановичи

Сверла центровые , фрезы..

125 р.

Сверла центровые , фрезы..

Брестская, Барановичи

сверла от 0,1мм,метчики,плашки времён СССР новые

1 р.

сверла от 0,1мм,метчики,плашки времён СССР новые

Брестская, Барановичи

Бур по бетону

20 р.

Бур по бетону

Брестская, Барановичи

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Патрон Makita

100 р.

Патрон Makita

Брестская, Барановичи

Диск пильный

35 р.

Диск пильный

Брестская, Барановичи

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Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353z (новая)

695 р.

Пила цепная аккумуляторная Makita DUC353z (новая)

Брестская, Барановичи

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Насадка

20 р.

Насадка

Брестская, Барановичи

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Круги точильные, Диски абразивные

250 р.

Круги точильные, Диски абразивные

Брестская, Барановичи

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Круг алмазный отрезной

150 р.

Круг алмазный отрезной

Брестская, Барановичи

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Круг алмазный CARBON

250 р.

Круг алмазный CARBON

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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