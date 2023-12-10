Оборудование для салонов красоты в Барановичах
300 р.
Педикюрное кресло
Брестская, Барановичи
9 900 р.
Неодимовый лазер Lasertech H101 Pro
Брестская, Барановичи
70 р.
Тележка косметологическая
Брестская, Барановичи
480 р.
НОВОЕ Косметилогическое кресло (кушетка)
Брестская, Барановичи
200 р.
Кушетка косметологическая
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Проф. Станция для перманентного макияжа
Брестская, Барановичи
200 р.
Кушетка для массажа, косметических процедур.
Брестская, Барановичи
300 р.
Шкаф витрина
Брестская, Барановичи
5 900 р.
Оборудование для фотоэпиляции, омолаживания, лечен
Брестская, Барановичи
30 р.
Стол маникюрный со втроенной вытяжкой
Брестская, Барановичи
750 р.
Тумба педикюрная смарт 3
Брестская, Барановичи
60 р.
Стол маникюрный , стойка для педикюра, лампа
Брестская, Барановичи
350 р.
Кресло
Брестская, Барановичи
250 р.
Кресло Барбера
Брестская, Барановичи
200 р.
Светодиодная лампа
Брестская, Барановичи
180 р.
Кушетка
Брестская, Барановичи
250 р.
Парикмахерское зеркало
Брестская, Барановичи
550 р.
Аппарат для моментального загара - AURA ELITE COMP
Брестская, Барановичи
900 р.
Аппарат для моментального загара -Aura Xena.
Брестская, Барановичи
180 р.
Кушетка
Брестская, Барановичи
50 р.
Тележка
Брестская, Барановичи
170 р.
Кушетка
Брестская, Барановичи
850 р.
Массажный стол
Брестская, Барановичи
390 р.
Косметологическое кресло (кушетка)
Брестская, Барановичи
400 р.
Стол маникюрный с вытяжкой AirMaster
Брестская, Барановичи
4 100 р.
Лазер для удаления тату scinone
Брестская, Барановичи
200 р.
аппарат ириск
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Аппарат для ЭЛОС эпиляции
Брестская, Барановичи
1 199 р.
Парикмахерская мойка
Брестская, Барановичи
750 р.
Педикюрное кресло
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский