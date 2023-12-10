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Оборудование для салонов красоты в Барановичах

Педикюрное кресло

300 р.

Педикюрное кресло

Брестская, Барановичи

Неодимовый лазер Lasertech H101 Pro

9 900 р.

Неодимовый лазер Lasertech H101 Pro

Брестская, Барановичи

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Тележка косметологическая

70 р.

Тележка косметологическая

Брестская, Барановичи

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НОВОЕ Косметилогическое кресло (кушетка)

480 р.

НОВОЕ Косметилогическое кресло (кушетка)

Брестская, Барановичи

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Кушетка косметологическая

200 р.

Кушетка косметологическая

Брестская, Барановичи

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Проф. Станция для перманентного макияжа

1 500 р.

Проф. Станция для перманентного макияжа

Брестская, Барановичи

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Кушетка для массажа, косметических процедур.

200 р.

Кушетка для массажа, косметических процедур.

Брестская, Барановичи

Шкаф витрина

300 р.

Шкаф витрина

Брестская, Барановичи

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Оборудование для фотоэпиляции, омолаживания, лечен

5 900 р.

Оборудование для фотоэпиляции, омолаживания, лечен

Брестская, Барановичи

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Стол маникюрный со втроенной вытяжкой

30 р.

Стол маникюрный со втроенной вытяжкой

Брестская, Барановичи

Тумба педикюрная смарт 3

750 р.

Тумба педикюрная смарт 3

Брестская, Барановичи

Стол маникюрный , стойка для педикюра, лампа

60 р.

Стол маникюрный , стойка для педикюра, лампа

Брестская, Барановичи

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Кресло

350 р.

Кресло

Брестская, Барановичи

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Кресло Барбера

250 р.

Кресло Барбера

Брестская, Барановичи

Светодиодная лампа

200 р.

Светодиодная лампа

Брестская, Барановичи

180 р.

Кушетка

Брестская, Барановичи

Парикмахерское зеркало

250 р.

Парикмахерское зеркало

Брестская, Барановичи

Аппарат для моментального загара - AURA ELITE COMP

550 р.

Аппарат для моментального загара - AURA ELITE COMP

Брестская, Барановичи

Аппарат для моментального загара -Aura Xena.

900 р.

Аппарат для моментального загара -Aura Xena.

Брестская, Барановичи

Кушетка

180 р.

Кушетка

Брестская, Барановичи

Тележка

50 р.

Тележка

Брестская, Барановичи

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Кушетка

170 р.

Кушетка

Брестская, Барановичи

Массажный стол

850 р.

Массажный стол

Брестская, Барановичи

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Косметологическое кресло (кушетка)

390 р.

Косметологическое кресло (кушетка)

Брестская, Барановичи

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Стол маникюрный с вытяжкой AirMaster

400 р.

Стол маникюрный с вытяжкой AirMaster

Брестская, Барановичи

Лазер для удаления тату scinone

4 100 р.

Лазер для удаления тату scinone

Брестская, Барановичи

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аппарат ириск

200 р.

аппарат ириск

Брестская, Барановичи

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Аппарат для ЭЛОС эпиляции

1 500 р.

Аппарат для ЭЛОС эпиляции

Брестская, Барановичи

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Парикмахерская мойка

1 199 р.

Парикмахерская мойка

Брестская, Барановичи

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Педикюрное кресло

750 р.

Педикюрное кресло

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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