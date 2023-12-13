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УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Барановичах

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

90 р.

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

Брестская, Барановичи

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Договорная

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Договорная

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Брестская, Барановичи

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Договорная

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Брестская, Барановичи

Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'

Договорная

Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик

65 р.

Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик

Брестская, Барановичи

Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Брестская, Барановичи

Бурение скважин и подвод воды в дом

Договорная

Бурение скважин и подвод воды в дом

Брестская, Барановичи

Аренда экскаватора

Договорная

Аренда экскаватора

Брестская, Барановичи

Бурение скважин на воду в Барановичах

Договорная

Бурение скважин на воду в Барановичах

Брестская, Барановичи

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Земляные и сантехнические работы. Водопровод и кан

Договорная

Земляные и сантехнические работы. Водопровод и кан

Брестская, Барановичи

Услуги спецтехники

Договорная

Услуги спецтехники

Брестская, Барановичи

Аренда Погрузчика

Договорная

Аренда Погрузчика

Брестская, Барановичи

Бурение скважин на ВОДУ Барановичи, Барановичский

Договорная

Бурение скважин на ВОДУ Барановичи, Барановичский

Брестская, Барановичи

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Брестская, Барановичи

Бурение скважин

45 р.

Бурение скважин

Брестская, Барановичи

Бурение скважин Барановичи

45 р.

Бурение скважин Барановичи

Брестская, Барановичи

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ БАРАНОВИЧИ -РАЙОН ОТ 45 Р

Договорная

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ БАРАНОВИЧИ -РАЙОН ОТ 45 Р

Брестская, Барановичи

Аренда, услуги уборка снега экскаватор погрузчик

Договорная

Аренда, услуги уборка снега экскаватор погрузчик

Брестская, Барановичи

Аренда, услуги погрузчика экскаватора Барановичи

Договорная

Аренда, услуги погрузчика экскаватора Барановичи

Брестская, Барановичи

Аренда амкадора,самосвалов

70 р.

Аренда амкадора,самосвалов

Брестская, Барановичи

Услуги, Аренда фронтального погрузчика

Договорная

Услуги, Аренда фронтального погрузчика

Брестская, Барановичи

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
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