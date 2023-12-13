Ремонтно-строительные работы в Барановичах
Договорная
НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''
Брестская, Барановичи
90 р.
Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги демонтажа зданий в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтаж сайдинга под ключ. Фасадные работы.
Брестская, Барановичи
Договорная
Установка металлических заборов
Брестская, Барановичи
800 р.
Откатные ворота. Изготовление. Монтаж.
Брестская, Барановичи
Договорная
Монтаж кровли (Кровельные работы)
Брестская, Барановичи
Договорная
чистка крыш от снега
Брестская, Барановичи
Договорная
Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'
Брестская, Барановичи
Договорная
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон
Брестская, Барановичи
10 р.
Стяжка пола Барановичи
Брестская, Барановичи
Договорная
Уборка и вывоз снега
Брестская, Барановичи
65 р.
Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик
Брестская, Барановичи
50 р.
Установка заборов (Ляховичи, Ганцевичи, Несвиж, Новогрудок.)
Брестская, Барановичи
7 р.
Аренда строительного оборудования
Брестская, Барановичи
Договорная
Аренда Услуги Экскаватора погрузчика
Брестская, Барановичи
Договорная
Алмазное сверление
Брестская, Барановичи
Договорная
ЗАБОРЫ ''ПОД КЛЮЧ'' ДЕШЕВО
Брестская, Барановичи
Договорная
Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне
Брестская, Барановичи
1 р.
Лестницы
Брестская, Барановичи
Договорная
Бурение скважин и подвод воды в дом
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги печника
Брестская, Барановичи
Договорная
Аренда опалубки
Брестская, Барановичи
Договорная
РЕМОНТ ПЛОСКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ
Брестская, Барановичи
Договорная
Кровельные работы
Брестская, Барановичи
Договорная
Гибка листового металла, доборные элементы
Брестская, Барановичи
Договорная
Изготовление металлоконструкций
Брестская, Барановичи
Договорная
Услуги автокрана, аренда крана
Брестская, Барановичи
Договорная
Аренда экскаватора
Брестская, Барановичи
Договорная
Бурение скважин на воду в Барановичах
Брестская, Барановичи
720 р.
Привод для откатных ворот NICE ROAD400KCE SM
Брестская, Барановичи
Договорная
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, СЕКЦИОННЫЕ
Брестская, Барановичи
Договорная
ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ (ПРОФНАСТИЛА)''ПОД КЛЮЧ''
Брестская, Барановичи
Договорная
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ ''ПОД КЛЮЧ''
Брестская, Барановичи
Договорная
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ''ПОД КЛЮЧ''
Брестская, Барановичи
Договорная
РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА
Брестская, Барановичи
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ
Брестская, Барановичи
Договорная
Изготовление мангалов,лавок,навесов,козырьков
Брестская, Барановичи
Договорная
Земляные и сантехнические работы. Водопровод и кан
Брестская, Барановичи
31.73 р.
Устройство кровли
Брестская, Барановичи
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный