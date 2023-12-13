logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Цена
Продавец
Услуги

Ремонтно-строительные работы в Барановичах

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ ''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Барановичи

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

90 р.

Аренда эксковатора-погрузчика и мини погрузчика

Брестская, Барановичи

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Договорная

Услуги демонтажа зданий в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Договорная

Услуги мини-экскаватора JCB 8018 в Барановичах

Брестская, Барановичи

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Договорная

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 4CX с гидромолот

Брестская, Барановичи

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Договорная

Услуги Экскаватор-погрузчик JCB 4CX в Барановичах

Брестская, Барановичи

Монтаж сайдинга под ключ. Фасадные работы.

Договорная

Монтаж сайдинга под ключ. Фасадные работы.

Брестская, Барановичи

Установка металлических заборов

Договорная

Установка металлических заборов

Брестская, Барановичи

Откатные ворота. Изготовление. Монтаж.

800 р.

Откатные ворота. Изготовление. Монтаж.

Брестская, Барановичи

Монтаж кровли (Кровельные работы)

Договорная

Монтаж кровли (Кровельные работы)

Брестская, Барановичи

Договорная

чистка крыш от снега

Брестская, Барановичи

Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'

Договорная

Бурение скважин на воду и обустройство ''под ключ'

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Договорная

Строим дома ''под ключ'', 240 указ, Газо-Силикат, Керамзитобетон

Брестская, Барановичи

Стяжка пола Барановичи

10 р.

Стяжка пола Барановичи

Брестская, Барановичи

Уборка и вывоз снега

Договорная

Уборка и вывоз снега

Брестская, Барановичи

Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик

65 р.

Услуги Аренда Экскаватор-погрузчик

Брестская, Барановичи

Установка заборов (Ляховичи, Ганцевичи, Несвиж, Новогрудок.)

50 р.

Установка заборов (Ляховичи, Ганцевичи, Несвиж, Новогрудок.)

Брестская, Барановичи

Рассрочка
Аренда строительного оборудования

7 р.

Аренда строительного оборудования

Брестская, Барановичи

Аренда Услуги Экскаватора погрузчика

Договорная

Аренда Услуги Экскаватора погрузчика

Брестская, Барановичи

Алмазное сверление

Договорная

Алмазное сверление

Брестская, Барановичи

ЗАБОРЫ ''ПОД КЛЮЧ'' ДЕШЕВО

Договорная

ЗАБОРЫ ''ПОД КЛЮЧ'' ДЕШЕВО

Брестская, Барановичи

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Договорная

Алмазное сверление (бурение) отверстий в бетоне

Брестская, Барановичи

Лестницы

1 р.

Лестницы

Брестская, Барановичи

Бурение скважин и подвод воды в дом

Договорная

Бурение скважин и подвод воды в дом

Брестская, Барановичи

Услуги печника

Договорная

Услуги печника

Брестская, Барановичи

Аренда опалубки

Договорная

Аренда опалубки

Брестская, Барановичи

РЕМОНТ ПЛОСКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

Договорная

РЕМОНТ ПЛОСКОЙ НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРОВЛИ

Брестская, Барановичи

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Брестская, Барановичи

Гибка листового металла, доборные элементы

Договорная

Гибка листового металла, доборные элементы

Брестская, Барановичи

Изготовление металлоконструкций

Договорная

Изготовление металлоконструкций

Брестская, Барановичи

Услуги автокрана, аренда крана

Договорная

Услуги автокрана, аренда крана

Брестская, Барановичи

Аренда экскаватора

Договорная

Аренда экскаватора

Брестская, Барановичи

Бурение скважин на воду в Барановичах

Договорная

Бурение скважин на воду в Барановичах

Брестская, Барановичи

Привод для откатных ворот NICE ROAD400KCE SM

720 р.

Привод для откатных ворот NICE ROAD400KCE SM

Брестская, Барановичи

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, СЕКЦИОННЫЕ

Договорная

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, СЕКЦИОННЫЕ

Брестская, Барановичи

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ (ПРОФНАСТИЛА)''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ (ПРОФНАСТИЛА)''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Барановичи

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ ''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Барановичи

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ''ПОД КЛЮЧ''

Договорная

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ''ПОД КЛЮЧ''

Брестская, Барановичи

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА

Договорная

РЕМОНТ КРОВЛИ ГАРАЖА

Брестская, Барановичи

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол под дорогой, ГНБ

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Изготовление мангалов,лавок,навесов,козырьков

Договорная

Изготовление мангалов,лавок,навесов,козырьков

Брестская, Барановичи

Земляные и сантехнические работы. Водопровод и кан

Договорная

Земляные и сантехнические работы. Водопровод и кан

Брестская, Барановичи

Устройство кровли

31.73 р.

Устройство кровли

Брестская, Барановичи

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги