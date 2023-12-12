logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Батареи, радиаторы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Батареи, радиаторы в Барановичах

Радиатор чугунный РС100-1,0 новый (остаток)

Договорная

Радиатор чугунный РС100-1,0 новый (остаток)

Брестская, Барановичи

Батареи чугунные

Договорная

Батареи чугунные

Брестская, Барановичи

badge-icon
Змеевик

70 р.

Змеевик

Брестская, Барановичи

badge-icon
Радиаторы Лемакс

Договорная

Радиаторы Лемакс

Брестская, Барановичи

Доставка
Промывка систем отопления и ремонт. Сантехника

Договорная

Промывка систем отопления и ремонт. Сантехника

Брестская, Барановичи

badge-icon

12 р.

Батареи чугунные,старого образца

Брестская, Барановичи

Радиатор

120 р.

Радиатор

Брестская, Барановичи

Чугунные батареи (1-7, 2-6, 1-4 /шт-ребра)

250 р.

Чугунные батареи (1-7, 2-6, 1-4 /шт-ребра)

Брестская, Барановичи

Продам радиаторы (батареи)

9 р.

Продам радиаторы (батареи)

Брестская, Барановичи

Термоголовки

30 р.

Термоголовки

Брестская, Барановичи

термоголовка

20 р.

термоголовка

Брестская, Барановичи

Батарея чугунная, радиатор отопления

50 р.

Батарея чугунная, радиатор отопления

Брестская, Барановичи

Кварцевый обогреватель 500ват,.

100 р.

Кварцевый обогреватель 500ват,.

Брестская, Барановичи

Батареи чугунные

Договорная

Батареи чугунные

Брестская, Барановичи

badge-icon
Термоголовка Valfex новые

13 р.

Термоголовка Valfex новые

Брестская, Барановичи

badge-icon
Чугунная батарея по 7 ребер , 10 шт.

Договорная

Чугунная батарея по 7 ребер , 10 шт.

Брестская, Барановичи

Чугунные радиаторы (батареи) новые МС140

21 р.

Чугунные радиаторы (батареи) новые МС140

Брестская, Барановичи

Радиатор чугунный 1 секция (1 ребро)

42 р.

Радиатор чугунный 1 секция (1 ребро)

Брестская, Барановичи

badge-icon
Клапан термостатический угловой 1/2 GIACOMINI

19 р.

Клапан термостатический угловой 1/2 GIACOMINI

Брестская, Барановичи

Змеевик

15 р.

Змеевик

Брестская, Барановичи

badge-icon
Экран и консоль для радиатора

85 р.

Экран и консоль для радиатора

Брестская, Барановичи

Змеевик

30 р.

Змеевик

Брестская, Барановичи

badge-icon
Радиатор отопления чугунный

8 р.

Радиатор отопления чугунный

Брестская, Барановичи

Полотенцесушитель с регулятором температуры

40 р.

Полотенцесушитель с регулятором температуры

Брестская, Барановичи

badge-icon
Ключ радиаторный

60 р.

Ключ радиаторный

Брестская, Барановичи

badge-icon
Радиатор отопления

110 р.

Радиатор отопления

Брестская, Барановичи

badge-icon

Договорная

Мастер по установке батареи

Брестская, Барановичи

badge-icon
Батарея чугунная

100 р.

Батарея чугунная

Брестская, Барановичи

badge-icon
Термоcтатический комплект радиатора Giacomini R470

59 р.

Термоcтатический комплект радиатора Giacomini R470

Брестская, Барановичи

Регулятор температуры

15 р.

Регулятор температуры

Брестская, Барановичи

Радиаторы отопления чугунные новые

25 р.

Радиаторы отопления чугунные новые

Брестская, Барановичи

Чугунная батарея

270 р.

Чугунная батарея

Брестская, Барановичи

badge-icon
Экраны для радиаторов отопления

25 р.

Экраны для радиаторов отопления

Брестская, Барановичи

badge-icon
Комплект крепежа Zehnder Charleston

85 р.

Комплект крепежа Zehnder Charleston

Брестская, Барановичи

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Онлайн-заказ

210.50 р.

Биметаллический радиатор Oasis 500/80 (биметаллический, 8 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Онлайн-заказ

347 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (10 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

345 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 100 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Онлайн-заказ

735.60 р.

Биметаллический радиатор Royal Thermo PianoForte 500 Noir Sable (12 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Онлайн-заказ

395 р.

Алюминиевый радиатор Standard Hidravlika Classic 80 500 мм (12 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

371 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 100 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Онлайн-заказ

381 р.

Клапан Afriso 3-х ходовой ARV ProClick 386 1 1/2'' kvs 25 1338610

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки