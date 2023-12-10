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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Барановичах

Двери в баню

165 р.

Двери в баню

Брестская, Барановичи

Скамейка для бани (Ольха)

60 р.

Скамейка для бани (Ольха)

Брестская, Барановичи

Брус для купели (Бочка-баня)

5.20 р.

Брус для купели (Бочка-баня)

Брестская, Барановичи

Веник березовый

3.50 р.

Веник березовый

Брестская, Барановичи

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модульная баня

16 500 р.

модульная баня

Брестская, Барановичи

Котел для бани

400 р.

Котел для бани

Брестская, Барановичи

Веник банный

4 р.

Веник банный

Брестская, Барановичи

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Шапочка для бани.

3.50 р.

Шапочка для бани.

Брестская, Барановичи

Баня

Бесплатно

Баня

Брестская, Барановичи

Вентиляционная решетка

10 р.

Вентиляционная решетка

Брестская, Барановичи

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Могилев

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

7 190 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 190 р.

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани под ''ключ''

2 700 р.

Бани под ''ключ''

Могилев

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Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Котёл для бани

540 р.

Котёл для бани

Гомельская, Добруш

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня

Договорная

Баня

Гродно

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

6 190 р.

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
vip

6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

6 700 р.

Готовая баня, баня бочка, квадро на заказ. Выгодно

Гомель

баня-бочка

5 900 р.

баня-бочка

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
баня 3м

4 900 р.

баня 3м

Минская, Узда

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

3 019 р.

КОМПЛЕКТ Баня Бочка круглая

Минская, Узда

Доставка
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 4 метра

7 600 р.

Баня-квадро 4 метра

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

5 790 р.

Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

9 090 р.

Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ

4 400 р.

Бани-бочки, квадро-бочки, бани, сауны. МОГИЛЁВ

Могилев

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

6 890 р.

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Договорная

Готовая баня бытовка с хозблоком и террасой.

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

8 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Котел в баню котел для бани печь в баню печь для б

Договорная

Котел в баню котел для бани печь в баню печь для б

Могилев

Котел в баню котел для бани печь в баню для бани

Договорная

Котел в баню котел для бани печь в баню для бани

Могилев

Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo

1 700 р.

Шикарная финская банная печь Harvia Legend 240 Duo

Гомель

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

3 890 р.

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

11 000 р.

Баня-бочка/ Мини баня/ баня/ панорама

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

3 900 р.

Квадро-баня / Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сруб 3*4

3 800 р.

Сруб 3*4

Витебск

Сруб 6*4+2

5 500 р.

Сруб 6*4+2

Витебск

Сруб 3*6

5 500 р.

Сруб 3*6

Витебск

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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