Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Барановичах
Договорная
Игрушка СССР военная техника
Брестская, Барановичи
Договорная
Сброрный лот вс ссср
Брестская, Барановичи
20 р.
Новый курвиметр
Брестская, Барановичи
Договорная
Большая коллекция баночек
Брестская, Барановичи
30 р.
Чемодан кожаный СССР
Брестская, Барановичи
5 р.
Виниловые пластинки
Брестская, Барановичи
30 р.
Самовар электо в отличном состоянии, рабочий
Брестская, Барановичи
60 р.
Переговорное устройство
Брестская, Барановичи
20 р.
Подставка для елки СССР
Брестская, Барановичи
Договорная
Старые банкноты и монеты
Брестская, Барановичи
95 р.
Часы луч в шикарном заводском состоянии на ходу
Брестская, Барановичи
165 р.
Сервиз Минск ффз кобальтовая сетка, в идеальном со
Брестская, Барановичи
5 р.
Глиняный кувшин из-под вина
Брестская, Барановичи
Договорная
Телефон старый СССР
Брестская, Барановичи
25 р.
Магнитная игра
Брестская, Барановичи
4 р.
Ёлочные игрушки СССР
Брестская, Барановичи
14 р.
Вазы для цветов 2шт СССР
Брестская, Барановичи
99 р.
Швейная машина Singer 1911 г.в.
Брестская, Барановичи
Договорная
значок технического университета ссср
Брестская, Барановичи
Договорная
Кирка, первая мировая.
Брестская, Барановичи
25 р.
Простыня вышитая
Брестская, Барановичи
500 р.
Коляска XX века
Брестская, Барановичи
20 р.
Чемоданчик деревянный
Брестская, Барановичи
25 р.
Переговорное устройство СССР
Брестская, Барановичи
50 р.
Рога оленя
Брестская, Барановичи
50 р.
Картина на холсте маслом 40см на 50см
Брестская, Барановичи
50 р.
Картина на холсте маслом 40см на 50см
Брестская, Барановичи
15 р.
Торба, сумка старинная домотканая
Брестская, Барановичи
Договорная
Немецкий штоф ПМВ A. Gilka
Брестская, Барановичи
Договорная
Прусский пикельхельм
Брестская, Барановичи
Договорная
Редкая Паровой Пивоваренный завод Шульц Киев
Брестская, Барановичи
1 р.
Бумажные купюры времён СССР
Брестская, Барановичи
50 р.
Ступа
Брестская, Барановичи
1 р.
Антиквариат
Брестская, Барановичи
4.50 р.
Медальон
Брестская, Барановичи
20 р.
Сервиз
Брестская, Барановичи
100 р.
Швейная машинка
Брестская, Барановичи
Договорная
Бумажные деньги, вышедшие из оборота
Брестская, Барановичи
Договорная
Значки из СССР
Брестская, Барановичи
14 р.
Советские монеты
Брестская, Барановичи
Договорная
Шеврон и галочка
Брестская, Барановичи
32 р.
Монеты юбилейные (рубли) из СССР
Брестская, Барановичи
Договорная
утенок фарфор ссср
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский