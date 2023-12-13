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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Барановичах

Игрушка СССР военная техника

Договорная

Игрушка СССР военная техника

Брестская, Барановичи

Сброрный лот вс ссср

Договорная

Сброрный лот вс ссср

Брестская, Барановичи

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Новый курвиметр

20 р.

Новый курвиметр

Брестская, Барановичи

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Договорная

Большая коллекция баночек

Брестская, Барановичи

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Чемодан кожаный СССР

30 р.

Чемодан кожаный СССР

Брестская, Барановичи

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Виниловые пластинки

5 р.

Виниловые пластинки

Брестская, Барановичи

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Самовар электо в отличном состоянии, рабочий

30 р.

Самовар электо в отличном состоянии, рабочий

Брестская, Барановичи

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Переговорное устройство

60 р.

Переговорное устройство

Брестская, Барановичи

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Подставка для елки СССР

20 р.

Подставка для елки СССР

Брестская, Барановичи

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Договорная

Старые банкноты и монеты

Брестская, Барановичи

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Часы луч в шикарном заводском состоянии на ходу

95 р.

Часы луч в шикарном заводском состоянии на ходу

Брестская, Барановичи

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Сервиз Минск ффз кобальтовая сетка, в идеальном со

165 р.

Сервиз Минск ффз кобальтовая сетка, в идеальном со

Брестская, Барановичи

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Глиняный кувшин из-под вина

5 р.

Глиняный кувшин из-под вина

Брестская, Барановичи

Телефон старый СССР

Договорная

Телефон старый СССР

Брестская, Барановичи

Магнитная игра

25 р.

Магнитная игра

Брестская, Барановичи

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Ёлочные игрушки СССР

4 р.

Ёлочные игрушки СССР

Брестская, Барановичи

Вазы для цветов 2шт СССР

14 р.

Вазы для цветов 2шт СССР

Брестская, Барановичи

Швейная машина Singer 1911 г.в.

99 р.

Швейная машина Singer 1911 г.в.

Брестская, Барановичи

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значок технического университета ссср

Договорная

значок технического университета ссср

Брестская, Барановичи

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Кирка, первая мировая.

Договорная

Кирка, первая мировая.

Брестская, Барановичи

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Простыня вышитая

25 р.

Простыня вышитая

Брестская, Барановичи

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Коляска XX века

500 р.

Коляска XX века

Брестская, Барановичи

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Чемоданчик деревянный

20 р.

Чемоданчик деревянный

Брестская, Барановичи

Переговорное устройство СССР

25 р.

Переговорное устройство СССР

Брестская, Барановичи

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Рога оленя

50 р.

Рога оленя

Брестская, Барановичи

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Картина на холсте маслом 40см на 50см

50 р.

Картина на холсте маслом 40см на 50см

Брестская, Барановичи

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Картина на холсте маслом 40см на 50см

50 р.

Картина на холсте маслом 40см на 50см

Брестская, Барановичи

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Торба, сумка старинная домотканая

15 р.

Торба, сумка старинная домотканая

Брестская, Барановичи

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Немецкий штоф ПМВ A. Gilka

Договорная

Немецкий штоф ПМВ A. Gilka

Брестская, Барановичи

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Прусский пикельхельм

Договорная

Прусский пикельхельм

Брестская, Барановичи

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Редкая Паровой Пивоваренный завод Шульц Киев

Договорная

Редкая Паровой Пивоваренный завод Шульц Киев

Брестская, Барановичи

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Бумажные купюры времён СССР

1 р.

Бумажные купюры времён СССР

Брестская, Барановичи

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Ступа

50 р.

Ступа

Брестская, Барановичи

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Антиквариат

1 р.

Антиквариат

Брестская, Барановичи

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Медальон

4.50 р.

Медальон

Брестская, Барановичи

Сервиз

20 р.

Сервиз

Брестская, Барановичи

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Швейная машинка

100 р.

Швейная машинка

Брестская, Барановичи

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Бумажные деньги, вышедшие из оборота

Договорная

Бумажные деньги, вышедшие из оборота

Брестская, Барановичи

Значки из СССР

Договорная

Значки из СССР

Брестская, Барановичи

Советские монеты

14 р.

Советские монеты

Брестская, Барановичи

Шеврон и галочка

Договорная

Шеврон и галочка

Брестская, Барановичи

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Монеты юбилейные (рубли) из СССР

32 р.

Монеты юбилейные (рубли) из СССР

Брестская, Барановичи

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утенок фарфор ссср

Договорная

утенок фарфор ссср

Брестская, Барановичи

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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