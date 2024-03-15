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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Снаряжение для альпинизма в Барановичах

Палки для скандинавской хотьбы

35 р.

Палки для скандинавской хотьбы

Брестская, Барановичи

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Палки скандинавские

45 р.

Палки скандинавские

Брестская, Барановичи

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Скандинавские палки

40 р.

Скандинавские палки

Брестская, Барановичи

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Страховочный пояс

25 р.

Страховочный пояс

Могилевская, Бобруйск

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Страховочная система грудная Венто модифицир.

65 р.

Страховочная система грудная Венто модифицир.

Гомель

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Скальники скальные туфли Evolv

75 р.

Скальники скальные туфли Evolv

Гомель

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Скальные туфли ROCK POLLARS striks размер 38-39

97 р.

Скальные туфли ROCK POLLARS striks размер 38-39

Минск, Советский

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снаряжение для альпинизма

Договорная

снаряжение для альпинизма

Минск, Советский

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Очки горнолыжные

30 р.

Очки горнолыжные

Минск, Октябрьский

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палки для ходьбы

20 р.

палки для ходьбы

Минск, Заводской

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Палки для скандинавской ходьбы

95 р.

Палки для скандинавской ходьбы

Витебская, Полоцк

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Палки для скандинавской ходьбы

20 р.

Палки для скандинавской ходьбы

Витебская, Поставы

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Палки для ходьбы

20 р.

Палки для ходьбы

Брест

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зацепы для скалодрома, детской площадки 15 штук

50 р.

зацепы для скалодрома, детской площадки 15 штук

Гродненская, Сморгонь

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Peak Performance softshell Scale Мужские брюки

380 р.

Peak Performance softshell Scale Мужские брюки

Минск, Московский

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Каска альпинистская

90 р.

Каска альпинистская

Брест

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Ролики

50 р.

Ролики

Минск, Ленинский

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Коврик для йоги

5 р.

Коврик для йоги

Минск, Ленинский

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Рюкзак Fjallraven Kanken

36.99 р.

Рюкзак Fjallraven Kanken

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Женские трекинговые полуботинки Teva, р. 37 EU

60 р.

Женские трекинговые полуботинки Teva, р. 37 EU

Минск, Советский

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Ледоруб и карабины.

Договорная

Ледоруб и карабины.

Гомельская, Жлобин

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Ботинки альпинистские

300 р.

Ботинки альпинистские

Гомель

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обвязка промальп

25 р.

обвязка промальп

Брестская, Пинск

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Обвязка''бабочка''

20 р.

Обвязка''бабочка''

Брестская, Пинск

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Капля ( зажим ) VERTICAL

25 р.

Капля ( зажим ) VERTICAL

Витебская, Новополоцк

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Палки для скандинавской ходьбы

35 р.

Палки для скандинавской ходьбы

Минская, Марьина Горка

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Блок ролик vento

60 р.

Блок ролик vento

Могилев

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Petzl grigri grigri+ гри гри

300 р.

Petzl grigri grigri+ гри гри

Витебск

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Рюкзак туристический

85 р.

Рюкзак туристический

Минск, Октябрьский

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Палки для скандинавской ходьбы

50 р.

Палки для скандинавской ходьбы

Минск, Первомайский

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Палки для Скандинавской Ходьбы * Телескопические

70 р.

Палки для Скандинавской Ходьбы * Телескопические

Брест

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Мужской спортивный костюм (Ternopil’s) Jack Wolfsk

585 р.

Мужской спортивный костюм (Ternopil’s) Jack Wolfsk

Минск, Первомайский

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ЖИЛЕТКА ТРЕКИНГОВАЯ 7-10ЛЕТ (рост до 130см)

120 р.

ЖИЛЕТКА ТРЕКИНГОВАЯ 7-10ЛЕТ (рост до 130см)

Гродно

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Канат пвх

Договорная

Канат пвх

Минская, Смолевичи

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Палки для ходьбы

25 р.

Палки для ходьбы

Гродно

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Пояс-ремень с бутылками ''Adidas''.

17 р.

Пояс-ремень с бутылками ''Adidas''.

Минск, Фрунзенский

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Компас артиллерийский

40 р.

Компас артиллерийский

Минск, Фрунзенский

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Палки для трекинга, скандинавской ходьбы

25 р.

Палки для трекинга, скандинавской ходьбы

Минск, Заводской

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Зажим (капля) страховочный

90 р.

Зажим (капля) страховочный

Минск, Первомайский

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Шлем для велосепеда

60 р.

Шлем для велосепеда

Минск, Фрунзенский

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Страховочно-спусковое устройство Petzl GriGri +

280 р.

Страховочно-спусковое устройство Petzl GriGri +

Минск, Заводской

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Страховочная привязь

450 р.

Страховочная привязь

Минск, Первомайский

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Снаряжение для альпинизма

40 р.

Снаряжение для альпинизма

Минск, Центральный

Блок ролик vertical

65 р.

Блок ролик vertical

Минск, Центральный

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Спусковое устройство petzl grigri старого образца

170 р.

Спусковое устройство petzl grigri старого образца

Минская, Минский район

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Палки для скандинавской ходьбы

20 р.

Палки для скандинавской ходьбы

Минск, Центральный

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Капля(Зажим) Vertical

50 р.

Капля(Зажим) Vertical

Минск, Первомайский

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Магнезия

10 р.

Магнезия

Минск, Фрунзенский

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Скальные туфли Evolv Kaos Lace

280 р.

Скальные туфли Evolv Kaos Lace

Гомель

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Карабин

3 р.

Карабин

Гродно

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Набор оттяжек карабины Hotwire Quickpack

200 р.

Набор оттяжек карабины Hotwire Quickpack

Могилевская, Бобруйск

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Очки WEDZE SKIING 900 с защитой от УФ излучения

100 р.

Очки WEDZE SKIING 900 с защитой от УФ излучения

Минск, Первомайский

Карабины Vento

25 р.

Карабины Vento

Минск, Первомайский

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Альпинистское снаряжение

Договорная

Альпинистское снаряжение

Могилев

Ус для промАльпинизма

25 р.

Ус для промАльпинизма

Брест

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Кеды 10 маркировка по 10 р

10 р.

Кеды 10 маркировка по 10 р

Минск, Партизанский

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Альпинистское снаряжение Petzl

Договорная

Альпинистское снаряжение Petzl

Минск, Центральный

Кошки для туризма и альпинизма

Договорная

Кошки для туризма и альпинизма

Минск, Первомайский

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Титановые ледобуры для туризма и альпинизма

Договорная

Титановые ледобуры для туризма и альпинизма

Минск, Первомайский

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Десантер

220 р.

Десантер

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Рюкзак Fjallraven Kanken

36.99 р.

Рюкзак Fjallraven Kanken

Минск, Советский

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