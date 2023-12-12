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Товары от Куфар Маркета
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Крупная техника для кухни в Беларуси
1 230 р.
Варочная панель Bosch новая, производитель Испания
Гомель
20 р.
Газовая плита BOCSH б/у
Минск, Центральный
300 р.
Настольная посудомоечная машина
Гомельская, Другие города
1 650 р.
Варочная панель индукционная
Брестская, Пружаны
1 800 р.
Холодильник Bosh KGN39LB31R. Модель 9908
Минск, Первомайский
100 р.
Варочная панель BOSCH
Минская, Борисов
500 р.
Варочная панель
Брест
80 р.
Стекло керамика варочной поверхности Bosch
Минск, Первомайский
Договорная
Электрические варочная панель и духовой шкаф BOSCH
Минск, Московский
1 000 р.
Газовая варочная поверхность
Минская, Солигорск
20 р.
Сетевой шнур варочной панели
Минск, Фрунзенский
15 р.
Полки для холодильника
Минск, Фрунзенский
450 р.
Электрическая встраиваемая варочная панель Bosch
Витебск
2 026 р.
Встраиваемая посудомоечная машина
Витебская, Полоцк