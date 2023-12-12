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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Жодино

Шнур-переходник

10 р.

Шнур-переходник

Минская, Жодино

Токарный по дереву

250 р.

Токарный по дереву

Минская, Жодино

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ИТП-МГ4.03/5 «Поток»

900 р.

ИТП-МГ4.03/5 «Поток»

Минская, Жодино

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Тележка для газового резака

200 р.

Тележка для газового резака

Минская, Жодино

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Электро двигатели от стиральной машины

60 р.

Электро двигатели от стиральной машины

Минская, Жодино

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Пила отрезная

170 р.

Пила отрезная

Минская, Жодино

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Фреза концевая

30 р.

Фреза концевая

Минская, Жодино

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Маркер Wurth

15 р.

Маркер Wurth

Минская, Жодино

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Строительство И ремонт

50 р.

Строительство И ремонт

Минская, Жодино

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Точильный станок

250 р.

Точильный станок

Минская, Жодино

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Пост, резак металла на тележке

700 р.

Пост, резак металла на тележке

Минская, Жодино

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Ключ токарный

25 р.

Ключ токарный

Минская, Жодино

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Удлинители

20 р.

Удлинители

Минская, Жодино

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Диск образивный

17 р.

Диск образивный

Минская, Жодино

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Станция штукатурная шс4/6

Договорная

Станция штукатурная шс4/6

Минская, Жодино

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Посадочное для шлифовки(наждак)

90 р.

Посадочное для шлифовки(наждак)

Минская, Жодино

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Стойка телескопическая

Договорная

Стойка телескопическая

Минская, Жодино

Пресс гидр. для пробивки отверстий

180 р.

Пресс гидр. для пробивки отверстий

Минская, Жодино

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Электромеханическое реле

5 р.

Электромеханическое реле

Минская, Жодино

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Пневмопистолет забивной FUBAG F50

125 р.

Пневмопистолет забивной FUBAG F50

Минская, Жодино

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Наконечники токовые 30мм НОВЫЕ

10 р.

Наконечники токовые 30мм НОВЫЕ

Минская, Жодино

Дрель ,зарядка Макита

23 р.

Дрель ,зарядка Макита

Минская, Жодино

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Круг 250х25х32

25 р.

Круг 250х25х32

Минская, Жодино

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зарядка для электро инструмента новое

35 р.

зарядка для электро инструмента новое

Минская, Жодино

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Лапка ЛП 4/5 протяжки троса

Договорная

Лапка ЛП 4/5 протяжки троса

Минская, Жодино

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Товары с доставкой от магазинов

Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Онлайн-заказ

184.40 р.

Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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