Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Жодино
60 р.
Плуг конный .конский.
Минская, Жодино
100 р.
Конные бораны
Минская, Жодино
95 р.
Плуг
Минская, Жодино
8 р.
ящик для яблок и груш
Минская, Жодино
12 р.
Садово- огородный
Брест
750 р.
Электроплуг
Витебск
75 р.
Окучник ручной
Брестская, Кобрин
130 р.
Опрыскиватель аккумуляторный
Могилев
15 р.
Садовый инвентарь
Гомель
1 р.
Ящики ПВХ разных размеров..1шт-1р.
Минск, Центральный
20 р.
Садовый инвентарь
Брестская, Пинск
Договорная
Опрыскиватель аккумуляторный
Могилев
20 р.
Тачка, колесо
Могилев
10 р.
Продам
Брест
200 р.
Каток.
Брест
58 р.
Защитные шторы, мягкие окна
Могилев
10 р.
Бак для опрыскивателя
Гомель
75 р.
Набор садовода
Витебская, Новолукомль
100 р.
Опрыскиватель
Гомель
20 р.
Кош
Брестская, Пинск
30 р.
Грядка высокая
Минск, Заводской
700 р.
Хозблок
Брестская, Другие города
3 000 р.
Садовая
Брестская, Другие города
15 р.
Ведро усиленное 20л
Гомельская, Речица
50 р.
Вазон бетонный, кадка, ваза.
Брест
15 р.
штыковая лопата
Минск, Центральный
18 р.
Ковш для сбора черники
Гомель
50 р.
Подставка под садовый горшок
Брестская, Барановичи
49.99 р.
Тапенер для подвязки растений Tapetool
Минск, Советский
20 р.
Плуг
Гомельская, Речица
70 р.
Сечкарня
Брестская, Кобрин
Договорная
Плуг
Гомельская, Рогачев
20 р.
Новый наж для тримера
Витебская, Дубровно
19 р.
ДИСК ДЛЯ ТРИМЕРА
Брестская, Барановичи
7.50 р.
ЁМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ
Брестская, Барановичи
35 р.
Секатор плоскостной FISKARS. Новый
Могилев
100 р.
2 сечкарни
Гродненская, Кореличи
0.50 р.
Ведро ,2.25г
Гродненская, Слоним
37 р.
Комбайн для сбора ягод
Могилев
20 р.
Лопата
Гомель
40 р.
Лопаты, шуфель, грабли, топоры
Брестская, Барановичи
30 р.
Топор
Гомель
5 р.
Контейнеры для хозяйственных нужд 20 шт
Гомельская, Жлобин
60 р.
Умывальники, с подогревом, оцинкованный, пластик.
Минск, Центральный
50 р.
Плуг
Могилевская, Дрибин
5 р.
Астра
Брестская, Пинск
15 р.
Бересклет
Брестская, Пинск
30 р.
Корзины для распродаж
Минск, Фрунзенский
80 р.
Продам опору для растений
Гродненская, Слоним
Договорная
Борона
Могилевская, Горки
20 р.
Лопата штыковая с дерев.черенком(качество)
Минск, Партизанский
100 р.
Барана
Гродненская, Островец
130 р.
Барана
Гродненская, Островец
200 р.
Топор ручной работы
Витебская, Орша
550 р.
Водомет 55/75
Гомель
30 р.
Бочька
Брест
Договорная
корыто
Гродненская, Дятлово
430 р.
Картофелесажалка Целина ОП-2547.000
Гомель
60 р.
стул
Брестская, Ивацевичи
76 р.
Разбрасыватель - сеялка SKIPER SR3000
Брестская, Барановичи
Товары с доставкой от магазинов
58 р.
Защитные шторы, мягкие окна
Могилев
49.99 р.
Тапенер для подвязки растений Tapetool
Минск, Советский
430 р.
Картофелесажалка Целина ОП-2547.000
Гомель
220 р.
Тачка строительная Skiper 130 Expert
Минск, Фрунзенский
19.42 р.
Секатор Универсальный YATO
Брест
26.05 р.
Секатор цветочный, 150 мм, металлические рукоятки с резиновыми вставками Palisad
Брест
33.33 р.
Сучкорез PALISAD в ассортименте
Брест
190.85 р.
Опрыскиватель аккумуляторный Finland 1973 (12л)
Минск, Центральный