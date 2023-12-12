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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Жодино

Салфетницы

10 р.

Салфетницы

Минская, Жодино

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Чашки

6 р.

Чашки

Минская, Жодино

Салфетки фланель

1.50 р.

Салфетки фланель

Минская, Жодино

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Салатница

Договорная

Салатница

Минская, Жодино

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Подставка деревянная

15 р.

Подставка деревянная

Минская, Жодино

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Емкость

4 р.

Емкость

Минская, Жодино

Термокружка

15 р.

Термокружка

Минская, Жодино

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Кувшин BRITA Marella XL + картридж

30 р.

Кувшин BRITA Marella XL + картридж

Минская, Жодино

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Новая крышка для микроволновки

15 р.

Новая крышка для микроволновки

Минская, Жодино

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Подставка под рюмки

25 р.

Подставка под рюмки

Минская, Жодино

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Термос

15 р.

Термос

Минская, Жодино

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Салфетницы

5 р.

Салфетницы

Минская, Жодино

Шкатулка для сладостей

18 р.

Шкатулка для сладостей

Минская, Жодино

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Банки

20 р.

Банки

Минская, Жодино

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Чайный сувенир

15 р.

Чайный сувенир

Минская, Жодино

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Шубница на подставке

25 р.

Шубница на подставке

Минская, Жодино

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Салфетки сервировочные

9 р.

Салфетки сервировочные

Минская, Жодино

Фильтр для воды Brita

20 р.

Фильтр для воды Brita

Минская, Жодино

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Дистиллятор, кламп, диоптр, ректификация, колонна,

430 р.

Дистиллятор, кламп, диоптр, ректификация, колонна,

Минская, Жодино

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Для Кухни аксессуар, новая

10 р.

Для Кухни аксессуар, новая

Минская, Жодино

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
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71 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блюдо большое бу в хор сост разм 25-34 см

8 р.

Блюдо большое бу в хор сост разм 25-34 см

Гродно

Подносы

15 р.

Подносы

Брестская, Барановичи

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колпачки защитные для э/плиты

15 р.

колпачки защитные для э/плиты

Минск, Заводской

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Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

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Ступка с пестиком BAMBOO

45 р.

Ступка с пестиком BAMBOO

Гродно

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Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

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40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

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9 р.

Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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39 р.

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Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сервиз

Договорная

Сервиз

Минск, Октябрьский

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27 р.
17 р.-37%

Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

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42 р.

Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Онлайн-заказ

47 р.

Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

41 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер

Онлайн-заказ

35 р.

Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас

Онлайн-заказ

43 р.

Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см

Онлайн-заказ

57 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

41 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник 3,5 л.

25 р.

Чайник 3,5 л.

Гомель

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Свеча столовая

10 р.

Свеча столовая

Брест

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Дуршлаг IKEA

12 р.

Дуршлаг IKEA

Минская, Минский район

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Онлайн-заказ

29 р.

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отбивной молоток для мяса, топорик

12 р.

Отбивной молоток для мяса, топорик

Гомельская, Жлобин

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ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

70 р.

ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Гомельская, Жлобин

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Пельменица

10 р.

Пельменица

Гомельская, Жлобин

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поднос

20 р.

поднос

Минск, Ленинский

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Набор посуды

330 р.

Набор посуды

Могилевская, Осиповичи

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Дистиллятор колонного типа

600 р.

Дистиллятор колонного типа

Витебск

Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5

Онлайн-заказ

15 р.
11 р.-27%

Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)

Онлайн-заказ

26 р.

Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499

Онлайн-заказ

28.20 р.

Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Webber BE-0520

Онлайн-заказ

54.21 р.

Чайник Webber BE-0520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Webber BE-0525

Онлайн-заказ

68.67 р.

Чайник со свистком Webber BE-0525

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)

Онлайн-заказ

40.15 р.

Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая

Онлайн-заказ

110 р.

Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Онлайн-заказ

80 р.

Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Онлайн-заказ

25 р.
19 р.-24%

Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Онлайн-заказ

41 р.

Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма

Онлайн-заказ

39 р.

Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

Онлайн-заказ

71 р.

Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для вакуумирования
vip

75 р.

Набор для вакуумирования

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Онлайн-заказ

40 р.

Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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