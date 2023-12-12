Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Жодино
10 р.
Салфетницы
Минская, Жодино
6 р.
Чашки
Минская, Жодино
1.50 р.
Салфетки фланель
Минская, Жодино
Договорная
Салатница
Минская, Жодино
15 р.
Подставка деревянная
Минская, Жодино
4 р.
Емкость
Минская, Жодино
15 р.
Термокружка
Минская, Жодино
30 р.
Кувшин BRITA Marella XL + картридж
Минская, Жодино
15 р.
Новая крышка для микроволновки
Минская, Жодино
25 р.
Подставка под рюмки
Минская, Жодино
15 р.
Термос
Минская, Жодино
5 р.
Салфетницы
Минская, Жодино
18 р.
Шкатулка для сладостей
Минская, Жодино
20 р.
Банки
Минская, Жодино
15 р.
Чайный сувенир
Минская, Жодино
25 р.
Шубница на подставке
Минская, Жодино
9 р.
Салфетки сервировочные
Минская, Жодино
20 р.
Фильтр для воды Brita
Минская, Жодино
430 р.
Дистиллятор, кламп, диоптр, ректификация, колонна,
Минская, Жодино
10 р.
Для Кухни аксессуар, новая
Минская, Жодино
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110 р.
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая
Минск, Центральный
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80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
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Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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39 р.
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма
Минск, Центральный
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71 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см
Минск, Центральный
8 р.
Блюдо большое бу в хор сост разм 25-34 см
Гродно
15 р.
Подносы
Брестская, Барановичи
15 р.
колпачки защитные для э/плиты
Минск, Заводской
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
45 р.
Ступка с пестиком BAMBOO
Гродно
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40 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер
Минск, Центральный
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9 р.
Силиконовые формочки для приготовления кексов и маффинов (набор из 12 штук)
Минск, Центральный
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39 р.
Блендер для приготовления коктейлей и смузи с подзарядкой USB JUICE CUP Голубой
Минск, Центральный
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39 р.
Уникальный коврик для быстрой разморозки мяса Defrost Express 20.5х16.5 см
Минск, Центральный
Договорная
Сервиз
Минск, Октябрьский
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Компактное мусорное ведро Attach-A-Trash с креплением на дверку шкафчика
Минск, Центральный
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42 р.
Форма для льда Ice Cube Tray / Контейнер для льда с ручками / 17 шариков льда
Минск, Центральный
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47 р.
Ручная картофелерезка Potato Chipper / Слайсер для картошки фри / 2 насадки из нержавеющей стали
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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35 р.
Многофункциональная овощерезка 6в1 Vegetable Cutter / Терка ручная / Слайсер
Минск, Центральный
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43 р.
Овощерезка (слайсер) ручная многофункциональная c насадками и контейнером VEGGIE SLICER 14 в 1 / Нас
Минск, Центральный
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57 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -25см
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
25 р.
Чайник 3,5 л.
Гомель
10 р.
Свеча столовая
Брест
12 р.
Дуршлаг IKEA
Минская, Минский район
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29 р.
Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1
Минск, Центральный
12 р.
Отбивной молоток для мяса, топорик
Гомельская, Жлобин
70 р.
ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Гомельская, Жлобин
10 р.
Пельменица
Гомельская, Жлобин
20 р.
поднос
Минск, Ленинский
330 р.
Набор посуды
Могилевская, Осиповичи
600 р.
Дистиллятор колонного типа
Витебск
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Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5
Минск, Центральный
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26 р.
Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)
Минск, Центральный
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28.20 р.
Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499
Минск, Центральный
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54.21 р.
Чайник Webber BE-0520
Минск, Центральный
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68.67 р.
Чайник со свистком Webber BE-0525
Минск, Центральный
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40.15 р.
Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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110 р.
Аппарат для приготовления сладкой сахарной ваты RETRO Cotton Candy CARNIVAL, 500 W Розовая
Минск, Центральный
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80 р.
Кофемолка портативная Electric Coffee Grinder для дома и путешествий, USB
Минск, Центральный
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Вакуумная система (набор вакуумных крышек, укупорочное средство для продукции пищевого назначения)
Минск, Центральный
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41 р.
Набор кухонных принадлежностей с подставкой и деревянной ручкой 12 предметов Utensils Set / Подарочн
Минск, Центральный
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39 р.
Набор для приготовления и хранения льда Multi - Layer / Контейнер для льда с крышкой и с двумя форма
Минск, Центральный
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71 р.
Металлическая подставка для торта/поворотный стол для кондитера на крутящейся ножке, -30.50 см
Минск, Центральный
75 р.
Набор для вакуумирования
Минская, Минский район
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40 р.
Многофункциональный ручной чоппер для измельчения овощей и зелени FOOD CHOPPER 4 в 1 (блендер,овощер
Минск, Центральный