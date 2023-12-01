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Сад и огородСадовая техника

Прочее из садовой техники в Жодино

Снегоуборщик бензиновый

3 300 р.

Снегоуборщик бензиновый

Минская, Жодино

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Дровокол гидравлический

Договорная

Дровокол гидравлический

Минская, Жодино

Бак

350 р.

Бак

Минская, Жодино

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Ручной культиватор/разрыхлитель почвы

10 р.

Ручной культиватор/разрыхлитель почвы

Минская, Жодино

электроплуг лебёдка

325 р.

электроплуг лебёдка

Минская, Жодино

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Воздуходувка садовая DEKO с двумя аккумуляторами

220 р.

Воздуходувка садовая DEKO с двумя аккумуляторами

Минская, Другие города

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(Уценка) Аэратор-вертикуттер ZIGZAG EM 149 PH

213 р.

(Уценка) Аэратор-вертикуттер ZIGZAG EM 149 PH

Минск, Фрунзенский

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Онлайн-заказ

1 232.33 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Онлайн-заказ

1 137.89 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

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229.72 р.

Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Онлайн-заказ

328.61 р.

Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Онлайн-заказ

323.85 р.

Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Онлайн-заказ

460 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion GB226

Онлайн-заказ

356.63 р.

Ручная воздуходувка Champion GB226

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Онлайн-заказ

203.66 р.

Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

342.96 р.

Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

226.50 р.

Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000

Онлайн-заказ

267.16 р.

Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion EB3510

Онлайн-заказ

167.76 р.

Ручная воздуходувка Champion EB3510

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492

Онлайн-заказ

507.36 р.

Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo

Онлайн-заказ

287.10 р.

Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GE-EH 7067

Онлайн-заказ

368.06 р.

Кусторез Einhell GE-EH 7067

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ

840 р.

Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET

294 р.

Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET

Минск, Фрунзенский

Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

489.48 р.

Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез

801 р.

RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез

Минск, Фрунзенский

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

3 150 р.

Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

2 740 р.

Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 590 р.

Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы MAKITA

305 р.

Садовые ножницы MAKITA

Гродно

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Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

1 603 р.

Снегоуборщик Бензиновый Champion ST553

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

9 550 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

2 840 р.

Подметальная машина универсальная PATRIOT PS 888 S Комплект

Могилев

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Makita UB1103

Онлайн-заказ

367.19 р.

Ручная воздуходувка Makita UB1103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Онлайн-заказ

1 000.42 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

978.02 р.

Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Онлайн-заказ

1 154.59 р.

Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Онлайн-заказ

338.64 р.

Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Онлайн-заказ

516 р.

Ручная воздуходувка Huter GB-26V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Онлайн-заказ

1 330 р.

Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Онлайн-заказ

1 045.95 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 5322

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Онлайн-заказ

864.85 р.

Гидравлический дровокол Patriot CE 3715

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Онлайн-заказ

636.24 р.

Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Онлайн-заказ

423.58 р.

Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li

Онлайн-заказ

398.32 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)

Онлайн-заказ

155.44 р.

Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый PATRIOT Сибирь 57

2 300 р.

Снегоуборщик бензиновый PATRIOT Сибирь 57

Могилев

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

2 080 р.

Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV

Онлайн-заказ

632 р.

Мойка высокого давления HUTER W195-ARV

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 699 р.

Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)

6 655 р.

Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)

Онлайн-заказ

888.81 р.

Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)

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866.79 р.

Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)

Онлайн-заказ

815.07 р.

Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Онлайн-заказ

739 р.

Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)

Онлайн-заказ

168 р.

Кусторез + ножницы Patriot СSH 372 (с АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Champion LSH5001

Онлайн-заказ

863.78 р.

Гидравлический дровокол Champion LSH5001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Ryobi RP750450

Онлайн-заказ

782.55 р.

Кусторез Ryobi RP750450

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877

Онлайн-заказ

829 р.

Ручная воздуходувка Мобил К Премиум XB27В MBK0023877

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ранцевая воздуходувка Champion GBR357

Онлайн-заказ

750 р.

Ранцевая воздуходувка Champion GBR357

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

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1 232.33 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

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1 137.89 р.

Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

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229.72 р.

Ручная воздуходувка Sturm GBE2250

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

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328.61 р.

Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

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323.85 р.

Кусторез Einhell GC-EH 6055/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

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460 р.

Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручная воздуходувка Champion GB226

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356.63 р.

Ручная воздуходувка Champion GB226

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

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203.66 р.

Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106

Минск, Центральный

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