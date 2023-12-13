Пассажирские и грузовые перевозки в Жодино
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перев...
Минская, Жодино
30 р.
Грузоперевозки Жодино
Грузоперевозки по городу Борисов и району Мебельные грузоперевозки Квартирные перезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттедж...
Минская, Жодино
Договорная
Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле
Минская, Жодино
Договорная
Вывоз мусора Жодино.
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки Переезды Грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки РБ
Предлагаю услуги грузоперевозки по Минской области и из Минской области в любую точку РБ Из Мин.области в любую точку РБ: наличка - 1 руб.; безнал - 1,20 По городам Жодино, Борисов, Смолевичи - цена д...
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск
Помощь в перевозке грузов, стройматериалов Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск. Длина отсека 2,5 метра. Грузоподъёмность до 1 тонны. Также возможна помощь грузчиков по загрузке. Оплачивается по договоре...
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки с манипулятором
Услуги манипулятора. Грузоподъемность авто 10 тонн, кран до 3х тонн.
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки Жодино , Борисов, Смолевичи, Минск
Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск, Беларусь, грузчики, переезды, строй материалы,и т.д.
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики
Любые види перевозок. - квартирные, дачные, офисные переезды - доставка стройматериалов - вывоз мусора - доставка бытовой техники - вызов машины вместе с грузчиками Работа с постоянными клиентами Безн...
Минская, Жодино
20 р.
Грузчики Жодино
Минская, Жодино
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ЖОДИНО
Грузоперевозки по г. ЖОДИНО (Смолевичи,Борисов,Минск) Длинна будки 4,4 метра , ширина 2.20, высота 2.10
Минская, Жодино
Договорная
Песок Жодино Смолевичи с доставкой
Песок. Смолевичи. Жодино. Минск. Червень.Смиловичи. Сокол. Колодищи. Все с/т, деревни находящиеся в радиусе 50 км от них. Самосвалы 10 и 20 тон
Минская, Жодино
1 р.
Грузоперевозки до 2 тонн Жодино
Грузоперевозки по всей Беларуси, до 2 тонн, кузов 3.90*1.68*1.80 м. По г. Жодино 30р/час. По Беларуси 1р/км. Грузчиков нет.
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи и РБ
Мы ценим своё время и время наших клиентов. Поэтому ничего лишнего, всё только по делу. Жодино-Борисов-Смолевичи-Минск и РБ. ГРУЗИМ? ВОЗИМ! Свежий автопарк, МАКСИ база. Ежемесячная санитарная обработ...
Минская, Жодино
Договорная
Вывоз мусора
Минская, Жодино
Договорная
Пассажирские перевозки 8, 15, 19 мест, Жодино, РБ
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки до 3 т, 21 м3, квартирный переезд
Мерседес Спринтер 515. Грузоперевозки по Беларуси из городов: Жодино, Смолевичи, Борисов и других близлежащих населенных пунктов (мы находимся в г. Жодино). Мерседес Спринтер 515, будка 21м3, длина 4....
Минская, Жодино
Договорная
Песок. Смолевичи. Доставка
Песок. Гравий. Камень. 10-20.т
Минская, Жодино
111 р.
Вывоз мусора . Услуги самосвала . Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки Жодино
Грузоперевозки до 2тн тент верхняя боковая задняя загрузка , Минская область и РБ,размер д 4.20 в 2.15 ш 2.0 , перевозка 6 метровых труб и металлопрофиля..Квартирные переезды
Минская, Жодино
2 р.
Грузоперевозки 10 тонн Жодино
Грузоперевозки по всей Беларуси. Машина бортовая, 10 тонн, кузов 2.45*7 м.
Минская, Жодино
Договорная
Эвакуация и грузоперевозки
Эвакуация автомобилей и спец техники весом до 4.5т. Грузоперевозки с манипулятором до 8т.
Минская, Жодино
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский