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Пассажирские и грузовые перевозки в Жодино

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск, РБ, от 1кг до 4тонн, грузчики, квартирные, дачные, офисные переезды, пианино, доставки из магазинов, разборка и сборка мебели, подъём на этаж, перев...

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино

30 р.

Грузоперевозки Жодино

Грузоперевозки по городу Борисов и району Мебельные грузоперевозки Квартирные перезды Переезды офисов Перевозка стройматериалов и оборудования для ремонта Коммерческие грузы Выезжаем на дачи и коттедж...

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле

Минская, Жодино

Вывоз мусора Жодино.

Договорная

Вывоз мусора Жодино.

Минская, Жодино

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Mersedes 209 [ТЕНТ] 3.6 м - длина 2.1 м - Высота 2.1 м - ширина 2 тонны - грузоподьемность Mersedes 207 [БУС] 3.6 м - длинна 1.8 м - высота 1.6 м - ширина 1.5 тонны - грузоподьемность M...

Минская, Жодино

Грузоперевозки РБ

Договорная

Грузоперевозки РБ

Предлагаю услуги грузоперевозки по Минской области и из Минской области в любую точку РБ Из Мин.области в любую точку РБ: наличка - 1 руб.; безнал - 1,20 По городам Жодино, Борисов, Смолевичи - цена д...

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск

Договорная

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск

Помощь в перевозке грузов, стройматериалов Борисов, Жодино, Смолевичи, Минск. Длина отсека 2,5 метра. Грузоподъёмность до 1 тонны. Также возможна помощь грузчиков по загрузке. Оплачивается по договоре...

Минская, Жодино

Грузоперевозки с манипулятором

Договорная

Грузоперевозки с манипулятором

Услуги манипулятора. Грузоподъемность авто 10 тонн, кран до 3х тонн.

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино , Борисов, Смолевичи, Минск

Договорная

Грузоперевозки Жодино , Борисов, Смолевичи, Минск

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск, Беларусь, грузчики, переезды, строй материалы,и т.д.

Минская, Жодино

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики

Любые види перевозок. - квартирные, дачные, офисные переезды - доставка стройматериалов - вывоз мусора - доставка бытовой техники - вызов машины вместе с грузчиками Работа с постоянными клиентами Безн...

Минская, Жодино

Грузчики Жодино

20 р.

Грузчики Жодино

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ЖОДИНО

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ЖОДИНО

Грузоперевозки по г. ЖОДИНО (Смолевичи,Борисов,Минск) Длинна будки 4,4 метра , ширина 2.20, высота 2.10

Минская, Жодино

Песок Жодино Смолевичи с доставкой

Договорная

Песок Жодино Смолевичи с доставкой

Песок. Смолевичи. Жодино. Минск. Червень.Смиловичи. Сокол. Колодищи. Все с/т, деревни находящиеся в радиусе 50 км от них. Самосвалы 10 и 20 тон

Минская, Жодино

Грузоперевозки до 2 тонн Жодино

1 р.

Грузоперевозки до 2 тонн Жодино

Грузоперевозки по всей Беларуси, до 2 тонн, кузов 3.90*1.68*1.80 м. По г. Жодино 30р/час. По Беларуси 1р/км. Грузчиков нет.

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи и РБ

Договорная

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи и РБ

Мы ценим своё время и время наших клиентов. Поэтому ничего лишнего, всё только по делу. Жодино-Борисов-Смолевичи-Минск и РБ. ГРУЗИМ? ВОЗИМ! Свежий автопарк, МАКСИ база. Ежемесячная санитарная обработ...

Минская, Жодино

Вывоз мусора

Договорная

Вывоз мусора

Минская, Жодино

Пассажирские перевозки 8, 15, 19 мест, Жодино, РБ

Договорная

Пассажирские перевозки 8, 15, 19 мест, Жодино, РБ

Минская, Жодино

Грузоперевозки до 3 т, 21 м3, квартирный переезд

Договорная

Грузоперевозки до 3 т, 21 м3, квартирный переезд

Мерседес Спринтер 515. Грузоперевозки по Беларуси из городов: Жодино, Смолевичи, Борисов и других близлежащих населенных пунктов (мы находимся в г. Жодино). Мерседес Спринтер 515, будка 21м3, длина 4....

Минская, Жодино

Песок. Смолевичи. Доставка

Договорная

Песок. Смолевичи. Доставка

Песок. Гравий. Камень. 10-20.т

Минская, Жодино

Вывоз мусора . Услуги самосвала . Жодино

111 р.

Вывоз мусора . Услуги самосвала . Жодино

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино

Договорная

Грузоперевозки Жодино

Грузоперевозки до 2тн тент верхняя боковая задняя загрузка , Минская область и РБ,размер д 4.20 в 2.15 ш 2.0 , перевозка 6 метровых труб и металлопрофиля..Квартирные переезды

Минская, Жодино

Грузоперевозки 10 тонн Жодино

2 р.

Грузоперевозки 10 тонн Жодино

Грузоперевозки по всей Беларуси. Машина бортовая, 10 тонн, кузов 2.45*7 м.

Минская, Жодино

Эвакуация и грузоперевозки

Договорная

Эвакуация и грузоперевозки

Эвакуация автомобилей и спец техники весом до 4.5т. Грузоперевозки с манипулятором до 8т.

Минская, Жодино

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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