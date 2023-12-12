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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Жодино

Обои

90 р.

Обои

Минская, Жодино

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Немецкие обои Rash 408171

30 р.

Немецкие обои Rash 408171

Минская, Жодино

Пружина подвеса П45х18

0.10 р.

Пружина подвеса П45х18

Минская, Жодино

Плитка 100 кв. м

15 р.

Плитка 100 кв. м

Минская, Жодино

Натяжной потолок в Жодино

23 р.

Натяжной потолок в Жодино

Минская, Жодино

Доставка
Рассрочка
Обои

21 р.

Обои

Минская, Жодино

Обои

22 р.

Обои

Минская, Жодино

Отливы и уголки из металопрофеля

5 р.

Отливы и уголки из металопрофеля

Минская, Жодино

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Плитка керамическая

Договорная

Плитка керамическая

Минская, Жодино

Самоклеящаяся панель

20 р.

Самоклеящаяся панель

Минская, Жодино

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Плитка 15×15

0.80 р.

Плитка 15×15

Минская, Жодино

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Натяжной потолок в Жодино

20 р.

Натяжной потолок в Жодино

Минская, Жодино

Доставка
Рассрочка
Линолеум. Цена договорная

1 р.

Линолеум. Цена договорная

Минская, Жодино

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Паркет штучный. Берёза. Размер 250x50x15.

55 р.

Паркет штучный. Берёза. Размер 250x50x15.

Минская, Жодино

Обои белые

50 р.

Обои белые

Минская, Жодино

Новые моющиеся виниловые на бумажной основе обои

30 р.

Новые моющиеся виниловые на бумажной основе обои

Минская, Жодино

Обои виниловые горячее тиснение, остатки

10 р.

Обои виниловые горячее тиснение, остатки

Минская, Жодино

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Плитка

25 р.

Плитка

Минская, Жодино

Линолиум

30 р.

Линолиум

Минская, Жодино

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Лак Alpina для паркета и полов 10 литров

170 р.

Лак Alpina для паркета и полов 10 литров

Минская, Жодино

АМК фасад

34 р.

АМК фасад

Минская, Жодино

Наличник лиштван для дверей

5 р.

Наличник лиштван для дверей

Минская, Жодино

Кварцевый камень (агломерат) Technistone

599 р.

Кварцевый камень (агломерат) Technistone

Минская, Жодино

Софит

30 р.

Софит

Минская, Жодино

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Сайдинг Доске околооконный профиль

90 р.

Сайдинг Доске околооконный профиль

Минская, Жодино

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Ламинат Kronotex Dynamic Plus D4775

Договорная

Ламинат Kronotex Dynamic Plus D4775

Минская, Жодино

Плитка

30 р.

Плитка

Минская, Жодино

Плитка

Договорная

Плитка

Минская, Жодино

самоклеящиеся наличник метражом

2.50 р.

самоклеящиеся наличник метражом

Минская, Жодино

Краска термостойкая черная до + 800 аэрозоль

14 р.

Краска термостойкая черная до + 800 аэрозоль

Минская, Жодино

Краска фасадная белая

60 р.

Краска фасадная белая

Минская, Жодино

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Карниз для декора фасада дома.

30 р.

Карниз для декора фасада дома.

Минская, Жодино

Обои

25 р.

Обои

Минская, Жодино

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Дверца ревизионная.

10 р.

Дверца ревизионная.

Минская, Жодино

Обои 2 трубки

5 р.

Обои 2 трубки

Минская, Жодино

Плинтус

50 р.

Плинтус

Минская, Жодино

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30 р.

Корник 2.5мм 4 мешка.

Минская, Жодино

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Пропитка для дерева

30 р.

Пропитка для дерева

Минская, Жодино

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Понели самоклеющаяся

45 р.

Понели самоклеющаяся

Минская, Жодино

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Обои

12 р.

Обои

Минская, Жодино

Поручень деревянный (перила)

10 р.

Поручень деревянный (перила)

Минская, Жодино

Обои разные

7 р.

Обои разные

Минская, Жодино

Обои детские

7 р.

Обои детские

Минская, Жодино

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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