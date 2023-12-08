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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Оснастка для сверления в Жодино

Диск отрезной 230 мм

4 р.

Диск отрезной 230 мм

Минская, Жодино

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Круги отрезные BOSCH Луга 230 и 150

Договорная

Круги отрезные BOSCH Луга 230 и 150

Минская, Жодино

Отрезной диск по бетону 230

27 р.

Отрезной диск по бетону 230

Минская, Жодино

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Фреза

40 р.

Фреза

Минская, Жодино

Подшипники 6206RS

24 р.

Подшипники 6206RS

Минская, Жодино

Фреза ЧПУ радиусная конусная кукуруза концевая

10 р.

Фреза ЧПУ радиусная конусная кукуруза концевая

Минская, Жодино

Диск по дереву makita bosch

Договорная

Диск по дереву makita bosch

Минская, Жодино

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Сверло R26 P6M3 с конич хвостовиком

Договорная

Сверло R26 P6M3 с конич хвостовиком

Минская, Жодино

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Диски пильные по дереву и металлу

Договорная

Диски пильные по дереву и металлу

Минская, Жодино

Сверло по металлу Carbon 20,0х140х205мм

30 р.

Сверло по металлу Carbon 20,0х140х205мм

Минская, Жодино

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Пила двуручная

17 р.

Пила двуручная

Минская, Жодино

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Ножи на фуган

100 р.

Ножи на фуган

Минская, Жодино

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
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Циркулярная пила

600 р.

Циркулярная пила

Минская, Другие города

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Угловая насадка на шуруповерт

10 р.

Угловая насадка на шуруповерт

Гродненская, Лида

Бур по бетону 12

5 р.

Бур по бетону 12

Витебск

Универсальный пылеотвод для прямого реза 90 градусов

65 р.

Универсальный пылеотвод для прямого реза 90 градусов

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Сверло советского качества

1 р.

Сверло советского качества

Гомель

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Кондуктор BIHUI для алмазных коронок Ø4-115мм

77 р.

Кондуктор BIHUI для алмазных коронок Ø4-115мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск DLT 9 (КОРОЛЬ ДИСКОВ), 125мм

40 р.

Алмазный диск DLT 9 (КОРОЛЬ ДИСКОВ), 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Буры по бетону

5 р.

Буры по бетону

Витебск

Шаблон-линейка BIHUI (Алюминий)

55 р.

Шаблон-линейка BIHUI (Алюминий)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки по стеклу и керамике

10 р.

Алмазные коронки по стеклу и керамике

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Коронки алмазные по керамограниту BIHUI

34 р.

Коронки алмазные по керамограниту BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный шлифовально-отрезной диск DLT 12 VACUUM, 125мм

19 р.

Универсальный шлифовально-отрезной диск DLT 12 VACUUM, 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, 18-50мм

15 р.

Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, 18-50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Зачистной диск по металлу Makita

5 р.

Зачистной диск по металлу Makita

Минская, Борисов

Блок питания 2шт.

Договорная

Блок питания 2шт.

Гомель

Круг

Договорная

Круг

Гомель

Диск

Договорная

Диск

Гомель

Алмазные коронки по керамограниту вакуумная пайка

22 р.

Алмазные коронки по керамограниту вакуумная пайка

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Фрезы алмазные конусная, пальчиковые от BIHUI

37 р.

Фрезы алмазные конусная, пальчиковые от BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм

83 р.

Коронка-фреза алмазная для плитки DLT 10-25мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM

50 р.

Универсальный шлифовально-отрезной алмазный диск DLT 10 VACUUM

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Дрель алмазного сверления KEN 6110b

600 р.

Дрель алмазного сверления KEN 6110b

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пылеотвод для коронок BIHUI

51 р.

Пылеотвод для коронок BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

111 р.

Кожух пылеуловитель для УШМ BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)

10 р.

Алмазные коронки для плитки и стекла (гальваника)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм

42 р.

Набор алмазных дисков DLT с титановым покрытием для гравера, 10шт, от 16 до 40мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм

36 р.

Алмазный диск BIHUI MINI THIN TURBO, 50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Сверла ступенчатые. Новые.

35 р.

Сверла ступенчатые. Новые.

Минск, Фрунзенский

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Батарея Bosch 12v 2,5ah

60 р.

Батарея Bosch 12v 2,5ah

Минск, Заводской

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Установки и дрели алмазного сверления KEN

600 р.

Установки и дрели алмазного сверления KEN

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

32 р.

Алмазные коронки DLT&9plitok, ПРЕМИУМ класса

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Буры коронки

70 р.

Буры коронки

Могилев

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Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор буров'' MAKITA''

15 р.

Набор буров'' MAKITA''

Витебская, Полоцк

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Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пылеотвод для ушм

65 р.

Пылеотвод для ушм

Гомель

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Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Договорная

Круги отрезные по металлу, ж/б ,зубила SDS MAX

Брестская, Барановичи

Круг Алмазный

35 р.

Круг Алмазный

Минск, Партизанский

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Диск

20 р.

Диск

Минск, Октябрьский

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Круг отрезной Pferd

3 р.

Круг отрезной Pferd

Минск, Фрунзенский

Алмазная фреза BIHUI TURBO

119 р.

Алмазная фреза BIHUI TURBO

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Коронки Bosch 2.608.601.741

Онлайн-заказ

387.35 р.

Коронки Bosch 2.608.601.741

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.601.362

Онлайн-заказ

368.62 р.

Коронки Bosch 2.608.601.362

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.580.518

Онлайн-заказ

382.30 р.

Коронки Bosch 2.608.580.518

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811221

Онлайн-заказ

351.06 р.

Коронки Total TAC2811221

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Онлайн-заказ

240 р.

Коронки Metabo 625434000 (8 пред.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки AEG Powertools 4932373886

Онлайн-заказ

530.76 р.

Коронки AEG Powertools 4932373886

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Bosch 2.608.587.135

Онлайн-заказ

305.20 р.

Коронки Bosch 2.608.587.135

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коронки Total TAC2811021

Онлайн-заказ

309.48 р.

Коронки Total TAC2811021

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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