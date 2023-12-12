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Компьютерная техника

Ноутбуки в Жодино

Macbook

Договорная

Macbook

Минская, Жодино

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

290 р.

НОУТБУК ДЛЯ РАБОТЫ, УЧЁБЫ, ОФИСА, ИГР

Минская, Жодино

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Договорная

Ноутбук / acer

Минская, Жодино

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Игровой ноутбук MSI MS-16JC

1 900 р.

Игровой ноутбук MSI MS-16JC

Минская, Жодино

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Ноутбуки

320 р.

Ноутбуки

Минская, Жодино

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МакБук

1 660 р.

МакБук

Минская, Жодино

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acer aspire 5745g

150 р.

acer aspire 5745g

Минская, Жодино

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Ноутбук Inspiron 15

370 р.

Ноутбук Inspiron 15

Минская, Жодино

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Ноутбук Asus

250 р.

Ноутбук Asus

Минская, Жодино

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Ноутбук compaq

Договорная

Ноутбук compaq

Минская, Жодино

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Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Минская, Жодино

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hp 4520s

200 р.

hp 4520s

Минская, Жодино

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Huawei matebook D15 BOHK-WAX9X 8/512GB ноутбук

1 650 р.

Huawei matebook D15 BOHK-WAX9X 8/512GB ноутбук

Минская, Жодино

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ASUS F553M

Договорная

ASUS F553M

Минская, Жодино

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Dell Inspiron 5521 Core i7-4500/8gb/SSD 256gb/Radeon 8730M

750 р.

Dell Inspiron 5521 Core i7-4500/8gb/SSD 256gb/Radeon 8730M

Минская, Жодино

MacBook pro 2020

2 650 р.

MacBook pro 2020

Минская, Жодино

Ноутбук

210 р.

Ноутбук

Минская, Жодино

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Ноутбук

150 р.

Ноутбук

Минская, Жодино

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Ноутбук acer

80 р.

Ноутбук acer

Минская, Жодино

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Mac Book Pro

300 р.

Mac Book Pro

Минская, Жодино

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Ноутбук ASUS K73s (для учебы/мультимедии/word)

520 р.

Ноутбук ASUS K73s (для учебы/мультимедии/word)

Минская, Жодино

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Игровой ноутбук MSI Raider 13VH-214RU

8 000 р.

Игровой ноутбук MSI Raider 13VH-214RU

Минская, Жодино

MacBook Pro A1502 late 2013

1 100 р.

MacBook Pro A1502 late 2013

Минская, Жодино

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Ноутбук ASUS в РАССРОЧКУ от 6 до 36 мес

Договорная

Ноутбук ASUS в РАССРОЧКУ от 6 до 36 мес

Минская, Жодино

Доставка по Беларуси
НОУТБУК HUAWEI В РАССРОЧКУ ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Договорная

НОУТБУК HUAWEI В РАССРОЧКУ ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Минская, Жодино

Доставка по Беларуси
Продам Ноутбук Lenovo G500 в отличном состоянии.

500 р.

Продам Ноутбук Lenovo G500 в отличном состоянии.

Минская, Жодино

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Игровой ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-213XPL

2 500 р.

Игровой ноутбук MSI GF63 Thin 11UD-213XPL

Минская, Жодино

Ноутбук

50 р.

Ноутбук

Минская, Жодино

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MacBook Pro

1 500 р.

MacBook Pro

Минская, Жодино

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Товары с доставкой от магазинов

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

1 740 р.

Ноутбук Apple MacBook Air 13'' 2019 i5/8GB/512GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

1 079 р.

Ноутбук HP 250 G8 i3 1115G4/8GB/256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

999 р.

Tecno Megabook T1 i3/12GB/SSD 256GB

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

2 100 р.

Ноутбук MSI GF63 9S7-16R512-840(Новый, Гарантия, Кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

2 400 р.

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (Гарантия, кредит)

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA
700 р.
590 р.-16%

Ноутбук ASUS VivoBook 14 A407MA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05
1 450 р.
1 290 р.-11%

Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ноутбук TERRA Mobile 1513S
500 р.
450 р.-10%

Ноутбук TERRA Mobile 1513S

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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