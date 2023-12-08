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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Жодино

Топы, майкиТопы, майки

10 р.

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Топы, майки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

ХалатХалат

25 р.

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Халат

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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ПижамаПижама

5 р.

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Пижама

152 - 158 (12 лет), 146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)

Кигуруми пижамаКигуруми пижама

20 р.

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Кигуруми пижама

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Халат зайчикХалат зайчик

15 р.

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Халат зайчик

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Кегуруми на 7-8 летКегуруми на 7-8 лет

20 р.

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Кегуруми на 7-8 лет

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Кегуруми на 5-6 летКегуруми на 5-6 лет

20 р.

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Кегуруми на 5-6 лет

110 - 116 (5-6 лет)

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Пижамы на 3-4 годаПижамы на 3-4 года

15 р.

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Пижамы на 3-4 года

98 - 104 (4 года), 92 - 98 (3 года), 104 - 110 (5 лет)

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КингурумиКингуруми

20 р.

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Кингуруми

140 - 146 (10 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Бюсте Бюсте

20 р.

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Бюсте

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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ПижамкаПижамка

2 р.

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Пижамка

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Майки нательные DonellaМайки нательные Donella

5 р.

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Майки нательные Donella

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижама для девочкиПижама для девочки

25 р.

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Пижама для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Халатик Халатик

5 р.

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Халатик

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Майки детские 86/92Майки детские 86/92

20 р.

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Майки детские 86/92

86 - 92 (2 года)

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Пижама детскаяПижама детская

25 р.

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Пижама детская

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Детский халатикДетский халатик

10 р.

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Детский халатик

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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корсет75 В-Скорсет75 В-С

25 р.

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корсет75 В-С

164 - 170

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Новые детские трусики Новые детские трусики

1.20 р.

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Новые детские трусики

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

ПижамыПижамы

8 р.

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Пижамы

146 - 152 (11 лет), 140 - 146 (10 лет)

Халатик детскийХалатик детский

8 р.

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Халатик детский

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Халат Мазекея 2-3 годаХалат Мазекея 2-3 года

20 р.

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Халат Мазекея 2-3 года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Слип пижама Слип пижама

5 р.

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Слип пижама

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Халат Халат

7 р.

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Халат

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Халат плюшевыйХалат плюшевый

15 р.

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Халат плюшевый

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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ХалатХалат

8 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Трусики новыеТрусики новые

3 р.

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Трусики новые

158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

Тёплый слип Тёплый слип

20 р.

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Тёплый слип

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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туника шелк китайтуника шелк китай

10 р.

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туника шелк китай

164 - 170

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Трусики для девочки Трусики для девочки

Договорная

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Трусики для девочки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Шорты домашние Шорты домашние

5 р.

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Шорты домашние

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

Товары для детей Товары для детей

12 р.

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Товары для детей

98 - 104 (4 года)

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Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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