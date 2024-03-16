Бизнес в сфере услуг в Жодино
18 000 р.
Школа английского языка
Минская, Жодино
Договорная
Фудфлорист от 0-до профи + Материалы
Минская, Жодино
Договорная
Рабочее место парикмахера в аренду Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Бухгалтерские услуги для ИП и микроорганизаций
Витебск
27 000 р.
Пункт выдачи заказов Wildberries
Минск, Фрунзенский
20 000 р.
торговый объект
Гродненская, Слоним
3 000 р.
Ремонт обуви
Минск, Ленинский
79 000 р.
ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 12000
Минск, Фрунзенский
40 000 р.
Студия отбеливания зубов
Минск, Московский
22 000 р.
Студия коррекция фигуры в Боровлянах
Минск, Фрунзенский
399 р.
Готовый сайт услуги
Минск, Первомайский
38 500 р.
Сеть пунктов выдачи OZON
Минск, Московский
5 000 р.
Ремонт одежды, мастерская
Брест
16 272 р.
Ремонт одежды, право аренды
Минск, Советский
16 272 р.
Ремонт одежды, право аренды в ТЦ
Минск, Советский
800 р.
Готовый бизнес по изготовлению печатей и штампов
Минск, Центральный
65 000 р.
Пункт выдачи заказов WILDBERRIES POINT
Минск, Партизанский
5 р.
Стаканчик с бирками
Минск, Центральный
2 800 р.
Кофейня самообслуживания
Минск, Заводской
350 р.
Готовый сайт СТО
Минск, Первомайский
56 952 р.
АППАРАТЫ. ВЕНДИНГ. БИЗНЕС
Минск, Фрунзенский
9 000 р.
ПВЗ ОЗОН
Минск, Фрунзенский
34 171.20 р.
СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Минск, Фрунзенский
175 737.60 р.
БИЗНЕС ПО ПРОДАЖЕ КАЗАНОВ, МАНГАЛОВ И Т.Д.
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Фотостудия, пространство проведения мастер-классов
Гродно
12 600 р.
Продается студия красоты
Минск, Первомайский
1 650 р.
Вендиговые весы. Готовый бизнес
Могилев
Договорная
Стоматологический кабинет / Фирма с лицензией на с
Минск, Центральный
3 200 р.
Продажа студии депиляции
Минск, Центральный
Договорная
Продам стирку ковров
Брестская, Барановичи
Бесплатно
Сдается рабочее место в аренду
Могилев
Договорная
2-ву сторонний рекламный щит (3х6)м.
Гродненская, Мосты
8 000 р.
Бизнес по печати на стенах роботом-художником
Витебская, Полоцк
9 000 р.
Свадебный товар для бизнеса
Гомель
3 200 р.
Кабинет маникюра и педикюр Веснянка
Минск, Центральный
Договорная
Студия красоты
Минск, Советский
3 579.84 р.
Продаю студию красоты
Могилев
Договорная
Организую ваш офис склад дома.
Могилев
6 500 р.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ КЛЮЧИ РЕМОНТ ОБУВИ
Минск, Центральный
24 000 р.
Ищу инвестиции через продажу доли (Клининг)
Минск, Московский
4 000 р.
Пункт выдачи Озон
Брестская, Пинск
1 000 р.
Место мастера маникюра
Минск, Центральный
30 000 р.
Мастерская по ремонту бытовой техники либо продам
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Готовый бизнес
Витебск
969 р.
Груминг
Минск, Центральный
70 000 р.
2 мастерские на Комсомольской (не агентство)
Минск, Центральный
4 000 р.
Сайт грузоперевозок, перевозки
Минск, Московский
Договорная
Готовый бизнес
Минск, Октябрьский
Договорная
бизнес
Минск, Фрунзенский
180 р.
Парикмахерское место аренда 15/30
Могилев
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
15 500 р.
Кофейный островок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Готовый бизнес
Витебск
13 000 р.
Продам бизнес - прокат тренажеров.
Минск, Ленинский
11 500 р.
Бизнес под ключ. Оборудование,Сайт,Инстаграм
Брестская, Барановичи
130 000 р.
Ночной клуб
Витебская, Орша
64 000 р.
Готовый бизнес по ремонту и пошиву обуви , сумок и
Минск, Первомайский
149 000 р.
кафе
Гродненская, Слоним
52 000 р.
Готовый бизнес - парикмахерская
Минск, Фрунзенский
34 000 р.
Мастерская по изготовлению ключей
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
20 000 р.
Платье+ туфли+украшение продажа готового бизнеса
Минск, Фрунзенский
8 000 р.
Продается ломбард Комаровский рынок
Минск, Советский
30 000 р.
Куплю бухгалтерскую компанию
Минск, Центральный
Договорная
Буровой мастер с опытом работ6
Могилев