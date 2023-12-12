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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Жлобине

Клуп Ято Польша

100 р.

Клуп Ято Польша

Гомельская, Жлобин

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Круг для нождака

Договорная

Круг для нождака

Гомельская, Жлобин

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Строительный инструмент

10 р.

Строительный инструмент

Гомельская, Жлобин

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Аккумулятор для инструментов пылесоса

250 р.

Аккумулятор для инструментов пылесоса

Гомельская, Жлобин

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Полотна на нажовку

1 р.

Полотна на нажовку

Гомельская, Жлобин

Токарный стан Proxxon DB250

500 р.

Токарный стан Proxxon DB250

Гомельская, Жлобин

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Бур сверло по дереву

9 р.

Бур сверло по дереву

Гомельская, Жлобин

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Сверло (бур по бетону)

5 р.

Сверло (бур по бетону)

Гомельская, Жлобин

Шлямбур

35 р.

Шлямбур

Гомельская, Жлобин

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Ножовка

40 р.

Ножовка

Гомельская, Жлобин

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Мотор- редуктор

150 р.

Мотор- редуктор

Гомельская, Жлобин

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Редуктор

40 р.

Редуктор

Гомельская, Жлобин

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Т-образный алюминиевый профиль 18 мм

8 р.

Т-образный алюминиевый профиль 18 мм

Гомельская, Жлобин

Круг по бетону

50 р.

Круг по бетону

Гомельская, Жлобин

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Инструмент

Договорная

Инструмент

Гомельская, Жлобин

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Газовые вентили.

30 р.

Газовые вентили.

Гомельская, Жлобин

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Дальномер электронный

70 р.

Дальномер электронный

Гомельская, Жлобин

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Бур фундаментный «ТИСЭ» 320мм + схемы фундамента

200 р.

Бур фундаментный «ТИСЭ» 320мм + схемы фундамента

Гомельская, Жлобин

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Стартер на пилу «Дружба»

10 р.

Стартер на пилу «Дружба»

Гомельская, Жлобин

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Саморезы

25 р.

Саморезы

Гомельская, Жлобин

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Инструменты ссср

80 р.

Инструменты ссср

Гомельская, Жлобин

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Струбцина

10 р.

Струбцина

Гомельская, Жлобин

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Клупп

100 р.

Клупп

Гомельская, Жлобин

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Наковальня

Договорная

Наковальня

Гомельская, Жлобин

Чашка шлифовальная по бетону

50 р.

Чашка шлифовальная по бетону

Гомельская, Жлобин

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Уровень строительный

15 р.

Уровень строительный

Гомельская, Жлобин

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Саморезы кровельные с буром

Договорная

Саморезы кровельные с буром

Гомельская, Жлобин

Редуктор

Договорная

Редуктор

Гомельская, Жлобин

зубило

5 р.

зубило

Гомельская, Жлобин

Камни для заточки

5 р.

Камни для заточки

Гомельская, Жлобин

Товары с доставкой от магазинов

Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Онлайн-заказ

184.40 р.

Набор бит TOPTUL 40 предметов (GAAD4002)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бороздодел Фиолент Б2-30

Онлайн-заказ

372.50 р.

Бороздодел Фиолент Б2-30

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Онлайн-заказ

104.13 р.

Радиатор Лидея ЛК 21-504 тип 21 500x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверточный Hama 00053052

Онлайн-заказ

46.16 р.

Набор отверточный Hama 00053052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Онлайн-заказ

157.51 р.

Радиатор Rommer Plus Bm 200 (6 секций)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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