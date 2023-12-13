Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Жлобине
12 р.
Отбивной молоток для мяса, топорик
Гомельская, Жлобин
70 р.
ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Гомельская, Жлобин
10 р.
Пельменица
Гомельская, Жлобин
30 р.
Блюдо и салатницы (пиалы)
Гомельская, Жлобин
Договорная
Посуда СССР
Гомельская, Жлобин
3 р.
Держатель для бумажных полотенец пр-во JYSK
Гомельская, Жлобин
6 р.
Скатерть
Гомельская, Жлобин
3 р.
3 ед.формочки для льда.Новые.
Гомельская, Жлобин
25 р.
Тортница вращающаяся
Гомельская, Жлобин
45 р.
самовар
Гомельская, Жлобин
7 р.
Бидончик эмалированный
Гомельская, Жлобин
35 р.
Дистиллятор
Гомельская, Жлобин
10 р.
Магнитный держатель для кухни
Гомельская, Жлобин
10 р.
Корзинки
Гомельская, Жлобин
2 р.
Упаковка емкость
Гомельская, Жлобин
5 р.
Формочки для варки яиц.
Гомельская, Жлобин
10 р.
Прихватки
Гомельская, Жлобин
10 р.
рюмки
Гомельская, Жлобин
10 р.
Подстаканник
Гомельская, Жлобин
10 р.
Фильтры для воды
Гомельская, Жлобин
Договорная
Фартуки для кухни. Первый 15 руб, второй третий по
Гомельская, Жлобин
18 р.
Держатель для полотенец, фольги, пленки
Гомельская, Жлобин
5 р.
Аппарат для закручивания долмы и голубцов
Гомельская, Жлобин
10 р.
Подставка для чашек и блюдцев
Гомельская, Жлобин
6 р.
Воронка с широким горлышком
Гомельская, Жлобин
10 р.
Прочее
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бутыли 20л
Гомельская, Жлобин
20 р.
Кастрюля для варки на пару
Гомельская, Жлобин
50 р.
Соковарка
Гомельская, Жлобин
10 р.
Хлебница
Гомельская, Жлобин
15 р.
Новая термокружка 320 мл
Гомельская, Жлобин
40 р.
Блюдо деревянное в оплетке 40см длина
Гомельская, Жлобин
0.20 р.
Банки из под кофе
Гомельская, Жлобин
5 р.
Картриджи
Гомельская, Жлобин
25 р.
Крышки
Гомельская, Жлобин
Договорная
Продам посуду. Много разной.
Гомельская, Жлобин
15 р.
Хлебница времен СССР
Гомельская, Жлобин
Договорная
Тарелка ваза конфетница
Гомельская, Жлобин
10 р.
Графин +6 рюмок
Гомельская, Жлобин
Товары с доставкой от магазинов
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29 р.
Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1
Минск, Центральный
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Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5
Минск, Центральный
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26 р.
Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)
Минск, Центральный
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28.20 р.
Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499
Минск, Центральный
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54.21 р.
Чайник Webber BE-0520
Минск, Центральный
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68.67 р.
Чайник со свистком Webber BE-0525
Минск, Центральный
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40.15 р.
Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)
Минск, Центральный
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25.31 р.
Щипцы CS-Kochsysteme 036249
Минск, Центральный