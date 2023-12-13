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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Прочее в Жлобине

Отбивной молоток для мяса, топорик

12 р.

Отбивной молоток для мяса, топорик

Гомельская, Жлобин

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ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

70 р.

ПРОТОЧНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Гомельская, Жлобин

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Пельменица

10 р.

Пельменица

Гомельская, Жлобин

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Блюдо и салатницы (пиалы)

30 р.

Блюдо и салатницы (пиалы)

Гомельская, Жлобин

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Посуда СССР

Договорная

Посуда СССР

Гомельская, Жлобин

Держатель для бумажных полотенец пр-во JYSK

3 р.

Держатель для бумажных полотенец пр-во JYSK

Гомельская, Жлобин

Скатерть

6 р.

Скатерть

Гомельская, Жлобин

3 ед.формочки для льда.Новые.

3 р.

3 ед.формочки для льда.Новые.

Гомельская, Жлобин

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Тортница вращающаяся

25 р.

Тортница вращающаяся

Гомельская, Жлобин

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самовар

45 р.

самовар

Гомельская, Жлобин

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Бидончик эмалированный

7 р.

Бидончик эмалированный

Гомельская, Жлобин

Дистиллятор

35 р.

Дистиллятор

Гомельская, Жлобин

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Магнитный держатель для кухни

10 р.

Магнитный держатель для кухни

Гомельская, Жлобин

Корзинки

10 р.

Корзинки

Гомельская, Жлобин

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Упаковка емкость

2 р.

Упаковка емкость

Гомельская, Жлобин

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Формочки для варки яиц.

5 р.

Формочки для варки яиц.

Гомельская, Жлобин

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Прихватки

10 р.

Прихватки

Гомельская, Жлобин

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рюмки

10 р.

рюмки

Гомельская, Жлобин

Подстаканник

10 р.

Подстаканник

Гомельская, Жлобин

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Фильтры для воды

10 р.

Фильтры для воды

Гомельская, Жлобин

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Фартуки для кухни. Первый 15 руб, второй третий по

Договорная

Фартуки для кухни. Первый 15 руб, второй третий по

Гомельская, Жлобин

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Держатель для полотенец, фольги, пленки

18 р.

Держатель для полотенец, фольги, пленки

Гомельская, Жлобин

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Аппарат для закручивания долмы и голубцов

5 р.

Аппарат для закручивания долмы и голубцов

Гомельская, Жлобин

Подставка для чашек и блюдцев

10 р.

Подставка для чашек и блюдцев

Гомельская, Жлобин

Воронка с широким горлышком

6 р.

Воронка с широким горлышком

Гомельская, Жлобин

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Прочее

10 р.

Прочее

Гомельская, Жлобин

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Бутыли 20л

40 р.

Бутыли 20л

Гомельская, Жлобин

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Кастрюля для варки на пару

20 р.

Кастрюля для варки на пару

Гомельская, Жлобин

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Соковарка

50 р.

Соковарка

Гомельская, Жлобин

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Хлебница

10 р.

Хлебница

Гомельская, Жлобин

Новая термокружка 320 мл

15 р.

Новая термокружка 320 мл

Гомельская, Жлобин

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Блюдо деревянное в оплетке 40см длина

40 р.

Блюдо деревянное в оплетке 40см длина

Гомельская, Жлобин

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Банки из под кофе

0.20 р.

Банки из под кофе

Гомельская, Жлобин

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Картриджи

5 р.

Картриджи

Гомельская, Жлобин

Крышки

25 р.

Крышки

Гомельская, Жлобин

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Продам посуду. Много разной.

Договорная

Продам посуду. Много разной.

Гомельская, Жлобин

Хлебница времен СССР

15 р.

Хлебница времен СССР

Гомельская, Жлобин

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Тарелка ваза конфетница

Договорная

Тарелка ваза конфетница

Гомельская, Жлобин

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Графин +6 рюмок

10 р.

Графин +6 рюмок

Гомельская, Жлобин

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Товары с доставкой от магазинов

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Онлайн-заказ

29 р.

Диспенсер для моющего средства и губки Soap Dispenser / Дозатор на кухню с губкой 2в1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5

Онлайн-заказ

15 р.
11 р.-27%

Тендерайзер /рыхлитель /стейкер / молоток для мяса / ручной размягчитель мяса, пластик, металл 20х5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)

Онлайн-заказ

26 р.

Устройство для заворачивания голубцов и долмы Долмер Seewe (лучшее качество)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499

Онлайн-заказ

28.20 р.

Шумовка поварская CS-Kochsysteme 008499

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник Webber BE-0520

Онлайн-заказ

54.21 р.

Чайник Webber BE-0520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чайник со свистком Webber BE-0525

Онлайн-заказ

68.67 р.

Чайник со свистком Webber BE-0525

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)

Онлайн-заказ

40.15 р.

Термос для еды Bekker BK-4346 0.45л (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы CS-Kochsysteme 036249

Онлайн-заказ

25.31 р.

Щипцы CS-Kochsysteme 036249

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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