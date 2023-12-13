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Пассажирские и грузовые перевозки в Жлобине

Грузоперевозки Жлобин РБ-РФ грузчики

Договорная

Грузоперевозки Жлобин РБ-РФ грузчики

Грузоперевозки по городу и району Грузчики имеются. Будем рады вам помочь! Цена договорная!

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки до 12тонн по Жлобину и РБ.

Договорная

Грузоперевозки до 12тонн по Жлобину и РБ.

Грузоперевозки по Жлобину,району и РБ до 12тонн. Квартирные,офисные,дачные переезды,доставка стройматериалов,бытовой техники,мебели из магазинов,вывоз строительного мусора. Опыт работы, без выходных....

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки до 3т, 7м Грузчики

Договорная

Грузоперевозки до 3т, 7м Грузчики

Перевозка грузов город, РБ, РФ до 3тонн, длиной до 7метров. Внутренние размеры кузова ДШВ 5,3/2,3/2,5 10европалет, загрузка задняя/боковая. Грузчики по запросу.

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки Жлобин РБ

Договорная

Грузоперевозки Жлобин РБ

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ЖЛОБИНУ И РАЙОНУ• •ОФИСНЫЕ И КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ• •ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА• •УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ• •ПО ГОРОДУ•ПО ОБЛАСТИ•ПО РБ• •ДО 2-х ТОНН•

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки до 3,5т

Договорная

Грузоперевозки до 3,5т

Грузоперевозки грузов до 3,5т Цена Договорная!

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки по Жлобину,РБ РФ 6м

Договорная

Грузоперевозки по Жлобину,РБ РФ 6м

Длина 6 метров,высота 1.90м ширина 1.90м.Грузоперевозки по городу РБ и РФ!! Перевезем все ! Офисные переезды! Вывоз строительного мусора ! Квартирные переезды! При необходимости,можем предоставить гру...

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки. Работаем по жлобину, району, РБ. До 2,5 тонн 20 м. куб. Доставка любых грузов. Квартирный переезд, офисный переезд, дачный переезд. Перевозка мебели, бытовой техники, строительных мате...

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по городу, району ,РБ и РФ. Услуги грузчиков.

Гомельская, Жлобин

Перевозки,ОПЛАТА КАРТОЙ ПОКУПОК ГАЗПРОМБАНК

Договорная

Перевозки,ОПЛАТА КАРТОЙ ПОКУПОК ГАЗПРОМБАНК

Грузоперевозки с грузчиками,по городу Жлобину,району,РБ.ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ КАРТОЙ ПОКУПОК БЕЛГАЗПРОБАНК НА 2 МЕСЯЦА Переезды,Вывоз строительного мусора,Доставка мелких грузов,ГРУЗЧКИ, по Жлобину,...

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки до3,5т25 кубов,КАРТА ПОКУПОК 2 МЕС

Договорная

Грузоперевозки до3,5т25 кубов,КАРТА ПОКУПОК 2 МЕС

ОПЛАТА КАРТОЙ ПОКУПОК БЕЛГАЗПРОМБАНК НА 2 МЕСЯЦА...Грузоперевозки до 3,5 тонн, обем 25 кубов, высота 2,5 метра,встанет любой шкаф и тд... Услуги грузчиков ,наличный и безналичный расчёт. Переезды квар...

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки маз 10т щебень грунт песок чернозем

Договорная

Грузоперевозки маз 10т щебень грунт песок чернозем

Доставка песка,щебня,шлака,дробленого бетона,навоза,обрезки,известняк,вывоз мусора на свалку.Наличный и безналичный расчёт.

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки Жлобин, РБ. Грузчики.

Договорная

Грузоперевозки Жлобин, РБ. Грузчики.

Грузоперевозки по Жлобину и Беларуси. Проверенные грузчики. Без выходных. Низкие цены. Звоните, всегда договоримся. Фургон: Д*В*Ш-3.9*1.9*1.85 метров. До 1,3 тонн. 14 м3. 2 места. Фаркоп. Перевозк...

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки . Услуги грузчиков 6м. 1.80м.1.80м

Договорная

Грузоперевозки . Услуги грузчиков 6м. 1.80м.1.80м

Крепкие ребята за вас решат. Домашний переезд, вывоз мусора,Перевезти ваши вещи в гараж, на дачу,Подъем строительных материалов,мебель, грузов на этаж, вынос и уборка мусора, старой мебели, веток,коро...

Гомельская, Жлобин

МАНИПУЛЯТОР

Договорная

МАНИПУЛЯТОР

Грузоперевозки пгс, жби, кирпич, дерево, гаражи, бытовки. Так же монтаж. Машина повышенной проходимости, влазит 10 поддонов, вылет стрелы 10 метров. Работаем с любой формой оплаты.

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки по Жлобину и Жлобинскому району. Прошу вас звонить

Гомельская, Жлобин

Маз 20 тонн

Договорная

Маз 20 тонн

Вывоз грунта и строительного мусора с участка, строительного объекта, а так же доставка любых сыпучих строительных материалов и т д. Цена договорная.

Гомельская, Жлобин

АМКАДОР

Договорная

АМКАДОР

Услуги погрузчика "Амкодор" все виды земельных работы (Планирование, подсыпка участка. Снятие растительного слоя грунта и т.д).Цена договорная . Уборка снега

Гомельская, Жлобин

Чистка снега Услуги экскаватора погрузчика

70 р.

Чистка снега Услуги экскаватора погрузчика

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки маз самосвал 10.20.30тонн

Договорная

Грузоперевозки маз самосвал 10.20.30тонн

Перевозка щепавозом маз 6501 зелёной массы кукурузы объем 38 кубов ,555102 самосвалом .песок щебень шпалы мусор опилку щепу навоз.чернозем удобрения доски дрова зелёную массу сено зерно и др.10-30 тон...

Гомельская, Жлобин

Эвакуация Жлобин до 8тонн

55 р.

Эвакуация Жлобин до 8тонн

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки по Жлобину, РБ и РФ

Договорная

Грузоперевозки по Жлобину, РБ и РФ

Грузоперевозки по Жлобину, РБ и РФ. Возможна помощь грузчиков. Звоните, не всегда есть возможность отвечать на сообщения.

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки по Жлобину и РБ

20 р.

Грузоперевозки по Жлобину и РБ

Грузоперевозки по Жлобину и РБ

Гомельская, Жлобин

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Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

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Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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