Крепкие ребята за вас решат. Домашний переезд, вывоз мусора,Перевезти ваши вещи в гараж, на дачу,Подъем строительных материалов,мебель, грузов на этаж, вынос и уборка мусора, старой мебели, веток,коро...

Гомельская, Жлобин