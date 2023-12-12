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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Жлобине

Плитка

Договорная

Плитка

Гомельская, Жлобин

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Гомельская, Жлобин

Доставка
Пудра алюминиевая.

Договорная

Пудра алюминиевая.

Гомельская, Жлобин

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ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Гомельская, Жлобин

Доставка
Плитка керамогранит

120 р.

Плитка керамогранит

Гомельская, Жлобин

Обои Home Color (розовые)

35 р.

Обои Home Color (розовые)

Гомельская, Жлобин

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Продам классные обои, метровые

15 р.

Продам классные обои, метровые

Гомельская, Жлобин

Декоративный камень

23 р.

Декоративный камень

Гомельская, Жлобин

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Скинали

80 р.

Скинали

Гомельская, Жлобин

Линолеум

200 р.

Линолеум

Гомельская, Жлобин

Линолеум

25 р.

Линолеум

Гомельская, Жлобин

Продам бомбезные обои, метровые,

15 р.

Продам бомбезные обои, метровые,

Гомельская, Жлобин

Плитка

55 р.

Плитка

Гомельская, Жлобин

Натяжные потолки бесщелевые

Договорная

Натяжные потолки бесщелевые

Гомельская, Жлобин

Ламинат

250 р.

Ламинат

Гомельская, Жлобин

Линолеум

70 р.

Линолеум

Гомельская, Жлобин

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Продам линолиум 3.90*3 метра

70 р.

Продам линолиум 3.90*3 метра

Гомельская, Жлобин

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Поликарбонат сотовый . Цветной.Тепличный

Договорная

Поликарбонат сотовый . Цветной.Тепличный

Гомельская, Жлобин

Плитка облицовочная Керамин,коллекция Танго,

0.70 р.

Плитка облицовочная Керамин,коллекция Танго,

Гомельская, Жлобин

Плитка для пола б/у

Договорная

Плитка для пола б/у

Гомельская, Жлобин

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Плитка керамическая голубая под мрамор. 15 х 15см.

2 р.

Плитка керамическая голубая под мрамор. 15 х 15см.

Гомельская, Жлобин

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Обои 1 трубка

25 р.

Обои 1 трубка

Гомельская, Жлобин

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Обои 1 шт.

20 р.

Обои 1 шт.

Гомельская, Жлобин

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Ленолеум

300 р.

Ленолеум

Гомельская, Жлобин

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Лак по дереву

Договорная

Лак по дереву

Гомельская, Жлобин

Продам обои

200 р.

Продам обои

Гомельская, Жлобин

Плитка

50 р.

Плитка

Гомельская, Жлобин

Продам шикарные обои, метровые

15 р.

Продам шикарные обои, метровые

Гомельская, Жлобин

Эмаль

8 р.

Эмаль

Гомельская, Жлобин

Плитка

10 р.

Плитка

Гомельская, Жлобин

Система выравнивания плитки. Цена договорная.

Договорная

Система выравнивания плитки. Цена договорная.

Гомельская, Жлобин

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Краска для металла.

Договорная

Краска для металла.

Гомельская, Жлобин

Фотообои

100 р.

Фотообои

Гомельская, Жлобин

Dano Jet5

25 р.

Dano Jet5

Гомельская, Жлобин

Линолеум 1,8×3,8м

100 р.

Линолеум 1,8×3,8м

Гомельская, Жлобин

линолеум

200 р.

линолеум

Гомельская, Жлобин

Скрытый плинтус OHZ ПТ1-60 Алюминиевый профиль

480 р.

Скрытый плинтус OHZ ПТ1-60 Алюминиевый профиль

Гомельская, Жлобин

Ламинат

15 р.

Ламинат

Гомельская, Жлобин

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Штукатурка

10 р.

Штукатурка

Гомельская, Жлобин

Печной порошок

6 р.

Печной порошок

Гомельская, Жлобин

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Обои метровые.

35 р.

Обои метровые.

Гомельская, Жлобин

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Обои

10 р.

Обои

Гомельская, Жлобин

20 р.

Плитка

Гомельская, Жлобин

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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