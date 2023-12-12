logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Освещение
ЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Способ крепления
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Освещение в Жлобине

Светильник настенный

25 р.

Светильник настенный

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Светильники точечные 6 шт

12 р.

Светильники точечные 6 шт

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра

130 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра для кухни.

10 р.

Люстра для кухни.

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра+бра.

25 р.

Люстра+бра.

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Плафоны стеклянные 2 шт.

10 р.

Плафоны стеклянные 2 шт.

Гомельская, Жлобин

Лампы настольные

5 р.

Лампы настольные

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Светильник

110 р.

Светильник

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра

20 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Люстра

50 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра потолочная

48 р.

Люстра потолочная

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Люстра

15 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Светильник ночник

25 р.

Светильник ночник

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Подвесной светильник

5 р.

Подвесной светильник

Гомельская, Жлобин

Люстра

60 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра

65 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра

120 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Герлянда

Бесплатно

Герлянда

Гомельская, Жлобин

Люстра потолочная

15 р.

Люстра потолочная

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Светильники

25 р.

Светильники

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Освещение

330 р.

Освещение

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Лампа на балкон

5 р.

Лампа на балкон

Гомельская, Жлобин

Люстра

40 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фонарь 24В, 20Вт СССР

Бесплатно

Фонарь 24В, 20Вт СССР

Гомельская, Жлобин

Стекло для фонаря( плафон)

5 р.

Стекло для фонаря( плафон)

Гомельская, Жлобин

Плафоны для светильника

15 р.

Плафоны для светильника

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Светильник светодиодный 18W /d175мм новый

7 р.

Светильник светодиодный 18W /d175мм новый

Гомельская, Жлобин

Люстра плафоны

5 р.

Люстра плафоны

Гомельская, Жлобин

Люстра

40 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Кольцевая лампа

45 р.

Кольцевая лампа

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
люстра

30 р.

люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Продам

150 р.

Продам

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Кукла светильк

60 р.

Кукла светильк

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
Светильник настольный

10 р.

Светильник настольный

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Потолочный герметичный светильник.

8 р.

Потолочный герметичный светильник.

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Потолочный светильник.

15 р.

Потолочный светильник.

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Вывеска из неона

45 р.

Вывеска из неона

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Плафоны для люстры

15 р.

Плафоны для люстры

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Диско шар

20 р.

Диско шар

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Светильник

5 р.

Светильник

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Люстра

100 р.

Люстра

Гомельская, Жлобин

badge-icon
Точечный светильник

5 р.

Точечный светильник

Гомельская, Жлобин

Светильник встраиваемый для натяжного потолка 3 шт

15 р.

Светильник встраиваемый для натяжного потолка 3 шт

Гомельская, Жлобин

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

НОВАЯ Люстра потолочная Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W, Площадь освещения 25 кв.м
vip

149 р.

НОВАЯ Люстра потолочная Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W, Площадь освещения 25 кв.м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ретро лампы 7,5 метров

50 р.

Ретро лампы 7,5 метров

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

32 р.

Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Онлайн-заказ

128.99 р.

Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Онлайн-заказ

64.20 р.

Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Онлайн-заказ

31.79 р.

Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Онлайн-заказ

5.09 р.

REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

78 р.

Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели