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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Жлобине

Стол маникюрный

100 р.

Стол маникюрный

Гомельская, Жлобин

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Педикюрное кресло и стул

350 р.

Педикюрное кресло и стул

Гомельская, Жлобин

Маникюрный стол

80 р.

Маникюрный стол

Гомельская, Жлобин

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Гримерное зеркало

300 р.

Гримерное зеркало

Гомельская, Жлобин

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Подушка

35 р.

Подушка

Гомельская, Жлобин

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Парикмахерская мойка, ресепшн.

800 р.

Парикмахерская мойка, ресепшн.

Гомельская, Жлобин

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Гримерное зеркало для бровиста, визажиста, мастера

450 р.

Гримерное зеркало для бровиста, визажиста, мастера

Гомельская, Жлобин

Лампа для маникюра

35 р.

Лампа для маникюра

Гомельская, Жлобин

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Кресло педикюрное

350 р.

Кресло педикюрное

Гомельская, Жлобин

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Парикмахерский стол. За 2 стола-400р.

220 р.

Парикмахерский стол. За 2 стола-400р.

Гомельская, Жлобин

Стол +встроенная вытяжка +2лампы +лампа настольная

400 р.

Стол +встроенная вытяжка +2лампы +лампа настольная

Гомельская, Жлобин

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Диодный лазерный эпилятор + пиколазер

9 990 р.

Диодный лазерный эпилятор + пиколазер

Гомельская, Жлобин

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Стол маникюрный

120 р.

Стол маникюрный

Гомельская, Жлобин

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