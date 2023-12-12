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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Жлобине

ХалатикХалатик

10 р.

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Халатик

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Трусики Трусики

10 р.

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Трусики

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Кигуруми Кигуруми

20 р.

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Кигуруми

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Детский халат 116/ 122 2 шт. Детский халат 116/ 122 2 шт.

15 р.

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Детский халат 116/ 122 2 шт.

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Кигуруми Кигуруми

10 р.

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Кигуруми

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Пижама утепленнаяПижама утепленная

Договорная

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Пижама утепленная

104 - 110 (5 лет)

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Халат махровый Халат махровый

5 р.

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Халат махровый

146 - 152 (11 лет)

ХалатХалат

18 р.

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Халат

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Штаны пижамныеШтаны пижамные

7 р.

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Штаны пижамные

146 - 152 (11 лет)

ХалатХалат

15 р.

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Халат

128 - 134 (8 лет)

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Детские махровый халатик на 10-11 летДетские махровый халатик на 10-11 лет

15 р.

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Детские махровый халатик на 10-11 лет

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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ХалатХалат

15 р.

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Халат

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Халатик мягенькийХалатик мягенький

15 р.

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Халатик мягенький

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Сорочка, р. 98Сорочка, р. 98

12 р.

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Сорочка, р. 98

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Новое белье Новое белье

25 р.

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Новое белье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Слип hm Слип hm

18 р.

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Слип hm

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Новые трусикиНовые трусики

14 р.

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Новые трусики

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Халаты детскиеХалаты детские

Договорная

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Халаты детские

104 - 110 (5 лет), 122 - 128 (7 лет)

ПолотенцаПолотенца

8 р.

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Полотенца

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Детская одежда Детская одежда

10 р.

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Детская одежда

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Трусики/плавки для девочки Трусики/плавки для девочки

1 р.

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Трусики/плавки для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Домашний костюмДомашний костюм

20 р.

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Домашний костюм

152 - 158 (12 лет)

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ХалатикХалатик

5 р.

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Халатик

80 - 86 (1-2 года)

Слип, тапули и наушники единорожкиСлип, тапули и наушники единорожки

13 р.

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Слип, тапули и наушники единорожки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Пижамки Пижамки

5 р.

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Пижамки

104 - 110 (5 лет)

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Продам трусы для девочки Продам трусы для девочки

15 р.

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Продам трусы для девочки

116 - 122 (6 лет)

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Набор трусиков 5шт., на девочку 26раз.Набор трусиков 5шт., на девочку 26раз.

15 р.

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Набор трусиков 5шт., на девочку 26раз.

80 - 86 (1-2 года)

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Пижамки на девочку Пижамки на девочку

5 р.

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Пижамки на девочку

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

ХалатикиХалатики

15 р.

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Халатики

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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БодиБоди

5 р.

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Боди

92 - 98 (3 года)

Нательное белье Нательное белье

5 р.

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Нательное белье

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ХалатХалат

5 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года)

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Халат на 6-7 летХалат на 6-7 лет

15 р.

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Халат на 6-7 лет

116 - 122 (6 лет)

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Комплект трусики +маечкаКомплект трусики +маечка

12 р.

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Комплект трусики +маечка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Пижама 104-110 Пижама 104-110

12 р.

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Пижама 104-110

104 - 110 (5 лет)

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ХАЛАТ ХАЛАТ

15 р.

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ХАЛАТ

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Одежда Одежда

Договорная

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Одежда

110 - 116 (5-6 лет)

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ПижамаПижама

10 р.

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Пижама

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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КигурумиКигуруми

2 р.

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Кигуруми

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Халат на 3-4 годаХалат на 3-4 года

12 р.

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Халат на 3-4 года

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Тепленькая пижамаТепленькая пижама

30 р.

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Тепленькая пижама

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПижамыПижамы

8 р.

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Пижамы

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижамка Пижамка

Бесплатно

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Пижамка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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