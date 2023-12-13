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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Житковичах

Платье пышное 116-128Платье пышное 116-128

150 р.

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Платье пышное 116-128

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Платье

35 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Праздничное платье на утренникПраздничное платье на утренник

45 р.

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Праздничное платье на утренник

104 - 110 (5 лет)

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Сарафан Сарафан

35 р.

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Сарафан

140 - 146 (10 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

65 р.

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Платье нарядное

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Детское нарядное платьеДетское нарядное платье

50 р.

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Детское нарядное платье

104 - 110 (5 лет)

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ПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕ

15 р.

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ПЛАТЬЕ ЛЕТНЕЕ

86 - 92 (2 года)

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Юбка джинс для маленькой ледиЮбка джинс для маленькой леди

18 р.

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Юбка джинс для маленькой леди

80 - 86 (1-2 года)

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Платье бальное Платье бальное

40 р.

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Платье бальное

110 - 116 (5-6 лет)

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Нарядное платьеНарядное платье

40 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Сарафан джинсовый Сарафан джинсовый

6 р.

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Сарафан джинсовый

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Платье 2шт. 80-86см и 104-110смПлатье 2шт. 80-86см и 104-110см

15 р.

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Платье 2шт. 80-86см и 104-110см

80 - 86 (1-2 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье нарядное Платье нарядное

15 р.

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Платье нарядное

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье (сарафан) в дет. садПлатье (сарафан) в дет. сад

14 р.

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Платье (сарафан) в дет. сад

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Сарафаны для девочки рост 110-116 листайте фотоСарафаны для девочки рост 110-116 листайте фото

5 р.

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Сарафаны для девочки рост 110-116 листайте фото

110 - 116 (5-6 лет)

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Платья нарядные для девочекПлатья нарядные для девочек

30 р.

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Платья нарядные для девочек

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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ПлатьеПлатье

35 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Стильное платье Стильное платье

35 р.

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Стильное платье

86 - 92 (2 года)

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Юбки в садикЮбки в садик

40 р.

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Юбки в садик

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Пышное платье на новый годПышное платье на новый год

25 р.

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Пышное платье на новый год

80 - 86 (1-2 года)

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Платье на новый год Платье на новый год

25 р.

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Платье на новый год

80 - 86 (1-2 года)

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Платье на утренник Платье на утренник

15 р.

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Платье на утренник

80 - 86 (1-2 года)

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Бальное платьеБальное платье

110 р.

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Бальное платье

116 - 122 (6 лет)

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Сарафаны для девочки рост 98-104 листайте фотоСарафаны для девочки рост 98-104 листайте фото

10 р.

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Сарафаны для девочки рост 98-104 листайте фото

98 - 104 (4 года)

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Сарафаны для девочки рост 104-110 листайте фотоСарафаны для девочки рост 104-110 листайте фото

10 р.

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Сарафаны для девочки рост 104-110 листайте фото

104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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ПлатьеПлатье

40 р.

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Платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платье Платье

100 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет)

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Сарафан школьный для девочкиСарафан школьный для девочки

10 р.

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Сарафан школьный для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Платье с шубойПлатье с шубой

50 р.

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Платье с шубой

104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

10 р.

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Платье для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Сарафан школьныйСарафан школьный

10 р.

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Сарафан школьный

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Фартук школьныйФартук школьный

20 р.

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Фартук школьный

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Детское платье на Новый годДетское платье на Новый год

25 р.

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Детское платье на Новый год

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Новогоднее платье Новогоднее платье

20 р.

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Новогоднее платье

98 - 104 (4 года)

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СарафаныСарафаны

Договорная

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Сарафаны

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Школьное платьеШкольное платье

13 р.

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Школьное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Юбка школьнаяЮбка школьная

10 р.

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Юбка школьная

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Платье детское 4-6 летПлатье детское 4-6 лет

40 р.

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Платье детское 4-6 лет

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье детское 2-4 гПлатье детское 2-4 г

65 р.

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Платье детское 2-4 г

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Платье 1-3 гПлатье 1-3 г

55 р.

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Платье 1-3 г

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Платье детское 2-4 гПлатье детское 2-4 г

60 р.

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Платье детское 2-4 г

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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