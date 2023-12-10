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Ремонт и стройка

Окна, двери в Житковичах

Клин для установки дверей и окон

0.30 р.

Клин для установки дверей и окон

Гомельская, Житковичи

Окна из ПВХ,рамы балконные Житковичи рассрочка

Договорная

Окна из ПВХ,рамы балконные Житковичи рассрочка

Гомельская, Житковичи

Двери межкомнатные в Житковичах

Договорная

Двери межкомнатные в Житковичах

Гомельская, Житковичи

Окно деревянное

Договорная

Окно деревянное

Гомельская, Житковичи

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Петля двери

4 р.

Петля двери

Гомельская, Житковичи

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Рама алюминиевая

250 р.

Рама алюминиевая

Гомельская, Житковичи

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Гомельская, Житковичи

Стекло оконное можно вместе с рамами

Договорная

Стекло оконное можно вместе с рамами

Гомельская, Житковичи

Договорная

Стекло оконное разных размеров

Гомельская, Житковичи

Окна , балконная дверь

70 р.

Окна , балконная дверь

Гомельская, Житковичи

Окна, стекло, дверь балконная двойная

90 р.

Окна, стекло, дверь балконная двойная

Гомельская, Житковичи

Деревянный наличник на окна

20 р.

Деревянный наличник на окна

Гомельская, Житковичи

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Межкомнатная дверь Vi lario gutta

265 р.

Межкомнатная дверь Vi lario gutta

Гомельская, Житковичи

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Ручки для калиток

25 р.

Ручки для калиток

Гомельская, Житковичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дверь металическая входная

1 200 р.

Дверь металическая входная

Гомельская, Житковичи

Дверь металлическая высокая

200 р.

Дверь металлическая высокая

Гомельская, Житковичи

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Три окна ширина1,113 высота 1300

1 000 р.

Три окна ширина1,113 высота 1300

Гомельская, Житковичи

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
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Доставка
Рассрочка
Окна из пвх

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Доставка
Рассрочка
Отдам даром

Бесплатно

Отдам даром

Брестская, Пинск

Входная дверь из Новостройки

75 р.

Входная дверь из Новостройки

Минск, Октябрьский

Полотно дверное 60х200

10 р.

Полотно дверное 60х200

Минск, Первомайский

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1 р.

отдам окна из дерева

Минск, Фрунзенский

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ручка для дверей пвх,Stublina

49 р.

ручка для дверей пвх,Stublina

Гродненская, Волковыск

Дверь входная

Договорная

Дверь входная

Гродненская, Волковыск

Дверь новостройка (+коробка, доборы, ручка, замок)

59 р.

Дверь новостройка (+коробка, доборы, ручка, замок)

Минск, Октябрьский

Межкомнатная дверь с полной комплектацией 2шт.

500 р.

Межкомнатная дверь с полной комплектацией 2шт.

Минская, Борисов

Двери балконные (ПВХ рама и стеклопакет), балконны

200 р.

Двери балконные (ПВХ рама и стеклопакет), балконны

Минск, Заводской

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Межкомнатные двери

150 р.

Межкомнатные двери

Могилевская, Кричев

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Двери входные дуб тонированный 80×195

250 р.

Двери входные дуб тонированный 80×195

Гомельская, Светлогорск

Двери межкомнатные

Договорная

Двери межкомнатные

Минск, Фрунзенский

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Раздвижные двери в экошпоне Любой размер.

175 р.

Раздвижные двери в экошпоне Любой размер.

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Порожек на балкон

10 р.

Порожек на балкон

Гомель

Стекло цветное

2 р.

Стекло цветное

Гомель

Стеклопакет

60 р.

Стеклопакет

Гомель

Двери в эмали Скандинавия стоимость за комплект

425 р.

Двери в эмали Скандинавия стоимость за комплект

Минск, Первомайский

Доставка
Замки для дверей, пружины

7 р.

Замки для дверей, пружины

Минск, Советский

45 р.

Двери входные Минск мир

Минск, Октябрьский

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стеклопакет

250 р.

Стеклопакет

Минская, Минский район

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350 р.

Дверь балконная новая

Минск, Партизанский

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Бесплатно

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Минск, Фрунзенский

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Выход на терассу

1 400 р.

Выход на терассу

Брестская, Кобрин

Цифра на входную дверь

5 р.

Цифра на входную дверь

Минск, Ленинский

Дверь балконная ПВХ.
vip

600 р.

Дверь балконная ПВХ.

Минск, Первомайский

ЭКО шпон Albero Надёжность и Практичность.Полный комплект.

235 р.

ЭКО шпон Albero Надёжность и Практичность.Полный комплект.

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Двери межкомнатные

Договорная

Двери межкомнатные

Витебск

Дверь деревянная

100 р.

Дверь деревянная

Гомельская, Мозырь

Продам умный замок

600 р.

Продам умный замок

Минская, Слуцк

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Окно+ дверь

170 р.

Окно+ дверь

Гомельская, Жлобин

Стеклопакеты

Договорная

Стеклопакеты

Минская, Фаниполь

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Двери из массива сосны

200 р.

Двери из массива сосны

Минск, Октябрьский

Окна ПВХ,под заказ, изгот до 10д

Договорная

Окна ПВХ,под заказ, изгот до 10д

Брестская, Пинск

Доставка
Окна из ПВХ под заказ. Цена-Качество
vip

Договорная

Окна из ПВХ под заказ. Цена-Качество

Брестская, Пинск

Доставка
Дверь из новостройки

100 р.

Дверь из новостройки

Минск, Заводской

Дверь входная из ПВХ. ПОД ЗАКАЗ.ИЗГОТ ДО 10 ДНЕЙ
vip

Договорная

Дверь входная из ПВХ. ПОД ЗАКАЗ.ИЗГОТ ДО 10 ДНЕЙ

Брестская, Пинск

Двери ПВХ,под заказ.ПИНСК

Договорная

Двери ПВХ,под заказ.ПИНСК

Брестская, Пинск

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

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