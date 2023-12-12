Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Житковичах
Договорная
Монета номиналом 20 копеек с заводской деформацией
Гомельская, Житковичи
90 р.
Дипломат
Гомельская, Житковичи
30 р.
Ожерелье,жемчуг,СССР
Гомельская, Житковичи
2 000 р.
Масштабная модель ВАЗ-2101
Гомельская, Житковичи
60 р.
Полтинник
Гомельская, Житковичи
60 р.
Полтинник
Гомельская, Житковичи
100 р.
Статуэтки Германия
Гомельская, Житковичи
Договорная
Чемодан старинный
Гомельская, Житковичи
200 р.
пряжка
Гомельская, Житковичи
250 р.
знак
Гомельская, Житковичи
Договорная
Печатная машинка Ивица М с чехлом.
Гомельская, Житковичи
Договорная
газета 1945 оригинал
Гомельская, Житковичи
Договорная
орден ленина
Гомельская, Житковичи
Договорная
интересные старые книги
Гомельская, Житковичи
Договорная
картина с бабушкиного дома
Гомельская, Житковичи
Договорная
картина с бабушкиного дома . холст
Гомельская, Житковичи
7 р.
Кассеты в коллекцию.
Гомельская, Житковичи
50 р.
Старинная швейная машина антиквариат
Гомельская, Житковичи
Договорная
Мягкая игрушка -рюкзак, оригинал
Гомельская, Житковичи
Договорная
знак
Гомельская, Житковичи
20 р.
Розовый радужный кварц горный хрусталь
Минск, Первомайский
Договорная
Купюры ссср Договорная
Гродненская, Волковыск
16 р.
Телефонный аппарат ГЕРМАНИЯ АНТИКВАРИАТ
Могилев
655 р.
Клео HAUNT COUTURE monster high
Гродно
20 р.
2.купюры.25.р.и.одна.5.р.Царской. России.
Минская, Смолевичи
35 р.
Cepeбро. 5 злотых 1934 г.
Витебская, Полоцк
55 р.
Статуэтки рыбок
Минск, Первомайский
475 р.
50 коп. Николая II, 1901 г. Росс. Импер. Серебро.
Гомель
670 р.
Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов
Минск, Фрунзенский
20 р.
Рыбка из цветного стекла
Гродно
40 р.
Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.
Минск, Первомайский
30 р.
Ретро радио ,торг
Минск, Фрунзенский
10 р.
Банкноты старые
Брест
Договорная
Закрутка к нагрудному знаку. Тяж. металл. Нечастая
Гомель
Договорная
Игрушки новогодние ссср
Минск, Советский
10 р.
Куклы СССР
Минск, Центральный
13 р.
Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е
Минск, Октябрьский
20 р.
Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'
Минск, Первомайский
7 р.
Фото экспонометр СССР
Минск, Первомайский
20 р.
Статуэтки в винтажном стиле
Гомельская, Речица
8 р.
Редкие открытки 1959 г.
Минск, Московский
0.30 р.
Открытки с новым годом подписанные СССР
Гомельская, Другие города
0.40 р.
Открытки чистые СССР
Гомельская, Другие города
150 р.
DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл
Минск, Первомайский
0.50 р.
Открытки с новым годом чистые СССР
Гомельская, Другие города
10 р.
Старинная икона
Минск, Фрунзенский
40 р.
Герб
Минск, Фрунзенский
0.60 р.
Значок
Гродненская, Свислочь
50 р.
Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год
Минск, Первомайский
Договорная
Плащ военный, 48-50 размеры
Минск, Фрунзенский
60 р.
Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»
Витебск
10 р.
Военные вещи СССР
Брест
15 р.
Кружка для пива
Гомель
30 р.
елочные игрушки советские СССР винтаж
Гомель
Договорная
Марки СССР и Иностранные. Цену предлогайте.
Гомельская, Жлобин
30 р.
Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР
Витебская, Орша
29.80 р.
Хрустальные туфельки, для принцессы
Гродненская, Другие города
5 р.
Книжки Макдональдс
Минск, Первомайский
Договорная
Антиквариат
Гомельская, Лельчицы
50 р.
Картина
Брестская, Пинск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский