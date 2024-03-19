logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Бойлеры и водонагреватели
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Бойлеры и водонагреватели в Зельве

Бойлер Ariston

270 р.

Бойлер Ariston

Гродненская, Зельва

badge-icon
no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Бойлер Electrolux модель EWH50 (неисправный)

150 р.

Бойлер Electrolux модель EWH50 (неисправный)

Минск, Советский

badge-icon
Водонагреватель проточный

80 р.

Водонагреватель проточный

Минск, Московский

Ferroli

270 р.

Ferroli

Могилевская, Быхов

badge-icon
Водонагреватель Ariston PRO1 ECO ABS PW 150 V

Договорная

Водонагреватель Ariston PRO1 ECO ABS PW 150 V

Минская, Солигорск

badge-icon
Котел твердотопливный

900 р.

Котел твердотопливный

Гомельская, Речица

badge-icon
Электрический ТЭН 5КВ с термодатчиком, новый

50 р.

Электрический ТЭН 5КВ с термодатчиком, новый

Минск, Московский

Накопительный электрический водонагреватель Elect

800 р.

Накопительный электрический водонагреватель Elect

Минск, Центральный

Проточный водонагреватель Stiebel Eltron

950 р.

Проточный водонагреватель Stiebel Eltron

Гродно

Электрический ТЭН 5КВ в корпусе 220в

50 р.

Электрический ТЭН 5КВ в корпусе 220в

Минск, Московский

Накопительный водонагреватель

250 р.

Накопительный водонагреватель

Минская, Копыль

Водонагреватель Ariston

150 р.

Водонагреватель Ariston

Брестская, Пинск

badge-icon
Водонагреватель

110 р.

Водонагреватель

Гомельская, Светлогорск

Проточный водонагреватель кран+душ Unipump BEF-001

99 р.

Проточный водонагреватель кран+душ Unipump BEF-001

Брестская, Пинск

badge-icon
Проточный водонагреватель Electrolux Taptronic

89 р.

Проточный водонагреватель Electrolux Taptronic

Брестская, Пинск

badge-icon
Водонагреватель Аристон

170 р.

Водонагреватель Аристон

Брестская, Пинск

badge-icon
Бойлер 50литров

150 р.

Бойлер 50литров

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Колонка Neva газовая

100 р.

Колонка Neva газовая

Витебская, Орша

badge-icon
Водонагреватель, бойлер

250 р.

Водонагреватель, бойлер

Минская, Смолевичи

Газовый котел

Договорная

Газовый котел

Могилевская, Быхов

badge-icon
Водонагреватель 50литров

130 р.

Водонагреватель 50литров

Гомельская, Жлобин

Водонагреватель ''Наяда''

160 р.

Водонагреватель ''Наяда''

Брест

badge-icon
Водонагреватель проточный Electrolux NP 4 AQUATRON

250 р.

Водонагреватель проточный Electrolux NP 4 AQUATRON

Минск, Фрунзенский

Дачный водонагреватель

35 р.

Дачный водонагреватель

Минская, Солигорск

badge-icon

230 р.

Бак на трубе для воды в баню 48л. kaminas.by

Минская, Солигорск

котел отопительный Металлоград710

5 600 р.

котел отопительный Металлоград710

Витебская, Новополоцк

Водонагреватель Electrolux

550 р.

Водонагреватель Electrolux

Минская, Марьина Горка

badge-icon
Водяной узел к газовой колонке

50 р.

Водяной узел к газовой колонке

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Настенный электрический бойлер Ariston

450 р.

Настенный электрический бойлер Ariston

Минская, Минский район

badge-icon
Бойлер

Договорная

Бойлер

Гомель

badge-icon
Водонагреватель

200 р.

Водонагреватель

Могилевская, Кричев

badge-icon
Водонагреватель 80 л

135 р.

Водонагреватель 80 л

Витебская, Толочин

badge-icon
Водонагреватель 10л

250 р.

Водонагреватель 10л

Минская, Борисов

badge-icon
Бойлер на 80 литров как новый

150 р.

Бойлер на 80 литров как новый

Брестская, Пинск

Электрический накопительный водонагреватель

200 р.

Электрический накопительный водонагреватель

Витебская, Барань

Бойлер Аристон 30 л

60 р.

Бойлер Аристон 30 л

Могилев

badge-icon
Водонагреватель газовый

70 р.

Водонагреватель газовый

Гомельская, Мозырь

badge-icon
Водонагреватель для дома thermex

50 р.

Водонагреватель для дома thermex

Минск, Заводской

badge-icon
Водонагреватель NEVA 4510

100 р.

Водонагреватель NEVA 4510

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Бойлер

170 р.

Бойлер

Могилев

badge-icon
Колонка газовая водонагреватель

200 р.

Колонка газовая водонагреватель

Брест

badge-icon
Водонагреватель проточный газовый

Договорная

Водонагреватель проточный газовый

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Проточный водонагреватель Instant Electric Heating

65 р.

Проточный водонагреватель Instant Electric Heating

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Проточный водонагреватель Atmor Basic 5кВт

130 р.

Проточный водонагреватель Atmor Basic 5кВт

Гомель

Продам кран-водонагреватель

40 р.

Продам кран-водонагреватель

Витебская, Лепель

badge-icon
Бойлер

240 р.

Бойлер

Гродненская, Щучин

Газовая колонка Atmor на запчасти

Договорная

Газовая колонка Atmor на запчасти

Витебск

Тэн для бойлера,Эвада

30 р.

Тэн для бойлера,Эвада

Минск, Московский

badge-icon
Водонагреватель UNIPUMP компакт 6 над

165 р.

Водонагреватель UNIPUMP компакт 6 над

Минск, Октябрьский

badge-icon
Водонагреватель бойлер BOSCH 15л

250 р.

Водонагреватель бойлер BOSCH 15л

Минск, Московский

Водонагреватель/бойлер

120 р.

Водонагреватель/бойлер

Минская, Фаниполь

Электро водонагреватель

50 р.

Электро водонагреватель

Минск, Заводской

badge-icon
Накопительный электрический водонагреватель под мойку Superlux 15 U RU

Онлайн-заказ

322.65 р.

Накопительный электрический водонагреватель под мойку Superlux 15 U RU

Минск, Центральный

Бойлер

95 р.

Бойлер

Гомельская, Калинковичи

Водонагреватель Аристон

150 р.

Водонагреватель Аристон

Минская, Молодечно

Тены электрические

60 р.

Тены электрические

Брестская, Пинск

badge-icon
Водонагреватели

100 р.

Водонагреватели

Гомель

Тен (водонагреватель) нержавейка

30 р.

Тен (водонагреватель) нержавейка

Могилев

badge-icon
Газовая колонка Аристон Марко поло

Договорная

Газовая колонка Аристон Марко поло

Могилевская, Круглое

badge-icon
Водонагреватель, бойлер

500 р.

Водонагреватель, бойлер

Минск, Первомайский

Товары с доставкой от магазинов

Проточный водонагреватель Instant Electric Heating

65 р.

Проточный водонагреватель Instant Electric Heating

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бойлер косвенного нагрева Kospel

Договорная

Бойлер косвенного нагрева Kospel

Брест

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Midea

415 р.

Водонагреватель Midea

Могилев

Доставка по Беларуси
Бак косвенного нагрева

Договорная

Бак косвенного нагрева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Garanterm ER

372 р.

Водонагреватель Garanterm ER

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Водонагреватель (бойлер) THERMEX TitaniumHeat

320 р.

Водонагреватель (бойлер) THERMEX TitaniumHeat

Брест

Доставка по Беларуси
Бойлер послойного нагрева Federica Bugatti INOX LH100 черный

2 280 р.

Бойлер послойного нагрева Federica Bugatti INOX LH100 черный

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter

729 р.

Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиЗарядные устройства, аккумуляторыИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки