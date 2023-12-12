Работа, бизнес, учёба в Волковыске
1 000 р.
Повар
Гродненская, Волковыск
2 200 р.
Вакансии ИК 11 (начальник медицинской части)
Гродненская, Волковыск
1 800 р.
Служба по контракту
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу подработку водитель категории В
Гродненская, Волковыск
1 400 р.
Главный инженер
Гродненская, Волковыск
620 р.
Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу работу водителем.
Гродненская, Волковыск
1 300 р.
Водитель
Гродненская, Волковыск
Договорная
Подработка
Гродненская, Волковыск
Договорная
Распил дров
Гродненская, Волковыск
Договорная
ищу работа с 14 лет на январь, всё осталось в лс
Гродненская, Волковыск
Договорная
Подработка на дому
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Волковыск
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Гродненская, Волковыск
Договорная
ищу работу
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу подработку
Гродненская, Волковыск
Договорная
Подработка, ищу подработку
Гродненская, Волковыск
Договорная
Тракторист категория F
Гродненская, Волковыск
Договорная
Строительство и ремонт
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу работу на своем транспорте
Гродненская, Волковыск
Договорная
Есть кат, В C
Гродненская, Волковыск
Договорная
Подработка
Гродненская, Волковыск
Договорная
Ищу работу ,окон,дверей ПВХ ,клею обои,стелю ламин
Гродненская, Волковыск
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев