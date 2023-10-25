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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Волковыске

Гладильная мини - доска

15 р.

Гладильная мини - доска

Гродненская, Волковыск

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Вязальная машинка Меда

35 р.

Вязальная машинка Меда

Гродненская, Волковыск

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Иглы для промышленных швейных машин

7 р.

Иглы для промышленных швейных машин

Минск, Московский

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Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Онлайн-заказ

35.68 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Онлайн-заказ

40 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка от /для снятия катышков Energy

6 р.

Машинка от /для снятия катышков Energy

Минск, Первомайский

Машинка для удаления катышков

14 р.

Машинка для удаления катышков

Могилев

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Стиральная машина

70 р.

Стиральная машина

Минск, Центральный

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Лапка для плоскошовной машины бытовой

10 р.

Лапка для плоскошовной машины бытовой

Минск, Первомайский

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Стиральная машинка

300 р.

Стиральная машинка

Минск, Заводской

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Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нитки для шитья

0.50 р.

Нитки для шитья

Гомель

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Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гладильная паровая станция

200 р.

Гладильная паровая станция

Витебская, Полоцк

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Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Договорная

Наладчик

Могилев

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Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Bort'' BDR-2700-R Blue

Онлайн-заказ

788 р.
735.09 р.-7%

Пароочиститель ''Bort'' BDR-2700-R Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Bort'' BDR-1700 White

Онлайн-заказ

367 р.
340.25 р.-7%

Пароочиститель ''Bort'' BDR-1700 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков sc 920

10 р.

Машинка для удаления катышков sc 920

Минск, Фрунзенский

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Новая вязальная машина СССР

60 р.

Новая вязальная машина СССР

Гродно

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Привод

40 р.

Привод

Брест

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Muller Телескопическая складная гладильная доска

250 р.

Muller Телескопическая складная гладильная доска

Минская, Минский район

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Машинка для удаления катышков

15 р.

Машинка для удаления катышков

Гродно

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Гладильная доска

300 р.

Гладильная доска

Гродно

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Ультразвуковой очиститель Колибри

20 р.

Ультразвуковой очиститель Колибри

Минск, Центральный

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Доска гладильная

50 р.

Доска гладильная

Могилевская, Бобруйск

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Сушилка для обуви

5 р.

Сушилка для обуви

Витебск

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Шланги для стиралки

20 р.

Шланги для стиралки

Гродненская, Сморгонь

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Карандаш для чистки утюга

1.50 р.

Карандаш для чистки утюга

Витебская, Орша

Гладильная доска

50 р.

Гладильная доска

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышек Микма

15 р.

Машинка для удаления катышек Микма

Минск, Советский

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Материал синтетика

Договорная

Материал синтетика

Минск, Московский

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Пресс Dep 2 (40-035949)

499 р.

Пресс Dep 2 (40-035949)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Машинка для удаления катышек на запчасти

5 р.

Машинка для удаления катышек на запчасти

Минск, Московский

Вязальная Машина Для Вязания Устройство для вязки

90 р.

Вязальная Машина Для Вязания Устройство для вязки

Минск, Партизанский

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Стирающее устройство

50 р.

Стирающее устройство

Гродненская, Лида

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Сушилка для обуви

6 р.

Сушилка для обуви

Витебск

Машинка для снятия катышков

10 р.

Машинка для снятия катышков

Гродно

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Машинка для удаления катышков

30 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Советский

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электросушилка для обуви

7 р.

электросушилка для обуви

Могилев

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6 р.

Гладильная доска

Брест

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Детские вешалки

Бесплатно

Детские вешалки

Минск, Первомайский

Машинка для стрижки катышек

10 р.

Машинка для стрижки катышек

Гомель

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центрифуга

155 р.

центрифуга

Минск, Октябрьский

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Нож раскройняый

200 р.

Нож раскройняый

Брестская, Барановичи

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Доска гладильная для рукавов (Арт.1/230681)

4.10 р.

Доска гладильная для рукавов (Арт.1/230681)

Минская, Солигорск

Машинка для очистки катышков

2 р.

Машинка для очистки катышков

Минск, Фрунзенский

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Аксессуары для хранения

1 р.

Аксессуары для хранения

Минск, Фрунзенский

Электро Сушка

100 р.

Электро Сушка

Гродненская, Лида

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Сменные лезвия Xiaomi

7 р.

Сменные лезвия Xiaomi

Гомель

Вязальная машина Silver SRP-50 двухфонтурная.

750 р.

Вязальная машина Silver SRP-50 двухфонтурная.

Минск, Московский

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Машинка от катышек

15 р.

Машинка от катышек

Брест

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Швейная машинка

Договорная

Швейная машинка

Гродненская, Слоним

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Машинка для удаления катышков

29 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Центральный

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Иглы швейные ORGAN

4 р.

Иглы швейные ORGAN

Гродненская, Слоним

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Онлайн-заказ

35.68 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Онлайн-заказ

40 р.

Машинка для удаления катышков Aresa AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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