logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Стены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Волковыске

Фото обои 3.50 на 2. 56

70 р.

Фото обои 3.50 на 2. 56

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Плитка керамическая 30х20

30 р.

Плитка керамическая 30х20

Гродненская, Волковыск

Линолеум

110 р.

Линолеум

Гродненская, Волковыск

Плитка грес 30*30

13 р.

Плитка грес 30*30

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Ламинат

220 р.

Ламинат

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Ламинат

100 р.

Ламинат

Гродненская, Волковыск

Рулон обоев Domus parati

15 р.

Рулон обоев Domus parati

Гродненская, Волковыск

Обои

20 р.

Обои

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Шкаф в санузел экран

100 р.

Шкаф в санузел экран

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Плитка керамическая

20 р.

Плитка керамическая

Гродненская, Волковыск

Кольчуга большая и маленькая

130 р.

Кольчуга большая и маленькая

Гродненская, Волковыск

Отделочные материалы

0.50 р.

Отделочные материалы

Гродненская, Волковыск

Остатки от стройки

Договорная

Остатки от стройки

Гродненская, Волковыск

Плитка

36 р.

Плитка

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Плитка серая

100 р.

Плитка серая

Гродненская, Волковыск

Плинтус деревянный

35 р.

Плинтус деревянный

Гродненская, Волковыск

Договорная

Кафель для печи

Гродненская, Волковыск

Ламинат

129 р.

Ламинат

Гродненская, Волковыск

Обои

70 р.

Обои

Гродненская, Волковыск

Плитка

100 р.

Плитка

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Ливневка +375295834562

22 р.

Ливневка +375295834562

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Изразцы для печи Кафель печной

2 р.

Изразцы для печи Кафель печной

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Плитка керамогранит

80 р.

Плитка керамогранит

Гродненская, Волковыск

Плитка 15х15

0.10 р.

Плитка 15х15

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Плитка пластиковая 100х100мм.

0.10 р.

Плитка пластиковая 100х100мм.

Гродненская, Волковыск

badge-icon
плинтус светлый широкий

30 р.

плинтус светлый широкий

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Обои СССР, винтаж

8 р.

Обои СССР, винтаж

Гродненская, Волковыск

Плитка керамическая

30 р.

Плитка керамическая

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Обои

7 р.

Обои

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Продам обои

5 р.

Продам обои

Гродненская, Волковыск

badge-icon
кромка на обои

7 р.

кромка на обои

Гродненская, Волковыск

Плитка СССР

Бесплатно

Плитка СССР

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Ламинат

100 р.

Ламинат

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Профиль металлический, +37529 5834562

20 р.

Профиль металлический, +37529 5834562

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Бревно круглое, +375295834562

10 р.

Бревно круглое, +375295834562

Гродненская, Волковыск

badge-icon
Кафель печной

Договорная

Кафель печной

Гродненская, Волковыск

Плитка

50 р.

Плитка

Гродненская, Волковыск

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки