Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Объективы для фотоаппаратов в Волковыске
500 р.
tokina 12-24 f4 (if) dx ii для Nikon
Гродненская, Волковыск
Договорная
Фотоаппарат Зенит ЕТ
Гродненская, Волковыск
300 р.
Sigma 70-300 mm 1:4-5,6 DG для Canon ЦЕНА СНИЖЕНА
Минск, Первомайский
Договорная
Carl zeiss pancolar 50 1.8
Минск, Центральный
450 р.
Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II
Минск, Заводской
1 100 р.
VOIGTLANDER Nokton classic 40 f1.4
Минск, Фрунзенский
800 р.
Fujinon xf 35 f2
Минск, Фрунзенский
3 555 р.
MS Optics SONNETAR 50 f1.3 Leica M
Минск, Фрунзенский
750 р.
Canon fl 58 1.2
Минск, Фрунзенский
680 р.
Объектив Sigma 17-50 mm F 2.8
Минск, Фрунзенский
10 р.
Объектив для фотопечати
Минск, Фрунзенский
1 200 р.
объектив Canon RF 24-105mm F4.0-7
Минск, Московский
350 р.
Объектив Canon EFS 18-135mm 3.5-5.6 IS.
Минск, Заводской
8 р.
линза для фотоаппарата СССР
Минск, Фрунзенский
Договорная
Объектив Никон 55-300
Брестская, Пинск
1 200 р.
Объектив - Sony Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
Могилев
1 050 р.
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
Минск, Московский
700 р.
Объектив canon 50 1/4
Минск, Заводской
80 р.
Индустар 61 Л/3
Витебск
1 500 р.
Nikon AF-S 28-70mm F2.8D
Минск, Ленинский
1 450 р.
Sony 50mm f/2.5 G (скидка до 10.04, потом 1600)
Минск, Московский
300 р.
Мини камера,первому покупателю на 50р скинкину
Витебская, Орша
250 р.
Объектив Tamron AF18-200mm
Минская, Молодечно
110 р.
Sigma 70-210 F4-5.6 с автофокусом
Минск, Партизанский
1 850 р.
Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
Минск, Партизанский
30 р.
Объектив Industar-50-2. 3,5/50
Минск, Центральный
699 р.
Canon EF 50mm f/1.4 (новый)
Минск, Советский
200 р.
Китайский бренд-Mingjiang Optics 35mm f1.4 Sony E
Минск, Партизанский
30 р.
Объектив Вега 5У, Индустар 58
Минск, Первомайский
280 р.
Объектив Юпитер-3, 1,5/50, М39
Минск, Центральный
650 р.
Объектив Canon 70-300 mm
Минск, Фрунзенский
1 650 р.
Sigma 24-105 mm F4 DG OS HSM Art Nikon F
Брест
20 р.
Увеличитель для телефона
Гомель
350 р.
Объектив Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III
Минск, Московский
2 100 р.
Sigma 24-35 f 2.0 для canon
Гомельская, Светлогорск
480 р.
Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR Di II VC Canon EF-S
Минск, Центральный
1 400 р.
Sigma 24-70mm canon байонет
Минск, Советский
550 р.
Nikon 50 mm 1.8G
Гомель
410 р.
Sigma DC 18-125mm 1:3.8-5.6 HSM Nikon F
Минск, Московский
380 р.
Canon EF 75-300 mm
Гродно
900 р.
Объектив Canon EF 50mm f 1.4
Гродно
1 020 р.
Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Минск, Центральный
Договорная
Объектив с фотоувеличителя
Гомель
Договорная
Объектив
Гомель
200 р.
Объектив SIGMA 19MM F2.8 EX DN
Брест
550 р.
Объектив TAMRON SPAF XR Di (if) 28-75mm
Минск, Первомайский
800 р.
объектив Sony E 50mm F1.8
Брест
660 р.
Объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM
Минск, Центральный
700 р.
Объектив Canon EF 28mm f/1.8 USM
Минск, Партизанский
40 р.
Фототехника и оптика
Могилевская, Шклов
1 150 р.
Объектив Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Минск, Советский
570 р.
Объектив Sony FE 28-60 mm F4.0-5.6
Минск, Советский
1 000 р.
Объектив nikon nikkor 80-200 f2.8
Минск, Советский
700 р.
Sigma 20mm F1.8 EX DG ASPHERICAL RF (Canon EF)
Минск, Фрунзенский
300 р.
Объектив Юпитер 9 ( Jupiter - 9 ), 85/2,0
Минск, Ленинский
500 р.
Объектив Zenit Zenitar - N 50/1,2 для Nikon DX
Минск, Ленинский
340 р.
Объектив Yongnuo
Минск, Советский
450 р.
Tokina 17-35 f4 на Canon.
Минск, Центральный
249 р.
Canon 50mm f1.8 II
Минск, Октябрьский
1 100 р.
Объектив Leica Leitz Wetzlar Elmarit-R 35 мм f2.8
Минск, Фрунзенский