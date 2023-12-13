Услуги для торжеств в Витебской области
Договорная
Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse
Витебск
30 р.
Дедушка Мороз и Снегурочка на дом
Витебская, Новополоцк
Договорная
Ведущая мероприятий - Витебск (ведущий)
Витебск
60 р.
Танцующая панда
Витебск
Договорная
Артур Пирожков (Ревва)
Витебск
Договорная
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЛАТОЧКА ЛАУРА
Витебск
60 р.
ЗАЙКА БЭТТИ
Витебск
60 р.
Большой медведь Балу
Витебск
Договорная
Праздничный Мишка
Витебская, Докшицы
60 р.
Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома
Витебск
60 р.
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом Витебск
Витебск
Договорная
Поздравление от Мишки Саши и Зайки Саши
Витебская, Орша
20 р.
Пиротехника
Витебская, Орша
80 р.
Заказать медведя Мишку
Витебская, Орша
100 р.
Заказать Артура Пирожкова и Стаса Михайлова
Витебская, Орша
250 р.
Ведущий, вокалист, звукорежиссер на ваше торжество
Витебская, Глубокое
Договорная
Поздравление от ростовых артистов
Витебск
Договорная
Ведущие
Витебск
Договорная
услуги для торжеств
Витебская, Глубокое
Бесплатно
ВЕДУЩИЙ, ТАМАДА
Витебская, Новополоцк
580 р.
Шоколадный фонтан
Витебск
50 р.
Услуги Деда мороза и Снегурочки
Витебская, Полоцк
Договорная
Дед Мороз и Снегурочка на дом
Витебская, Орша
Договорная
Тамада, DJ, ведущий, аренда звукового оборудования
Витебск
100 р.
Дед Мороз в окно многоэтажного дома
Витебск
Договорная
Поздравление Чебурашки Ушастика на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Дед Мороз на дом
Витебская, Орша
50 р.
Поздравление с Новым годом
Витебск
Договорная
Красавица Зайка на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Золотой мишка Дэнс на ваш праздник
Витебская, Орша
Договорная
Самый милый Чебурашка Ушастик на ваш праздник
Витебская, Орша
450 р.
Декор оформление зала
Витебская, Орша
Договорная
Ведущий на свадьбу Вячеслав Крюк
Витебск
60 р.
Медведь большой белый
Витебск
60 р.
Дед мороз и снегурочка в гости
Витебск
60 р.
Танцующие зайка и потапыч
Витебск
65 р.
Танцующий медведь
Витебск
Договорная
Пельмени -букет(шоколад)
Витебск
60 р.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому
Витебск
Договорная
Товар /услуга
Витебская, Лепель
40 р.
Дед Мороз на дом
Витебск
Договорная
Новогодний мишка, медведь белый. Поздравление
Витебская, Ушачи
Договорная
Для оформления торжеств
Витебск
Услуги из других регионов
Договорная
Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
Гомельская, Жлобин
25 р.
Приготовим еду на любое ваше мероприятие с доставкой недорого
Гродненская, Сморгонь
25 р.
Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др
Минская, Вилейка
Договорная
Банкеты с доставкой к вам домой, кафе,агроусадьбу
Минская, Мядель
25 р.
Накроем стол , банкет, с ВЫЕЗДОМ к ВАМ
Минская, Воложин
25 р.
Домашняя еда с доставкой на мероприятие, банкеты
Минская, Молодечно
10 р.
аренда (прокат) звуковой аппаратуры свет, дым машины и тд...
Минск, Фрунзенский