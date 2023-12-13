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Услуги для торжеств в Витебской области

Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse

Договорная

Поздравление от Золотых Мишек & Mickey Mouse

Витебск

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Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

30 р.

Дедушка Мороз и Снегурочка на дом

Витебская, Новополоцк

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Ведущая мероприятий - Витебск (ведущий)

Договорная

Ведущая мероприятий - Витебск (ведущий)

Витебск

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Танцующая панда

60 р.

Танцующая панда

Витебск

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Артур Пирожков (Ревва)

Договорная

Артур Пирожков (Ревва)

Витебск

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ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЛАТОЧКА ЛАУРА

Договорная

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ МУЛАТОЧКА ЛАУРА

Витебск

ЗАЙКА БЭТТИ

60 р.

ЗАЙКА БЭТТИ

Витебск

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Большой медведь Балу

60 р.

Большой медведь Балу

Витебск

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Праздничный Мишка

Договорная

Праздничный Мишка

Витебская, Докшицы

Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

60 р.

Дед Мороз и Снегурочка у Вас дома

Витебск

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом Витебск

60 р.

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом Витебск

Витебск

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Поздравление от Мишки Саши и Зайки Саши

Договорная

Поздравление от Мишки Саши и Зайки Саши

Витебская, Орша

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Пиротехника

20 р.

Пиротехника

Витебская, Орша

Заказать медведя Мишку

80 р.

Заказать медведя Мишку

Витебская, Орша

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Заказать Артура Пирожкова и Стаса Михайлова

100 р.

Заказать Артура Пирожкова и Стаса Михайлова

Витебская, Орша

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Ведущий, вокалист, звукорежиссер на ваше торжество

250 р.

Ведущий, вокалист, звукорежиссер на ваше торжество

Витебская, Глубокое

Поздравление от ростовых артистов

Договорная

Поздравление от ростовых артистов

Витебск

Ведущие

Договорная

Ведущие

Витебск

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услуги для торжеств

Договорная

услуги для торжеств

Витебская, Глубокое

ВЕДУЩИЙ, ТАМАДА

Бесплатно

ВЕДУЩИЙ, ТАМАДА

Витебская, Новополоцк

Шоколадный фонтан

580 р.

Шоколадный фонтан

Витебск

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Услуги Деда мороза и Снегурочки

50 р.

Услуги Деда мороза и Снегурочки

Витебская, Полоцк

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Дед Мороз и Снегурочка на дом

Договорная

Дед Мороз и Снегурочка на дом

Витебская, Орша

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Тамада, DJ, ведущий, аренда звукового оборудования

Договорная

Тамада, DJ, ведущий, аренда звукового оборудования

Витебск

Дед Мороз в окно многоэтажного дома

100 р.

Дед Мороз в окно многоэтажного дома

Витебск

Поздравление Чебурашки Ушастика на ваш праздник

Договорная

Поздравление Чебурашки Ушастика на ваш праздник

Витебская, Орша

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Дед Мороз на дом

Договорная

Дед Мороз на дом

Витебская, Орша

Поздравление с Новым годом

50 р.

Поздравление с Новым годом

Витебск

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Красавица Зайка на ваш праздник

Договорная

Красавица Зайка на ваш праздник

Витебская, Орша

Золотой мишка Дэнс на ваш праздник

Договорная

Золотой мишка Дэнс на ваш праздник

Витебская, Орша

Самый милый Чебурашка Ушастик на ваш праздник

Договорная

Самый милый Чебурашка Ушастик на ваш праздник

Витебская, Орша

Декор оформление зала

450 р.

Декор оформление зала

Витебская, Орша

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Ведущий на свадьбу Вячеслав Крюк

Договорная

Ведущий на свадьбу Вячеслав Крюк

Витебск

Медведь большой белый

60 р.

Медведь большой белый

Витебск

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Дед мороз и снегурочка в гости

60 р.

Дед мороз и снегурочка в гости

Витебск

Танцующие зайка и потапыч

60 р.

Танцующие зайка и потапыч

Витебск

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Танцующий медведь

65 р.

Танцующий медведь

Витебск

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Пельмени -букет(шоколад)

Договорная

Пельмени -букет(шоколад)

Витебск

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому

60 р.

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому

Витебск

Товар /услуга

Договорная

Товар /услуга

Витебская, Лепель

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Дед Мороз на дом

40 р.

Дед Мороз на дом

Витебск

Новогодний мишка, медведь белый. Поздравление

Договорная

Новогодний мишка, медведь белый. Поздравление

Витебская, Ушачи

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Для оформления торжеств

Договорная

Для оформления торжеств

Витебск

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

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